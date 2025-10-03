LISTA: 10 bares e restaurantes para tomar Fernet Cola em Porto Alegre

Apesar da origem italiana, o Fernet é uma bebida popularizada na Argentina e no Uruguai e, por lá, sai mais do que cerveja em diversos lugares. Todo o canto tem o bitter, que combina e costuma ser misturado com Coca-Cola. Por aqui, a febre chegou em Porto Alegre, e é bem verdade que já foi bem mais difícil encontrar um bom copo de Fernet Cola na Capital. Ainda assim, não são todos os bares e restaurantes que aderiram ao drink no cardápio.
Para quem gosta da mistura amarga, o GeraçãoE listou 10 estabelecimentos que têm o copo no menu.
1. El Farol 855
Quando se trata de Fernet Cola em Porto Alegre, esse é referência. Muito antes do boom em solo gaúcho, o El Farol (@elfarol855) já contava com o bitter no cardápio e era carta marcada no baralho dos amantes da bebida. Se destaca, ainda, pelo seu jeito raiz, já que serve a mistura em uma garrafa de Fernet Branca cortada pela metade, por R$ 27,00.
• Horário: terça a domingo das 18h à meia-noite;
• Endereço: rua Mariante, nº 855, bairro Rio Branco.
2. Espaço Maestro
Único representante da Zona Sul, o Maestro (@espacomaestro) tem 10 anos recém comemorados e recebe diversos eventos, privados e abertos ao público, com operações de almoço e janta. O drink custa R$ 36,00 e, além da tradicional mistura com Coca e limão, também pode ir acompanhado de Tônica.
• Horário: terça a domingo, das 12h às 15h e das 19h à meia-noite;
• Endereço: rua Dr. Barcelos, nº 570, bairro Tristeza.
3. Brechó do Futebol
Point dos amantes do esporte nos dias de jogos da dupla Gre-Nal e conhecido pelo rico acervo de camisas retrô, o Brechó do Futebol (@brechodofutebol.centro) tem um bom copo de Fernet por R$ 26,00. Nos dias de semana, é um ótimo lugar para reunir os amigos depois do trabalho e acompanhar as noites de Copa.
• Horário: terça a sexta, das 11h à meia-noite; sábado, das 12h à meia-noite, e domingo das 15h30min à meia-noite;
• Endereço: rua Cel. Fernando Machado, nº 1188, Centro Histórico.
O Brechó do Futebol oferece a combinação em Porto Alegre Brechó do Futebol/Divulgação/JC
4. Muzza
Inaugurado em 2025, a Muzza (@muzza.argentina) é uma pizzaria argentina de bairro, com mesas na calçada e uma decoração típica dos hermanos. O copo de Fernet Cola custa R$ 33,00, mas o destaque está nos dias que o drink sai em dobro, anunciados no Instagram da casa.
• Horário: terça a domingo das 18h às 23h;
Endereço: rua Miguel Tostes, nº 995, bairro Rio Branco.
Operando desde maio, o Muzza foca na cultura argentina Muzza/Divulgação/JC
5. Casa Azul
No coração da Cidade Baixa, o Casa Azul (@casaazulpoa) funciona de quinta a domingo e mistura um espaço de bar, com mesa de sinuca e a festa com DJs que variam a setlist. O copo de Fernet Cola custa R$ 25,00, que entra no rol dos drinks clássicos, frequentemente pela metade do preço na primeira hora.
• Horário: quinta a sábado, das 19h às 2h, e domingo, das 17h à meia-noite;
• Endereço: rua Gen. Lima e Silva, nº 912, Centro Histórico.
6. Sabor de Luna
Tradicional culinária uruguaia, que também tem o Fernet como carro-chefe das bebidas, o Sabor de Luna (@sabordeluna) se destaca pelos lanches e opções para o café da tarde. Para acompanhar, o drink custa R$ 28,00.
• Horário: de domingo a quarta, das 8h às 20h; quinta a sábado, das 8h às 22h;
• Endereço: rua Dr. Freire Alemão, nº 310, bairro Mont'Serrat, e na rua Carlos Trein Filho, nº 1220, bairro Bela Vista.
7. Chica Parrilla y Bar
Um assado na parrilla com o Fernet de entrada é a pedida em Buenos Aires e, na capital dos gaúchos, o Chica (@chicaparrillaybar) é uma casa com esse estilo. Além da clássica mistura argentina, que custa R$ 39,00, o restaurante tem um bônus abrasileirado com o bitter. É o Macunaíma, que leva cachaça, fernet e suco de limão, por R$ 45,00.
• Horário: segunda a sábado, das 11h30min às 22h30min; domingo, das 11h30min às 16h;
• Endereço: rua São Manoel, nº 141, bairro Rio Branco.
8. Russo Bar e Tabacaria
O mais em conta da lista é xodó dos universitários da Pucrs. Por R$ 20,00 e do outro lado da avenida Bento Gonçalves, o Russo (@russobar_poa) tem um copão de Fernet Cola para aquele pós-aula no turno da noite e, assim como o vizinho Maza, costuma ter o maior movimento às quintas, quando se aproxima o final de semana.
• Horário: segunda a sexta das 15h às 23h30min;
• Endereço: avenida Bento Gonçalves, nº 4183, bairro Partenon.
9. Tú Bar
Mais um com a pegada dos hermanos, o Tú (tu.bar.poa) é um clássico “barzinho”, com mesas na rua e um espaço interno bem conceituado. Junto das pequenas porções, como o minichoripan, ou uma pedida maior para a janta, o Fernet Cola custa R$ 28,00.
• Horário: terça a sábado, das 18h às 23h30min;
• Endereço: rua Dr. Alcídes Cruz, nº 13, bairro Santa Cecília.
10. El Tonel
Aqui estamos falando de parrilla com alma castelhana, como o próprio El Tonel se classifica. Com a temática uruguaia e cortes finos de primeira, o espaço também conta com área externa para aqueles que não buscam a experiência completa — sentar ao lado da parrilla. O Fernet Cola fica por R$ 36,00.
• Horário: terça a sexta, das 11h30min às 14h30min e das 18h às 23h; sábado, das 11h30min às 23h, e domingo, das 11h30min às 17h;
• Endereço: rua Fernandes Vieira, nº 456, bairro Bom Fim.