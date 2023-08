Spaccio RAR, empório e bistrô do grupo Randon, chega a Gramado

Spaccio RAR são bistrôs e empórios gastronômicos que contam com cerca de 450 produtos da marca. Agora, o negócio chega a Gramado, com um espaço onde clientes terão acesso a uma seleção diversificada de pratos exclusivos desenvolvidos com os produtos da marca.



O portfólio da Spaccio oferecerá a variedade de produtos da RAR, incluindo queijos e charcutaria, derivados de leite, massas, molhos e arrozes, temperos, conservas e condimentos, acetos e azeites, doces, compotas e biscoitos, além de bebidas alcóolicas e não alcóolicas.



A sede em Gramado será a sétima da franquia no Brasil. A marca já está presente em São José dos Campos, Curitiba, Florianópolis, Passo Fundo, Vacaria e Porto Alegre. Segundo Sérgio Barbosa, CEO da empresa, a chegada da marca à serra gaúcha foi um movimento estratégico.



"Gramado é um destino turístico ímpar, que atrai pessoas de todas as partes do Brasil e do mundo. A franquia Spaccio RAR contribuirá para aprimorar ainda mais a oferta gastronômica da cidade, proporcionando aos visitantes uma experiência única", conta.

Tradição



A RAR é uma empresa com sede em Vacaria fundada na década de 1970, com origem na fruticultura. Atualmente, é uma das maiores produtoras e comercializadoras de maçã no Brasil. Nos anos 1990, a empresa montou a primeira fábrica de queijo Tipo Grana fora da Itália, com a marca Gran Formaggio. Hoje em dia, seu portfólio possui uma linha de importados composta por queijos e acetos italianos, charcutaria italiana e espanhola, além de azeites de oliva chilenos.



Informações Gerais

A Spaccio RAR ainda não divulgou o endereço nem o horário de funcionamento da nova operação. Sabe-se que o novo espaço será localizado no centro de Gramado, em uma área ampla de cerca de 240m².

A chegada na serra gaúcha é motivo de orgulho para o CEO da empresa, que demonstra animação com a inauguração da sétima sede do empreendimento no país.

"A inauguração da sétima unidade da Spaccio RAR em Gramado é um reflexo do compromisso contínuo da marca em oferecer experiências únicas no universo gastronômico, reforçando sua posição como referência em qualidade e excelência no setor alimentício", afirma.