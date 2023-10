Você é a evolução do seu negócio

Autor: Adriana Hackmann, sócia da Horneria

Atuei por 10 anos com gestão de marketing em uma escola de gastronomia (EGAS) onde adquiri experiência e prática na criação de estratégias de marketing focadas no setor da alimentação e onde conheci minha sócia - e talentosa padeira -, Deise, responsável por tornar real a produção de tantas delícias na Horneria.

1. Empreender é gostar de resolver problemas (ícone fone/microfone para podcast)



Gosto de ouvir e ler sobre empreendedorismo. E foi ouvindo um podcast, com o João Appolinário, fundador da Polishop, que verdadeiramente compreendi o meu papel como empreendedora. Dizia ele: “O empreendedor tem que saber e gostar de resolver problemas, porque ele fará o tempo todo”. E é isso. Os problemas não terminam, mas as oportunidades também não, e é quando entendemos isso que buscamos o necessário para fazer dar certo. Minha dica aqui é: treine sua mente. Podcasts e leituras podem te ajudar a pensar fora da caixa e encontrar respostas para novos desafios.

2. Conheça todos os processos do negócio (ícone dinheiro)



Às vezes, soluções simples estão escondidas em algum detalhe e não são percebidas por falta de conhecimento. Duas áreas que considero primordiais para o negócio são o financeiro e o marketing. Não importa o quanto você tenha de capital e reservas, se não tiver uma boa administração financeira, não chegará a resultados lucrativos e satisfatórios. Comece dominando custos e precificação. No Marketing, mais importante que contratar uma grande agência, é entender sobre a área. Do contrário, tudo que te apresentarem pode parecer uma excelente estratégia com bons resultados, mas nem sempre é. Você está à frente do negócio, então domine seu público e entenda de marketing para monitorar e direcionar estratégias verdadeiramente alinhadas ao negócio.

3. Invista em networking e parcerias (ícone pessoas)



É sempre motivador estar rodeado de pessoas que agregam novas experiências, te ajudam a ver situações com outros olhos e ainda podem se tornar importantes parceiros de negócio. Participe de eventos, palestras, grupos e hotseats que te inspirem e te ajudem a fomentar parcerias.

4. Não se compare a ninguém além de você mesmo (ícone de gráfico, metas)

Traçar metas, criar oportunidades e controlar resultados é o que vai te ajudar a crescer. Ficar obcecado no teu concorrente, não. Não se distraia acompanhando o palco dos outros, quando você não conhece também os bastidores. Além de atrasar a busca dos teus objetivos, pode acabar te desmotivando. Foque na evolução do teu negócio e garanta que ele esteja sempre em crescimento, essa é a verdadeira comparação que deves fazer.