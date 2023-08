De volta ao Moinhos de Vento, 20Barra9 abre nova unidade no bairro e prepara inauguração no Pontal Shopping

20Barra9. A marca nasceu nos arredores da rua Hilário Ribeiro em 2015. Em janeiro deste ano, o ponto foi fechado – mas as portas à região continuaram abertas. Na última terça-feira (22), a churrascaria abriu uma nova unidade no Moinhos de Vento, localizada na rua Dinarte Ribeiro, nº 214. bairro Moinhos de Vento , em Porto Alegre, foi a primeira casa do. A marca nasceu nos arredores da rua Hilário Ribeiro em 2015. Em janeiro deste ano, o ponto foi fechado – mas as portas à região continuaram abertas. Na última terça-feira (22), a churrascaria abriu uma, localizada na rua Dinarte Ribeiro, nº 214.

A nova operação conta com dois jardins, varanda, lareira e uma árvore centenária que chama a atenção na fachada, além de artes urbanas para estampar os ambientes externo e interno, este mais intimista. “Cada projeto tem uma identidade própria. No Moinhos, é uma casa, uma operação de rua. Isso já é uma diferença em relação às outras operações”, descreve Márcio Callage, sócio-fundador do 20Barra9. O espaço tem capacidade para receber cerca de 150 pessoas.

Para além da arquitetura, a unidade apresenta novas opções no cardápio. É o caso do bao com costelinha, pão oriental no vapor recheado com costelinha suína desfiada e molho agridoce picante. O item, vendido em quatro unidades, custa R$ 44,00. Além de diferentes cortes de carnes, alternativas, como as cenouritas na brasa e o arroz de tutano, são exclusivas da operação do Moinhos de Vento.

Reabertura no Moinhos de Vento

Recém-inaugurado no Moinhos de Vento, o 20Barra9 era uma demanda da clientela da região, como diz Márcio. A marca já esteve presente em outro ponto no bairro, mas encerrou as atividades no início deste ano. “A repercussão foi enorme, uma comoção nas redes sociais”, fala sobre a recepção dos clientes.

O Moinhos de Vento é um bairro protagonista de Porto Alegre. Chegamos para consolidar a Dinarte, que virou um polo gastronômico muito relevante nos últimos anos ”, entende Márcio, valorizando o novo ponto. E, aliás, esse público é o que tem chamado a atenção dos empreendedores do Moinhos de Vento. Muitas operações, como Mercado Brasco e o novo campus da ESPM , têm migrado para lá visando ao processo de retomada econômica do região. “”, entende Márcio, valorizando o novo ponto.

20Barra9 no Pontal Shopping

O 20Barra9 inaugurará uma unidade no local em setembro. Trata-se da quinta sede da marca em Porto Alegre. Outro endereço que chama a atenção do empreendedor é o Pontal Shopping . Trata-se da quinta sede da marca em Porto Alegre.

O espaço contará com um rooftop com perspectiva para o Guaíba e terá capacidade para cerca de 300 pessoas. O arquiteto responsável pelo espaço de mais de 1000 m² - a maior metragem dentre as unidades do 20Barra9 - é Francisco Pinto, assim como no Moinhos de Vento.

Informações gerais do 20Barra9 do Moinhos

A nova unidade do Moinhos de Vento abriu na última terça-feira (22) na rua Dinarte Ribeiro, nº 214. Até sexta-feira, o restaurante opera em soft opening, funcionando das 18h às 23h. A partir de sábado, será implementado o horário de atendimento normal, de terça-feira a domingo, das 11h30min às 23h.