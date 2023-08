Sala Redenção recebe Jorge Furtado em sessão comentada de Rasga Coração

Ao longo deste ano, o Ciclo CineCiess 2023 leva à Sala Redenção (Rua Eng. Luiz Englert, 333) oito sessões comentadas, dedicadas a abordar o cinema gaúcho sob a perspectiva dos direitos humanos. Nesta quarta-feira (16), às 16h, a programação tem continuidade com a exibição de Rasga Coração (2018), seguida por um bate-papo com o diretor e roteirista Jorge Furtado. A entrada é franca e aberta à comunidade.Rasga Coração (2018) é a adaptação cinematográfica da peça homônima de Oduvaldo Vianna Filho, que narra o conflito geracional e ideológico entre Manguari Pistolão e seu filho Luca. A partir do drama familiar e do recurso da alternância temporal entre 1979 e 2013, o longa apresenta o confronto entre duas gerações que possuem diferentes perspectivas sobre revolução e lutas políticas. O Ciclo CineCiess 2023 é uma realização da Sala Redenção, em parceria com a Escola do CIESS. A programação segue até dezembro, com sessões mensais, realizadas sempre em uma quarta-feira, às 16h, no cinema da Ufrgs, localizado no campus central da Universidade.