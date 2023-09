Com produtos típicos e cursos de sushi, empório oriental fomenta a cultura japonesa há 25 anos em Porto Alegre

Fundado em 1998 pela filha de japoneses Fumie Nagano, o Hikari Empório Oriental surgiu, inicialmente, para atender a colônia japonesa na Capital. Com o tempo, o empreendimento cresceu e, atualmente, vende insumos para restaurantes orientais em todo o Rio Grande do Sul, tendo como o seu principal propósito divulgar a culinária e a cultura tradicional japonesa.



Fumie é formada em Administração e, antes de abrir seu próprio negócio, trabalhava na sede de uma empresa japonesa no Brasil. Após alguns anos, a filial brasileira fechou e ela decidiu empreender. Assim, a primeira sede do Hikari surgiu, em uma sala comercial localizada na rua São Pedro em Porto Alegre. Existiam poucos restaurantes japoneses na Capital, portanto, no início, a empreendedora focou em vender para a comunidade japonesa, indo em feiras de rua e eventos para divulgar seu novo negócio.



"Comecei a ir em tudo que é feira para mandar meu cartãozinho. Não tinha restaurante suficiente para vender, então vendia para comunidade japonesa. Lembrei muito da minha mãe. Quando eu era criança, ela tinha muita dificuldade de conseguir comida japonesa. Até tinha uma loja, que ficava ali no bairro Anchieta, mas as coisas eram muito caras", lembra Fumie, destacando a importância da comunidade japonesa em Ivoti para o negócio. Até 2022, a empreendedora ia mensalmente à cidade para vender seus produtos.



Fomentando a cultura japonesa no Rio Grande do Sul



Com o tempo, Fumie percebeu que não poderia vender apenas para a comunidade nipônica. Assim, ela teve a ideia de criar um curso de sushi, a fim de fomentar a cultura japonesa no Estado. A ideia foi um sucesso, garante a empreendedora, que oferece aulas de sushi até hoje, por um valor de R$ 350,00. "Pensei: 'desse jeito não dá. Se não tenho consumidor vou ter que criar consumidor'. Então criei um curso junto com um sushiman que conhecia da época que ia em eventos", explica a Empreendedora.



Mas além de cativar consumidores, os ideais por trás do curso de sushi são os mesmos da criação da Hikari: fomentar a cultura japonesa no Rio Grande do Sul. "Hoje, o sushi cresceu tanto que eu acho que começou a perder um pouco da essência. Tem algumas coisas tradicionais que as pessoas perderam a referência. E eu queria, de alguma forma, começar a resgatar essa tradição de novo", afirma a empreendedora.

LEIA TAMBÉM> Bisneto do alfaiate de Getúlio Vargas cria peças inspiradas em uniformes de trabalho em Porto Alegre



A empreendedora relembra o início de sua caminhada com muito carinho, mas não esconde as dificuldades que passou. "Nem olhava para as finanças. Se olhasse, teria desistido logo no início. Mas fiz porque eu amo isso. Quero difundir a culinária oriental mantendo as características originais, respeitando os hábitos tradicionais, coisa que tem sido perdida nos últimos anos", diz a empreendedora.



Além disso, o Hikari faz eventos focados em apresentar produtos típicos da culinária oriental para seus consumidores, como dia de degustação de gyoza e saquê, por exemplo.

Distribuição





Após três anos atuando na sede da rua São Pedro, o negócio se realocou na avenida Sertório, por onde atuou por mais de 20 anos. Por lá, o empreendimento cresceu, assim como o interesse pela cultura japonesa no Estado. Hoje, a Hikari é referência na distribuição de produtos orientais para restaurantes no Rio Grande do Sul.



Essa parte do negócio cresceu tanto que, em 2006, Fumie criou a Tokudai, braço da Hikari focado exclusivamente em vender insumos para outros negócios. "Começou a ficar difícil. Atendíamos pessoa física e pessoa jurídica no mesmo ponto, daí ficou pequeno para tudo isso", explica a empreendedora.





Nova sede

No início de setembro, a Hikari mudou de sede, ainda na avenida Sertório, porém em um espaço maior. Hoje, a operação conta com 35 funcionários - divididos entre Hikari e Tokudai - e atende empreendimentos e restaurantes do Rio Grande do Sul inteiro.

Além de insumos para a culinária japonesa, o Hikari oferece produtos chineses, coreanos e tailandeses. O empório conta com uma grande variedade de doces típicos, temperos, bebidas alcoólica e várias marcas de lámen instantâneo .



Fumie conta que ela e a sócia, Fernanda Mietlicki, estão muito orgulhosas da nova loja. A dupla acredita que o novo espaço contribuirá, ainda mais, para a missão do negócio de divulgar a culinária e a cultura tradicional japonesa.



Informações gerais

O Hikari Empório Oriental está localizado na avenida Sertório, nº 5310, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e nos sábados, das 8h30min às 13h.



Para informações sobre os eventos e cursos, entre em contato pelo Instagram (@hikaripoa), ou pelo telefone (51) 97400-1729.