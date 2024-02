Com assessoria esportiva, academia boutique abre nova unidade no Pontal Shopping

Operando desde 2010, a Pretto Treinamento chega a sua terceira unidade em Porto Alegre. Especializada em treinamento funcional e assessoria esportiva - além de contar com a Giro, um braço do negócio focado em ciclismo indoor -, a marca abriu, em janeiro, uma nova sede no Pontal Shopping, somando-se aos pontos no bairro Moinhos de Vento e Petrópolis. "São estúdios de treinamento funcional com atendimento boutique. Concentramos bastante nossa atenção na qualidade do treinamento", define Lucas Pretto, um dos sócios do negócio. O espaço pretende atender à demanda da Zona Sul e da avenida Edvaldo Pereira, via tradicional de ciclismo e corrida na Capital. A novidade conta com os já conhecidos serviços da Pretto e uma nova sala da Giro, desta vez mais focada na diversão para atrair o público jovem.

Ao lado de Lucas, Clóvis Filho e Vinicius Silva também comandam a nova unidade, que pretende chegar a marca de 300 alunos em 2024. A operação foi bem recepcionada pelo público, como contam os sócios. "Abrimos já com alguns alunos inscritos, está tendo uma procura bem boa", afirma Clóvis. O espaço de cerca de 350 m² fica em frente ao Guaíba, vista que pode ser admirada por praticamente todos os ângulos pelos espelhos do centro de treinamento . "Desde que começou a construção do shopping, fiquei interessado em ter uma unidade aqui, porque a avenida Beira-Rio é um local onde atendemos nossos clientes da assessoria de corrida e ciclismo. Pensei o quanto seria interessante ter um ponto aqui para o pessoal do triathlon e da corrida utilizar, e também ter uma academia nesse formato mais exclusivo na Zona Sul, que é um pouco carente desse tipo de operação", avalia Lucas sobre a novidade, que não será a única do ano.

Em breve, a Pretto Treinamento contará, também, com uma unidade no bairro Bom Fim. "Dentro do nosso plano, está sempre fazer uma expansão em espiral. Não queremos ser uma franquia. Fazemos com que, com um investimento menor, um treinador consiga ter uma academia muito bacana. Acredito que, assim, conseguimos primar pela qualidade, porque sabemos como o olhar e o cuidado do dono no ambiente é importante", afirma Lucas sobre o modelo de negócio, que conta com sócios operadores em cada unidade.

Uma das novidades do ponto é a nova proposta da Giro, sala que conta com 12 bicicletas. "Estamos propondo uma experiência diferente do Moinhos - que é mais técnica, com uma bike mais interativa. Essa aqui vai ter uma batida mais de aula de spinning, mais divertida, trazendo um público mais jovem e engajado em se manter ativo", explica Lucas. As aulas serão vendidas por créditos individuais, que variam de R$ 25,00 a R$ 53,00, tendo desconto para os alunos inscritos nos outros serviços da Pretto.

Foco nos profissionais



Ex-atleta profissional de triathlon, Lucas conta que sempre teve desejo de criar um negócio focado no atendimento de excelência. "A Pretto tem como componente principal da cultura a valorização do treinador. As academias convencionais valorizam o espaço, os equipamentos, e geralmente o treinador fica em segundo plano, é mal remunerado. E nós temos os nossos treinadores como principal ativo", afirma Lucas, destacando que isso se reflete na relação com o público. "Dentro dos nossos valores, nos vemos muito como uma lovemark. A Pretto tem, além de 700 alunos ativos por enquanto, número que provavelmente vai chegar a 1 mil até o fim do ano, cerca de 260 triatletas e corredores. É uma comunidade que se encontra praticamente diariamente e movimenta muito esse ciclo", orgulha-se. Para desenvolver esse senso de comunidade, o investimento nos novos pontos, como o do Shopping Pontal, que recebeu aporte de R$ 1,8 milhão, é fundamental. "Hoje em dia, todo mundo quer escalonar as coisas na internet. Nós gostamos de ter um lugar onde as pessoas se encontram, onde têm memórias afetivas e conheçam gente", garante.

A premissa de investir nos profissionais é a mesma desde que o negócio surgiu, em um espaço de 60m² no bairro Moinhos de Vento. "Em 2016, mudamos para a terceira sede dessa mesma unidade matriz na Galeria Casa Prado. Junto com esse trabalho, que atendia 400 pessoas, a gente também sempre desenvolveu um trabalho de assessoria esportiva para corredores, triatletas e ciclistas, porque eu fui triatleta profissional durante 10 anos, competi pelo mundo inteiro, conheci bastante do mercado de assessoria esportiva e sempre estive envolvido como treinador de maratonistas", lembra Lucas. A unidade do bairro Moinhos de Vento fica na praça Dr. Maurício Cardoso, nº 71. No bairro Petrópolis, a operação é na rua Luiz Só, nº 205.

Como funcionam os planos da Pretto

Os planos de treinamento funcional variam de R$ 400,00 a R$ 650,00 conforme a frequência do aluno. Já os planos de assessoria esportiva partem de R$ 250,00 chegando a R$ 390.00. Há, ainda, a possibilidade de contratar ambos os serviços em um pacote chamado performance, que parte de R$ 590,00. Mesmo com o foco nos atletas, Lucas destaca que o serviço é para todos. "Na verdade, temos o treinamento que construímos para os atletas como o alicerce do que vai ser feito para todo mundo. Os métodos de treinamento de um atleta profissional não são diferentes de um amador, o que muda é a frequência e o objetivo", explica.

Informações gerais sobre a Pretto Treinamento

A nova unidade da Pretto fica no Pontal Shopping, na avenida Padre Cacique, nº 2893. A operação nos dias de semana é das 6h às 21h. Aos sábados, das 8h às 12h.