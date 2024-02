LISTA: 10 livros sobre empreendedorismo para ler em 2024

#Explorar, empreendedores e empreendedoras compartilham com o GeraçãoE dicas e insights relacionados ao mundo dos negócios. Confira, a seguir, 10 livros que inspiraram empreendedores que já passaram pelas páginas do GE. A inspiração para empreender pode estar em diferentes lugares: livros, séries, filmes e até em viagens. Toda quinta-feira, no, empreendedores e empreendedoras compartilham com odicas e insights relacionados ao mundo dos negócios. Confira, a seguir,que já passaram pelas páginas do GE.

1) Lições de um Empresário Rebelde, de Yvon Chouinard

Dica: Felipe Leão Chotgues, sócio na Alameda Bom Fim

O livro Lições de um Empresário Rebelde é a biografia de Yvon Chouinard, alpinista, ambientalista e empresário estadunidense, rosto por trás da marca de artigos esportivos Patagônia. No livro, o empreendedor conta sua trajetória e traz reflexões sobre como empreender de maneira mais ética .

“É importante para expandir a nossa perspectiva de propósito empresarial, repensar o impacto das empresas no mundo e nos inspirar a encontrar o de nossas empresas”, acredita Felipe sobre a leitura.

2) Tornar-se Negro, de Neusa Souza Santos

Di ca: Carlos Humberto, CEO da Diaspora.Black



Tornar-se Negro é um livro escrito por Neusa Souza Santos, psiquiatra, psicanalista e escritora brasileira, que foi uma das pioneiras na discussão contemporânea do racismo no Brasil. A obra é fruto da defesa de doutorado da autora e tem como objetivo discutir como o racismo afeta a vida emocional da população negra no Brasil.

“Considero essa leitura determinante na minha formação política, como homem negro e como agente de transformação”, reflete Carlos sobre a indicação.

3) O Labirinto do Fauno, de Guillermo del Toro e Cornelia Funke

Dica: Vanessa Piasa, proprietária da Lends Club e do Armazém da Rita



Adaptação do filme vencedor de três Oscars em 2007, O Labirinto do Fauno é uma fábula de caráter sombrio, capaz de cativar variados tipos de leitores. Situado na Espanha durante a Guerra Civil, a obra narra a história de Ofélia, uma triste menina que, após a perda do pai, foi morar na casa do novo marido de sua mãe, um general do exército espanhol.



Adaptação do filme vencedor de três Oscars em 2007, O Labirinto do Fauno é uma fábula de caráter sombrio, capaz de cativar variados tipos de leitores. Situado na Espanha durante a Guerra Civil, a obra narra a história de Ofélia, uma triste menina que, após a perda do pai, foi morar na casa do novo marido de sua mãe, um general do exército espanhol.

"Gosto muito das obras de Guillermo del Toro e essa, para mim, traz à tona toda beleza e questionamentos que uma boa fábula é capaz de fomentar", afirma Vanessa.

4) Empreendedorismo para Subversivos, de Facundo Guerra

Dica: João Henrique Silva Martins, empreendedor no Fênix



O empresário argentino Facundo Guerra, CEO do grupo Vegas, companhia que gerencia casas noturnas no centro de São Paulo, é autor do livro Empreendedorismo para Subversivos, onde conta um pouco de sua trajetória profissional até decidir largar tudo para abrir um negócio próprio. Na obra, ele cita seus acertos e erros e oferece um guia com dicas fundamentais para quem sonha em ter o seu próprio negócio .



O empresário argentino Facundo Guerra, CEO do grupo Vegas, companhia que gerencia casas noturnas no centro de São Paulo, é autor do livro Empreendedorismo para Subversivos, onde conta um pouco de sua trajetória profissional até decidir largar tudo para abrir um negócio próprio. Na obra, ele cita seus acertos e erros e oferece um guia com dicas fundamentais para quem sonha em ter o seu próprio negócio.

"Mostra como podemos usar a nossa criatividade empresarial como ferramenta de impressão e impacto", considera João.

5) O Poder do Hábito, de Charles Duhigg

Dica: Sabrina Becker, fundadora da Massa Magra



Escrito por Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, o livro O Poder do Hábito tem como objetivo retratar, de maneira científica, a importância dos hábitos na vida das pessoas. "A partir desta leitura, passamos a entender que a repetição de determinadas ações se transformam em hábitos e que os resultados são proporcionais aos nossos esforços", expõe Sabrina.

6) Os sete hábitos das pessoas altamente eficazes, de Stephen R. Couey

Dica: Rodrigo Almeida Rodrigues, sócio-fundador da Laboratório Criativo



Escrito pelo consultor e escritor norte-americano Stephen R. Couey, o livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes foi originalmente publicado em 1989. A obra busca debater sobre como alcançar a paz de espírito e adquirir confiança por meio dos alicerces do comportamento humano e da compreensão dos princípios, não se detendo apenas a práticas. "Ótima leitura para alinhar o foco e entender o comportamento humano na sua essência", considera Rodrigo.

7) Vamos comprar um poeta, de Afonso Cruz

Dica: Eduardo Titton Fontana, sócio do Agulha



Uma fantasia escrita pelo autor e diretor de cinema Afonso Cruz que retrata uma sociedade onde as pessoas têm artistas em vez de animais de estimação. Com bom humor, a obra busca debater o papel da arte em um mundo onde tudo precisa ser mensurado. "Fala com maestria sobre algo que ficou ainda mais perceptível na reclusão pandêmica: a insalubridade das relações de consumo dos trabalhos artísticos. Passamos quase dois anos sendo salvos diariamente por filmes, músicas e livros, mas, ainda assim, seguimos desvalorizando e vendo de forma meramente utilitária o trabalho e a entrega desses profissionais", reflete Eduardo

8) A Coragem de Não Agradar, de Ichiro Kishimi e Fumitake Koga

Dica: Tiago Schmitz fundador da Charlie Brownie



Com mais de 3 milhões de exemplares vendidos, A Coragem de Não Agradar conta foi escrito pelos autores japoneses Ichiro Kishimi e Fumitake Koga, e inspirado nas ideias de Alfred Adler. O livro apresenta o debate transformador entre um jovem e um filósofo, e trata de temas como autoestima, raiva, autoaceitação e complexo de inferioridade. "A gente se vê no personagem jovem e em todos os seus questionamentos", comenta Tiago sobre a leitura.

9) A nascente, de Ayn Rand

Dica: Patricia Turmina, sócia proprietária da Royal Trudel



A Nascente é obra da escritora russo-americana Ayn Rand, publicada originalmente em 1943. O livro se passa em Nova York, entre os anos 1920 e 1930, e conta a história de Howard Roark, um jovem arquiteto que não aceita submeter o seu trabalho às convenções do meio. "Li no começo da Royal Trudel e me ajudou a defender com mais propriedade e autoconfiança os meus princípios", afirma Patrícia.