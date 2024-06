LISTA: 10 restaurantes de comida japonesa para conhecer em Porto Alegre

Nesta terça-feira (18), é celebrado o Dia da Imigração Japonesa. A data faz referência ao primeiro navio que aportou ao Brasil com imigrantes japoneses no ano de 1908. Para marcar a data, confira a lista que o GeraçãoE preparou com 10 negócios que celebram a cultura japonesa em Porto Alegre

1. Delivery com combo solidário

A partir do dia 20 de junho e durante todo o mês de julho, a Daikô Sushi, realizará a campanha Delivery Solidário. O lucro das vendas realizadas por meio do delivery, será revertido para a compra de cobertores, que serão entregues para o Instituto Negras Plurais.



O Combo Solidário contará com 24 peças, incluindo sashimi salmão, gukan alaska, gukan poró, niguiri brie, niguiki salmão e uramaki shimeji. Os pedidos podem ser feitos diretamente no aplicativo ou no site (delivery.daiko.com.br/daikosushi) e valem para as duas unidades da empresa.



• Daiko Zona Norte: rua Marquês do Pombal, nº 1846, no bairro Higienópolis.

• Daiko Zona Sul: rua Doutor Mário Totta, nº 663, no bairro Tristeza

• Horário: de domingo a quinta-feira, das 18h30min às 23h, sexta-feira e sábado, das 18h30min à meia-noite.

2. Retomada

Fortemente atingido pela enchente, o Haiaga Sushi voltará a abrir suas portas no bairro São Geraldo nesta sexta-feira (21). O local funciona apenas como delivery e conta com diversas opções de combos.

• Haiaga Sushi: avenida Amazonas, nº 816, no bairro São Geraldo.

• Horário: diariamente das 18h às 23h.

3. Recém-inaugurado

O Mü Sushi e Cozinha, no bairro Auxiliadora, conta com menu executivo para almoço THAYNÁ WEISSBACH/JC

Mü Sushi e Cozinha oferece sushis e pratos quentes com influência da culinária asiática contemporânea. O restaurante estava programado para começar a operar no início do mês de abril, mas direcionou toda a sua operação para a produção de marmitas. Operando desde o dia 28, o local já pensa em expansão no atendimento, com personalização dos pratos para maior exclusividade aos clientes.

• Mu Sushi: rua Eudoro Berlink, nº 860, no bairro Auxiliadora.

• Horário: de segunda-feira a sábado, das 11h30min às 14h30min e das 18h30min às 23h.

4. Primeira do Brasil

A Sando está localizada na Galeria Moinhos de Vento, na avenida Independência, nº 1211, em Porto Alegre INSTAGRAM/SANDO/REPRODUÇÃO/JC

Com intuito de mostrar para o público porto-alegrense que os japoneses comem muito mais do que apenas sushi e frutos do mar, o Sandô , primeira loja do brasil focada em sanduíches japoneses, os sandos. Entre os diversos sabores disponíveis, está o katsu sando, a versão mais clássica do sanduíche, feito com carne de porco empanada.

• Sandô: Galeria Moinhos de Vento, na avenida Independência, n° 1211, no bairro Independência.

• Horário: de segunda-feira a sábado, das 11h30min às 18h30min.

5. Bentôs

Com foco na culinária oriental, o delivery Rua POA aposta nas comidas rápidas e fáceis de se comer na correria do dia a dia. Os destaques do cardápio são os big hots - uma versão plus size do clássico sushi hot - e os onigiris - bolinho de arroz tipicamente japonês em formato triangular. O cardápio do local também conta com opções veganas e vegetarianas.

• Rua POA: avenida Venâncio Aires, nº 539, no bairro Farroupilha.

• Horário: de terça-feira a domingo, das 17h30min às 23h.

6. Divulgação da culinária e cultura

A Hikari Empório Oriental também realiza eventos focados em apresentar produtos típicos da culinária oriental para seus consumidores e fornece aulas para a preparação de sushi JAMIL AIQUEL/ESPECIAL/JC

Com produtos típicos e cursos de sushi, o Hikari empório oriental fomenta a cultura japonesa há 25 anos em Porto Alegre. O local é referência na distribuição de insumos para culinária oriental na Capital. O empreendimento também realiza eventos focados em apresentar produtos típicos da culinária oriental para seus consumidores e fornece aulas para a preparação de sushi.

• Hikari empório oriental: avenida Sertório, nº 5310, no bairro Sarandi.

• Horário: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e nos sábados, das 8h30min às 13h.

7. Sequência de sushi

O carro-chefe do Mosaico Sushi Lounge é a sequência de sushis GIOVANNA SOMMARIVA/ESPECIAL/JC

Com foco na sequência de sushis e temakis, o Mosaico Sushi Lounge migrou para a Zona Sul em 2023. O cardápio do local contempla, além da sequência, combinados à parte, incluindo opções vegetarianas e veganas.

• Mosaico Sushi Lounge: avenida Nonoai, nº 1736, no bairro Nonoai.

• Horário: diariamente, das 11h30min às 15h e das 19h às 23h30min.

8. Por toda a cidade

O Tokyo Sushi Lounge tem três restaurantes e atende toda a capital por meio do delivery CMP/CPm/ESPECIAL/JC

Funcionando em delivery e take away o Tokyo Sushi Lounge conta com três unidades na Capital. O local conta com opções de combinados, temakis, hots, poke bowls, yakisoba, entre outros.



• Tokyo Sushi Lounge Hípica: avenida Edgar Pires de Castro, nº 1840, no bairro Hípica.

• Tokyo Sushi Lounge Galpão Food: rua Engenheiro Sadi Castro, nº 470, no bairro Sarandi.

• Tokyo Sushi Lounge Petrópolis: rua Vicente da Fontoura, nº 1836, no bairro Petrópolis.

• Horário: diariamente, das 11h às 23h.

9. Desde 1973

O Sakae's é o primeiro restaurante japonês de Porto Alegre CPM/ESPECIAL/JC

Operando há 50 anos na Capital, o Sakae’s é o primeiro restaurante japonês de Porto Alegre. O local que apresentou aos porto-alegrenses a culinária japonesa é considerado por muitos o único possível de apresentar uma experiência legítima do Japão.



• Sakae's: rua Castro Alves, nº 690, no bairro Rio Branco.

• Horário: de segunda-feira a sábado das 19h às 22h30min, sábado e domingo das 11h às 14h30min.

10. Retrô futurístico

Com muitas cores neon, o cenário retofuturista do Nikô Sushi Club chama a atenção de quem passa. Com menu enxuto, o local não oferece combinados, contando com porções de uramakis, sashimis, niguiris e bolinhos.



• Nikô Sushi Club: Galeria Casa Prado, na praça Doutor Maurício Cardoso, nº 71, no bairro Moinhos de Vento.

• Horário: de terça-feira a domingo da 12h às 15h e das 18h às 22h30min.