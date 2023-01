Cinco locais para curtir o dia na piscina e fugir do calorão em Porto Alegre

Com os termômetros marcando mais de 30ºC, a alternativa de muitos porto-alegrenses é fugir para a Litoral. Para quem fica na Capital ou na Região Metropolitana, no entanto, não faltam alternativas para se refrescar, que vão desde pacotes de day use em hotel até área para manter o bronzeado em dia na Zona Sul. Confira abaixo uma lista com cinco locais para curtir o calorão previsto para os próximos dias.

Sombra e água fresca

O horário de funcionamento é das 8h às 18h, e o valor varia dependendo do dia Foto: SÍTIO DO TIO ARI/DIVULGAÇÃO/JC

O sítio do Tio Ari é uma opção para quem quer sossego. Funcionando de terça a domingo, incluindo feriados, o espaço conta com piscinas liberadas com tobogãs, quiosques, mais de 250 churrasqueiras , estacionamento gratuito e disponibilidade de levar bebidas e comidas. O horário de funcionamento é das 8h às 18h, e o valor varia dependendo do dia. Durante a semana, o ingresso individual é de R$ 30,00, crianças de 7 anos a 10 anos pagam R$ 10,00 e crianças de até 6 anos não pagam.

No estilo do verão

A piscina funciona das 13h às 19h Foto: ARQUIVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/JC

Inaugurado no fim de 2022, o Thais Nunes Bronze Natural quer oferecer cuidado acima de tudo. No espaço, as clientes podem fazer bronzeamentos e aproveitar a área da piscina , que fica na Zona Sul. "Sempre amei sol e marquinha de biquíni. Antes de iniciar na área, já fazia bronzeamento. Trabalho há 12 anos como cabeleireira, tenho um salão no bairro Teresópolis. Amo elevar autoestima das mulheres, fazer elas se sentirem poderosas", afirma Thais. Com preços promocionais de inauguração, as clientes podem fazer bronzeamentos a partir de R$ 49,90. Contratando o serviço pela parte da manhã, é possível aproveitar a área da piscina, que funciona das 13h às 19h.

Turismo ecológico em Viamão

A Quinta da Estância possui uma praia onde os visitantes podem curtir o verão Foto: Arquivo pessoal/Divulgação/JC

Além dos passeios, piqueniques e explicações sobre os animais da Quinta da Estância, os visitantes ainda podem curtir uma piscina e uma praia com areia, pequenos quiosques e banho de açude . Em janeiro, a programação está com descontos. Nos fins de semana, os valores são de R$ 158,00 para pessoas com mais de 11 anos e R$ 119,00 para crianças de 5 anos a 10 anos. Crianças até 4 anos são isentas de pagamento. As reservas podem ser feitas pelo telefone (51) 99544-0611.

Piscina coberta em Porto Alegre

O Day Use inclui diversos serviços do hotel Foto: Dandi Albuquerque/Divulgação/JC

O Hilton Porto Alegre está com programações especiais para o verão dos gaúchos. O day use é válido para todos os dias da semana, das 8h às 18h. O vale para dois adultos e uma criança inclui apartamento superior, piscina coberta, academia e sauna seca e úmida e custa R$ 299,00, com acréscimo de 15% de taxas. Massagem, alimentação e bebidas não alcoólicas possuem desconto de até 25% para quem contrata o pacote. O hotel fica na rua Olavo Barreto Viana, nº 18, no bairro Moinhos de Vento.

Diversão e piscinas em Viamão

O hotel possuem uma área de 79 hectares e é totalmente integrado a natureza Foto: Instagram/Vila Ventura/Divulgação/JC