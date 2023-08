Homenageando ‘O Tempo e o Vento’, bar de Porto Alegre cria carta de drinks inspirada no cinema gaúcho

Vesper, que já passou pelas páginas do GeraçãoE, está com novidades. A nova aposta do bar é uma carta de drinks autorais inspirados no cinema gaúcho. No cardápio, foram adicionadas mais de 10 opções etílicas. A bebida que homenageia ‘O Tempo e o Vento’ é uma das alternativas para a clientela. , está com novidades. A nova aposta do bar é uma carta de. No cardápio, foram adicionadas mais de 10 opções etílicas. A bebida que homenageia ‘O Tempo e o Vento’ é uma das alternativas para a clientela.

Quem aperta o play do novo projeto é Marne Pereira, proprietário do Vesper. O bar, desde a sua inauguração em abril deste ano, recebe inspirações do cinema, mas, mais recentemente, essa temática foi readaptada para as produções gaúchas. “ É legal fazer um drink com o nome de filme americano, mas não vai passar disso. Valorizar o audiovisual local possibilita mais referências, mais relações culturais ”, entende Marne.

Dentro desse novo cenário, o proprietário do Vesper planeja, além de divulgar os filmes gaúchos por meio de drinks, dar espaço a eventos cinematográficos. “A ideia é contar com a presença dos diretores em algumas noites”, diz Marne.

O movimento do Vesper, desde a inauguração em abril, tem surpreendido o empreendedor. “As pessoas têm muita curiosidade de conhecer”, observa. O lançamento da nova carta de drinks autorais corrobora para que o bar esteja atento às novidades e, consequentemente, atraia mais clientela. “O Me Beija, que foi um dos primeiros, sai direto. O Verdes Anos os clientes pedem bastente também. Os drinks autorais sempre vendem mais que os clássicos”, garante Marne. A seguir, confira os destaques das novidades do cardápio do Vesper:

Me Beija

uísque, espumante brut, calda de cereja e suco de limão siciliano e custa R$ 35,00. Drink baseado no filme Me Beija (1984), dirigido por Werner Schünemann , cineasta nascido em Porto Alegre. A obra levou o prêmio de Melhor Direção no Festival de Brasília daquele ano. O drink levae custa R$ 35,00.

Perfil: suave, cítrico, gaseificado e levemente adocicado

Verdes Anos

cachaça, xarope de capim limão, suco de limão siciliano, polpa de maracujá e ginger ale e custa R$ 30,00. Protagonista de Verdes Anos (1984), Werner Schünemann também é homenageado neste drink. A produção do filme é da Casa de Cinema de Porto Alegre , com direção de Carlos Gerbase e Giba Assis Brasil. O drink levae custa R$ 30,00.

Perfil: cítrico e adocicado

Anita e Garibaldi

suco de laranja, Campari e espumante e custa R$ 28,00. O filme Anita e Garibaldi (2013) retrata a Guerra dos Farrapos entre paixões e batalhas. No Vesper, a produção dá nome a um drink que levae custa R$ 28,00.

Perfil: amargo, gaseificado e levemente cítrico

Vai Dar Nada

pisco, cachaça, Cynar e mel e custa R$ 33,00. Dirigido por Jorge Furtado , Vai Dar Nada (2022) é a mais recente obra do cineasta gaúcho. O filme está disponível nas plataformas de streaming Paramount+ Amazon Prime Video . O drink levae custa R$ 33,00.

Perfil: forte, seco, encorpado, levemente amargo

O Quatrilho

defumado com canela em madeira de carvalho e leva uísque, amaretto, Martini e cereja. A bebida custa R$ 35,00. O contexto do Rio Grande do Sul no século passado é o cenário de O Quatrilho (1995), filme protagonizado por Glória Pires . A obra está disponível no Globoplay e no Amazon Prime Video. No Vesper, a produção dá nome a um drink é. A bebida custa R$ 35,00.

Perfil: intenso, aveludado e aromático

O Tempo e o Vento

ainda não está disponível no cardápio. Nas próximas semanas, a bebida deve agregar à operação. O Tempo e o Vento é uma série literária de romances do escritor gaúcho Erico Veríssimo que, em 2012, virou filme. A obra conta com Fernanda Montenegro Thiago Lacerda no elenco. O drink, assim como o referente a O Homem que Copiava (2003),. Nas próximas semanas, a bebida deve agregar à operação.

Informações gerais do Vesper

O Vesper opera de quarta-feira a sábado, das 18h às 23h30min, na rua Duque de Caxias, nº 1348. O bar está localizado no alto da escadaria da Borges, em Porto Alegre.