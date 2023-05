Negócios da zona rural de Viamão atraem público à cidade

Entre os diversos novos negócios que surgiram ao longo dos anos em Viamão, um setor se destaca: o turismo. A cidade, que conta com uma extensa área rural, é a escolha de muitos empreendedores e empreendedoras que apostam no setor. Restaurante com vista para o Guaíba e fazenda de turismo ecológico são algumas das opções para conhecer no município.



1. Turismo ecológico e acessível

Quinta da Estância busca oferecer oferecer ao visitante uma experiência imersiva e educacional sobre a fauna e flora brasileira. São mais de 100 atividades oferecidas pelo espaço, que variam entre passeios, trilhas, esportes radicais e palestras. Todas as atividades são acessíveis, possibilitando que pessoas com deficiência possam desfrutar das atrações . Além disso, contam com instrutores fluentes na língua brasileira de sinais. Contato ou mais informações pelo Instagram (@quintadaestancia) ou WhatsApp (51) 995440611. Localizada a 36 quilômetros da capital gaúcha e ocupando um terreno de 125 hectares, abusca oferecer oferecer ao visitante uma experiência imersiva e educacional sobre a fauna e flora brasileira. São mais de 100 atividades oferecidas pelo espaço, que variam entre passeios, trilhas, esportes radicais e palestras.. Além disso, contam com instrutores fluentes na língua brasileira de sinais. Contato ou mais informações pelo Instagram (@quintadaestancia) ou WhatsApp (51) 995440611.

2. Gruta com água aquecida

Vila Ventura Eco Resort, localizado na rua Manoel Santana, nº 625, em Viamão, é conhecido pela sua bela estrutura arquitetônica e diversas atividades de lazer. O espaço conta com duas piscinas externas, uma piscina semi-olímpica, pescaria, trilha ecológica, spa, campos de futebol, escalada, espaço kids e até uma gruta com água aquecida , atração mais popular do resort. Para passar um dia no local, com almoço incluído, o valor parte de R$ 150,00. Mais informações no Instagram (@vilaventura). , localizado na rua Manoel Santana, nº 625, em Viamão, é conhecido pela sua bela estrutura arquitetônica e diversas atividades de lazer., atração mais popular do resort. Para passar um dia no local, com almoço incluído, o valor parte de R$ 150,00. Mais informações no Instagram (@vilaventura).



3. Um dos melhores azeites de oliva do mundo

Estância das Oliveiras, empreendimento familiar com sede em Viamão, busca oferecer uma experiência exclusiva quando o assunto é olivoturismo. As atividades variam entre caminhagas guiadas, experiência terroir, degustação, apresentações musicais e recreação e brincadeiras para as crianças. Situada na Estrada Jaconi, nº 495, na ERS-118, a Estância das Oliveiras opera por reservas e os valores para passar o dia partem de R$ 100,00. Contato pelo WhatsApp (51) 998130919. Há 18 anos atuando na produção de azeite de oliva, a, empreendimento familiar com sede em Viamão, busca oferecer uma experiência exclusiva quando o assunto é olivoturismo. As atividades variam entree recreação e brincadeiras para as crianças. Situada na Estrada Jaconi, nº 495, na ERS-118, a Estância das Oliveiras opera por reservas e os valores para passar o dia partem de R$ 100,00. Contato pelo WhatsApp (51) 998130919.



4. Piquenique e jazz de frente para o Guaíba

O Butiá também é uma opção de lazer em Viamão. O negócio funciona apenas aos finais de semana e feriados, sob reserva, e opera das 12h até o pôr do sol. Entre as atividades estão piqueniques, passeios de barco, almoço e jazz ao vivo , os ingressos partem de R$ 90,00 e reservas podem ser feitas no site obutia.com. Ocupando o espaço de uma antiga fazenda à beira do Guaíba, o restaurantetambém é uma opção de lazer em Viamão. O negócio funciona apenas aos finais de semana e feriados, sob reserva, e opera das 12h até o pôr do sol. Entre as atividades estão, os ingressos partem de R$ 90,00 e reservas podem ser feitas no site obutia.com.