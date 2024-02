Casal de colombianos comanda restaurante de comidas típicas em Porto Alegre

Comandado pelo casal Dayana Melamed e Juan Ignacio Urquijo, a La Ventana surge com a proposta de difundir a cultura da Colômbia, especialmente da região de Barranquilla, cidade de origem dos empreendedores. O foco do negócio está no delivery de comidas típicas do Caribe colombiano, como empanadas, arepas e patacones. Os lanches são vendidos prontos ou congelados para o cliente finalizar em casa.

Segundo os sócios, as opções são feitas de maneira artesanal, utilizando um moedor de milho colombiano para produzir as massas das empanadas e das arepas, uma espécie de pão de milho recheado. A banana-da-terra amassada e frita é a base dos patacones. Esta opção é servida como um chips para lanches rápidos. As empanadas e as arepas podem ser consumidas em quaisquer refeições do dia, como explicam os empreendedores.

Conheça a história dos empreendedores colombianos

Apesar de estar há cerca de quatro anos vendendo produtos típicos da Colômbia, não foi esse objetivo que trouxe o casal para Porto Alegre. Inicialmente, Dayana viria para estudar Medicina, enquanto Juan seguiria tocando um negócio em Barranquilla. A ideia manteve-se de 2016 até 2020, momento que tiveram que mudar de planos. “O período da pandemia foi bastante restritivo na Colômbia. Juan tinha eventos para fazer, casamentos, mas cancelaram tudo”, lembra Dayana. “A ideia era trazer as máquinas para o Brasil para ter o mesmo negócio que tinha na Colômbia. Mas a importação estava muito cara. Tivemos que mudar de opção”, diz Juan.

Apesar das adversidades, o objetivo era seguir empreendendo. A mudança da área de atuação foi a solução. “A La Ventana começou em Camaquã. Tinha escalas médicas em um hospital da cidade, e o Juan fazia comidas para eu levar. Os colegas amaram e começaram a fazer pedidos. Era uma correria”, recorda Dayana sobre o início do negócio, em 2021.

Foi neste mesmo ano que a dupla se mudou para Porto Alegre, instalando-se na avenida Dr. João Simplício Alves de Carvalho, nº 470, no bairro Vila Ipiranga. É neste ponto que permanecem até hoje, realizando entregas de comidas típicas prontas e congeladas. O local também é sede para eventos, braço da operação que deve expandir em breve. Até abril, Dayana e Juan querem abrir a La Ventana para atendimento presencial de sexta-feira a domingo, durante a noite.

O que falta para a inauguração é apenas mão de obra, como contam os sócios. O espaço já está todo decorado com referências à Colômbia, com marimondas (máscaras carnavalescas), sacos de café, sombreros e borboletas amarelas do livro Cem Anos de Solidão, do escritor Gabriel García Márquez, espalhados pelas paredes do empreendimento. Além disso, o local conta com fotos de Dayana e Juan em lugares famosos da costa do país, como Cartagena, Barranquilla e Playa Blanca. “ A nossa vontade é trazer a nossa terra para mais perto da gente e algo diferente para o cliente ”, destaca Juan. “Temos o propósito de divulgar a comida colombiana, nossos produtos, que são maravilhosos. Não encontramos essa qualidade na Colômbia”, percebe Dayana.

Mas também existem desafios de empreender longe do país de origem. Além da saudade de casa e da família, que ficou em Barranquilla, adaptar-se a uma nova cultura é uma dificuldade enfrentada por quem vem de fora. “No teu país, tu tens teus amigos, tua família, que te ajudam. Empreendemos sozinhos, do zero, sem conhecer ninguém”, fala a Dayana, que, além de comandar um negócio, segue trabalhando como médica.

Comidas típicas do caribe colombiano

Hoje, a La Ventana tem parceria com bares, cafés e lojas para comercialização de comidas típicas da Colômbia. A marca também vende os seus produtos prontos ou congelados por tele entrega. Carro-chefe, as empanadas estão disponíveis em 10 sabores diferentes, como carne de panela, frango e cebola caramelizada com gorgonzola. Existem recheios característicos da culinária colombiana, com inspirações em sabores brasileiros e vegetarianos. A unidade pronta custa R$ 13,90. A versão congelada para finalizar em casa é comercializada em seis unidades e sai por R$ 42,00.

As arepas também são vendidas em diferentes recheios, como queijo. A alternativa pronta é precificada em R$ 16,00 por unidade. A opção congelada, que leva cinco arepas, parte de R$ 39,00. Já os patacones são disponibilizados em porções para compartilhar, como chips, a partir de R$ 45,00. A quilograma de patacones congelada custa R$ 76,00. Todos os itens são livres de glúten e podem ter acréscimos de molhos.

Nas sobremesas, a alternativa é o enjucado, feito à base de aipim e coco. A unidade sai por R$ 10,00 e pode receber acréscimo de sorvete de creme. No atendimento presencial, a limonada de coco também é opção para a clientela. Um copo de 500ml custa R$ 22,00.

Como pedir as comidas da La Ventana

Os pedidos podem ser feitos por iFood, Instagram (@laventana.co) e WhatsApp (51) 98055-2507. O delivery atende à toda Porto Alegre. O cliente também pode optar por retirar na loja, localizada na avenida Dr. João Simplício Alves de Carvalho, nº 470, no bairro Vila Ipiranga. Os produtos estão disponíveis para pronta-entrega. A La Ventana também recebe eventos agendados e planeja expandir o atendimento presencial até abril.