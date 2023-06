Arte, criatividade e marketing

Rodrigo Almeida Rodrigues, Laboratório Criativo

Sou músico, designer, artista plástico e produtor artístico, criei em 2018 a produtora PraQProduções, com foco em criatividade, publicidade e marketing de diferenciação. Através da necessidade de gerir as produções da minha banda Bloco do Bronx e carreira solo, assim como produções de amigos, tendo o privilégio de gerir espetáculos nos teatros Renascença, Sesc-Canoas, Teatro de Arena. Hoje, sócio e fundador da Laboratório Criativo, com escritório situado na Cidade Baixa.

1. Livros que mudaram e alinharam meu foco (ícone livro)

O mundo empreendedor por vezes é muito solitário, assim como o processo do mundo criativo onde buscamos traduzir sonhos, alinhar expectativas, construir marcas e produtos que gerem valor e encantem as pessoas, mas a quantidade de informações desalinhadas podem afastar do objetivo principal, os livros " Os sete hábitos das pessoas altamente eficazes" do autor Stephen R. Couey e o clássico " Pai Rico, Pai Pobre" dos autores Robert Kiyosaki e Sharon L. Lechter ótimas leituras para alinhar o foco e entender o comportamento humano na sua essência.

2. Construindo o Processo Criativo com foco em diferenciação (ícone lâmpada)

Por muito tempo acreditei que ser criativo é uma espécie de dom natural, mas a criatividade pode e deve ser trabalhada sendo construída através de técnicas e boas referências, o gaúcho Pedro Superti, é um especialista no que se refere a Marketing de diferenciação. No que se refere a alta performance indico o Podcast Jota Jota Podcast do incrível Joel Jota.

3. Locais que me inspiram (ícone de pin)

Viajar e conhecer o mundo é um prazer inigualável, mas quando falamos de Porto Alegre, a Cidade Baixa é um lugar especial, com seus cantinhos únicos e lugares onde a gastronomia vale a pena conferir, Café Copacabana, com sua Feijoada Carioca, Rua República com seus bares e por fim a Orla do Guaíba, onde o por sol é sempre um presente permitindo a cada retorno para o Laboratório Criativo novas serem criadas

cheias de inspirações.