LISTA: 10 restaurantes para conhecer no Moinhos de Vento

Popularmente conhecido como um dos bairros mais nobres de Porto Alegre, o Moinhos de Vento não está restrito às ruas Padre Chagas e Dinarte Ribeiro. As vias da região são recheadas de opções gastronômicas, para diferentes perfis e gostos. Confira, a seguir, 10 restaurantes para conhecer no bairro Moinhos de Vento.

1. Comida japonesa

Yuu Japan Gastrobar mudou-se recentemente para o bairro Moinhos de Vento. O restaurante é especializado em culinária japonesa quente . O objetivo é inovar e trabalhar com pratos tradicionais – mas nem tão popularizados em solo gaúcho –, como o takoyaki, um bolinho japonês. Inaugurado em 2016, omudou-se recentemente para o bairro Moinhos de Vento. O restaurante é. O objetivo é inovar e trabalhar com pratos tradicionais – mas nem tão popularizados em solo gaúcho –, como o takoyaki, um bolinho japonês.

Yuu Japan Gastrobar: rua Hilário Ribeiro, nº 340.

De segunda-feira a sábado, das 11h30min às 14h30min e das 17h30min às 22h30min.

2. Hamburgueria

O Le Grand Burger traz inspirações da culinária francesa em hambúrgueres . O cardápio conta com opções como o lanche de Steak au Poivre, que leva o clássico molho francês. O restaurante também conta com outras 15 opções de hambúrgueres.

Le Grand Burger: rua Marquês do Pombal, nº 191.

De segunda-feira a sábado, das 11h30min às 14h30min e das 18h às 23h30min.

3. Drinks e videogames

gastronomia, drinks, jogos de tabuleiro, videogames e fliperamas : o Arcadea Gaming Pub O local não cobra pela entrada e nem pelas jogadas, somente sugere uma colaboração de R$ 15,00 para quem não consumir nada. O bairro Moinhos de Vento tem um espaço que une: oO local não cobra pela entrada e nem pelas jogadas, somente sugere uma colaboração de R$ 15,00 para quem não consumir nada.

Arcadea Gaming Pub: rua Gen. Neto, nº 440.

De terça-feira a sábado, das 18h à meia-noite, e, aos domingos, das 15h às 21h.

4. Padaria clássica

Barbarella Bakery está há 21 anos no bairro Moinhos de Vento . Os pães, produzidos em fermentação natural, são os destaques do cardápio e podem ser consumidos em sanduíches, saladas, sopas e doces. A padaria também possui uma sede em Curitiba, no Paraná. está. Os pães, produzidos em fermentação natural, são os destaques do cardápio e podem ser consumidos em sanduíches, saladas, sopas e doces. A padaria também possui uma sede em Curitiba, no Paraná.

Barbarella Bakery: rua Dinarte Ribeiro, nº 56.

De segunda-feira a sábado, das 8h às 21h, e, aos domingos, das 9h às 21h.

5. Cafeteria

Baden Torrefação deu um novo passo em 2023. Desde março, a marca conta com uma operação no bairro Moinhos de Vento, com objetivo de levar a cultura do café especial para outros pontos da Capital. A unidade é uma versão pocket do negócio. Operando há mais de 10 anos na Capital, adeu um novo passo em 2023. Desde março, a marca conta com uma operação no bairro Moinhos de Vento, com objetivo de levar apara outros pontos da Capital. A unidade é uma versão pocket do negócio.

Baden Torrefação: rua Barão de Santo Ângelo, nº 384.

De segunda-feira a sábado, das 10h às 19h.

6. Churrascaria

Restaurante Santo Antônio. O local é popularmente conhecido como a primeira churrascaria do Brasil . Em projeto que marca o centenário do negócio, os proprietários planejam novos produtos e mudanças que estendem-se do serviço à arquitetura. Da tradicionalíssima costela à contemporânea parrilla uruguaia, opera, em Porto Alegre, o. O local é popularmente conhecido como. Em projeto que marca o centenário do negócio, os proprietários planejam novos produtos e mudanças que estendem-se do serviço à arquitetura.

Restaurante Santo Antônio: rua Dr. Timóteo, nº 465.

Todos os dias, das 11h às 15h30min e das 18h30min às 23h.

7. Confeitaria cor-de-rosa

CauCakes, confeitaria de Novo Hamburgo que, desde 2021, possui uma sede na Capital. O cardápio conta com opções de cafés e doces, como brigadeiros, cupcakes, brownies e cookies . É numa casa toda cor-de-rosa que opera a, confeitaria de Novo Hamburgo que, desde 2021, possui uma sede na Capital. O cardápio conta com opções de

CauCakes: rua Dinarte Ribeiro, nº 95.

De terça à sexta-feira, do meio-dia às 19h, e, durante o fim de semana, das 13h às 19h30min.

8. Opção vegana

Paraíso Bowls começou como uma barraquinha de quatro metros quadrados no litoral uruguaio que vendia bowls de açaí. Ano passado, o restaurante vegano abriu as portas no bairro Moinhos de Vento, adicionando novos itens ao cardápio. O carro-chefe da casa, hoje, é a salada , mas o menu também dispõe de opções como sanduíches, sucos e powerballs. começou como uma barraquinha de quatro metros quadrados no litoral uruguaio que vendia bowls de açaí. Ano passado, o restaurante vegano abriu as portas no bairro Moinhos de Vento, adicionando novos itens ao cardápio., mas o menu também dispõe de opções como sanduíches, sucos e powerballs.

Paraíso Bowls: rua Dinarte Ribeiro, nº 148.

De segunda à sexta-feira, das 11h às 21h, e, durante o fim de semana, das 11h ás 19h30min.

9. Sorveteria

Gelateria Gianluca Zaffari produziu, em mais de duas décadas de história, 150 sabores de sorvete . Nozes, pistache e avelã são alguns dos destaques que fazem mais sucesso. A marca possui cinco sedes em Porto Alegre e uma na região metropolitana. produziu, em mais de duas décadas de história,. Nozes, pistache e avelã são alguns dos destaques que fazem mais sucesso. A marca possui cinco sedes em Porto Alegre e uma na região metropolitana.

Gelateria Gianluca Zaffari: Praça Dr. Maurício Cardoso, nº 7.

Todos os dias, das 11h às 22h

10. Bar

Blink Bar, que abriu no final de 2019, serve drinks em torneiras de chope . O bar conta com 15 torneiras de cerveja artesanal e 15 torneiras com drinks da casa. Mojito, Moscow Mule, Aperol Spritz: os drinks ganharam a vez nos cardápios dos bares porto-alegrenses. Aproveitando essa onda, o, que abriu no final de 2019,. O bar conta com 15 torneiras de cerveja artesanal e 15 torneiras com drinks da casa.