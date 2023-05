Carlos Gerbase apresenta canções d'Os Replicantes neste sábado (27) no Theatro Fuga

Neste sábado (27), às 21h, o Theatro Fuga (rua dos Andradas, 673) apresenta o show Replicante Apaixonado, em que Carlos Gerbase canta canções d'Os Replicantes, grupo que fundou em 1984 e de que participou como principal letrista, baterista e vocalista até 2002. No repertório, clássicos escritos por Gerbase em que as relações amorosas estão em primeiro plano, como Astronauta, Boy do Subterrâneo, Mistérios da Sexualidade Humana, Minha Vizinha e Amor eu Preciso, além de covers de Sandina (Jimi Joe), A lua que Mata (Echo & The Bunnymen), Só mais uma chance (Gordo Miranda), Agora Só Falta Você (Rita Lee) e Você é tudo que eu quero (Garotos da Rua). Os ingressos estarão à venda na bilheteria da casa na noite do show por valores entre R$ 35,00 e R$ 50,00.A banda que acompanha Gerbase é formada por Flávio Santos, o Flu (violão, guitarra e baixo), King Jim (sax e vocal), Júlio Cascaes (guitarra) e Cláudio Mércio (bateria). Depois que saiu d'Os Replicantes, Gerbase fez raras aparições públicas como músico solo. Em 2013, lançou o CD Destrua Você Mesmo, com 17 versões assinadas por amigos músicos de estilos diferentes. Nos shows com o repertório deste CD, Gerbase cantava sobre bases pré-gravadas, numa espécie de karaokê autoral punk. Já no show Replicante Apaixonado, estará acompanhado de músicos que têm longa tradição na cena do rock gaúcho em bandas fundamentais como DeFalla (Flu), Garotos da Rua (King Jim) e Júlio Cascaes (Júpiter Mação e Reverba Trio).