Casa de festas recebe 35 comemorações por mês

A Tia Lisi é uma casa de festas de Viamão que, entre as cerca de 35 comemorações por mês, recebe eventos de crianças, adolescentes, adultos, debutantes, formandos e, até, cônjuges entusiasmados, em cerimônias de casamento. Apesar do público variado, as festas infantis, com temáticas de TikTok, Free Fire e dupla Grenal, são as que mais movimentam o negócio, que possui três andares e capacidade para receber até 230 pessoas. O espaço é comandado por Lisiane Santos - ou Tia Lisi, como é popularmente conhecida.

Referência no segmento, como afirma a empreendedora, a casa de festas possui diversas opções de entretenimento, como os clássicos pula-pula, brinquedão, campo de futebol, fla-flu, casinha e sinuca. Outras opções mais modernas, como fliperama e jump - um pula-pula com cordas e maiores dimensões -, também fazem parte da folia. A recreação continua em brincadeiras, como o raio mortífero, uma espécie de gato mia, fazendo uma tradução simples para as gerações mais antigas.

As festas infantis prontas, com alimentação, entretenimento e decoração, partem de R$ 1,5 mil. Além dos aniversários tradicionais, Lisi oferece eventos abertos ao público, colônias de férias e aulas de dança. Estas acontecem de segunda à quinta-feira, das 18h às 19h, para o público infantojuvenil, e, das 19h às 20h para o feminino.

Diante da extensa variedade de serviços, Lisi busca, em Viamão, maneiras de viabilizar a manutenção de todos os braços do negócio. Com equipe formada exclusivamente por viamonenses e empreendimentos parceiros na região, como a confeiteira Caroline Osório e o Vila Ventura Eco Resort, a casa de festas fomenta a economia da região metropolitana de Porto Alegre.

Mas nem sempre Viamão foi um endereço pujante para empreendedores do nicho do entretenimento infantil. "Uma mãe de uma aluna de dança me chamou para fazer uma festinha. Daí compramos bola, corda e fomos brincar. Dessa festa, veio mais uma e mais uma e mais uma, mas bem de vez em quando, tipo uma festa por mês", lembra Lisi, que começou no segmento em 2005.

Aos poucos, Tia Lisi foi se profissionalizando na área, adquirindo brinquedos mais complexos. Essa capacitação levou ao primeiro espaço físico em 2013. Quatro anos mais tarde, mudou-se para um novo ponto, na avenida Senador Salgado Filho, nº 8995, onde, hoje, fica a casa de festas.

A longevidade no ramo dos negócios e as características particulares da região, onde, segundo Lisiane, todos se conhecem, facilita a propaganda, principalmente no boca a boca divulgado entre as escolas das proximidades.

Os desafios, contudo, também estão presentes na operação. A começar pelas brincadeiras, que exigem cuidados físicos e morais com as crianças. A região, além disso, é uma das dificuldades para a expansão do negócio. "Tudo é mais caro em Porto Alegre, mas, mesmo assim, as pessoas preferem ir para lá do que consumir em Viamão", destaca Lisi.

Pós-pandemia, o público, agora, deseja, mais do que nunca, aglomerar-se. E isso tem ajudado a Tia Lisi, que percebe um aumento da procura pela casa de festas e, consequentemente, do faturamento.

Para o futuro, o projeto é expandir a operação e transformar a casa de festas num centro esportivo, cultural e educacional, em Viamão.