LISTA: 5 lugares para comprar morango do amor em Porto Alegre

Nas redes sociais, você certamente já se deparou com o morango do amor . O doce, que é feito com morango, coberto por uma camada de brigadeiro branco e outra de calda de açúcar caramelizado com corante vermelho. O nome vem da semelhança com a maçã do amor, e já é o queridinho de várias docerias em Porto Alegre. A viralização movimentou todo o mercado e muitos empreendedores estão surfando nesta onda. Em meio a tantas alternativas, vários negócios tentam se diferenciar de alguma forma.



Confira a lista de cinco lugares para comprar morango do amor na Capital .

1. Baunilha Cupcakes

A Baunilha Cupcakes tem os bolos como item principal do cardápio e aderiu à tendência BAUNILHA CUPCAKES/REPRODUÇÃO/JC

O Baunilha Cupcakes (@baunilhacupcakes) tem como atração principal os bolos, desde os grandes, ideais para festas, até os menores, como os cupcakes. Além disso, o Baunilha ainda produz outros doces como brigadeiro e brownies. Neste mês, a trend do morango do amor chegou ao local e está sendo vendido por R$ 15,00. O local trabalha com delivery e take away.

Endereço : rua Francisco Ferrer, nº 334, bairro Rio Branco.

: rua Francisco Ferrer, nº 334, bairro Rio Branco. Horário : segunda a sexta, das 12h às 18h, e sábado, das 10h às 12h.

: segunda a sexta, das 12h às 18h, e sábado, das 10h às 12h. Contato: WhatsApp e telefone (51) 3391-3199.

2. Grife dos Doces

A Grife dos Doces (@agrifedosdoces) é uma loja especialista em doces gourmet e tem como atração principal um outro doce que virou trend há alguns anos: o bentô cake. Apesar de ter viralizado, o produto não saiu de moda e segue sendo feito por confeitarias. O morango do amor tem 140g e pode ser comprado por delivery ou na loja física do negócio .

Endereço : rua General Lima e Silva, nº 1591, bairro Cidade Baixa.

: rua General Lima e Silva, nº 1591, bairro Cidade Baixa. Horário : todos os dias, das 12h30min às 23h.

: todos os dias, das 12h30min às 23h. Contato: WhatsApp (51) 99225-7789 e pedidos pelo link tinyurl.com/5n7f5zcw.

3. Chic Chocolate

A Chic Chocolate (@chicchocolatecc) é uma doceria focada em bolos e doces artesanais. O cardápio conta com fatias de bolos e tortas, além de minibolos, brownies e, agora, o morango do amor. O doce chegou e já está movimentando a loja, que está vendendo por encomenda e na loja física. O s valores variam entre R$ 12,00 e R$ 25,00 , dependendo do tamanho.

Endereço : rua Umbú, nº 675, bairro Passo D'areia.

: rua Umbú, nº 675, bairro Passo D'areia. Horário : todos os dias, das 12h30min às 23h.

: todos os dias, das 12h30min às 23h. Contato: WhatsApp (51) 99225-7789.

4. Maria Bolaria

A Maria Bolaria foi considerado o melhor bolo de Porto Alegre em 2023 e 2024 pela revista Sabores do Sul MARIA BOLARIA/REPRODUÇÃO/JC

A Maria Bolaria (@mariabolariamigueltostes) tem os bolos como destaque do cardápio do negócio. Com diversos sabores, recheios e coberturas, o local ainda conta com opções de acordo com datas, como os ovos de páscoa especiais. Com a onda do morango do amor, a bolaria resolveu inovar. Além do doce, que também pode ser comprado, a loja criou uma marmitinha com o sabor da trend . A novidade é feita com morangos picados cobertos por branquinho de colher e finalizado com caramelo crocante vermelho.

Endereço : rua Miguel Tostes, nº 845, bairro Rio Branco.

: rua Miguel Tostes, nº 845, bairro Rio Branco. Horário : todos os dias, das 10h às 19h.

: todos os dias, das 10h às 19h. Contato: WhatsApp (51) 99177-7077 e site mariabolariamigueltostes.com.br.

5. Recheio de Ouro



A Recheio de Ouro é uma loja com atendimento presencial na Zona Sul da Capital RECHEIO DE OURO/REPRODUÇÃO/JC

A Recheio de Ouro (@recheio_de_ouro) conta com um cardápio variado, que vai desde o tradicional brigadeiro, passando por bolos, até brownies, açaí e doce no copo , entre outros. Com tantas opções, o morango do amor não poderia ficar de fora. A loja trabalha com delivery e de forma presencial na Zona Sul da Capital.