LISTA: 10 curiosidades sobre o clássico Grenal

clássico 439 neste domingo (21), às 18h30min Grêmio e Inter se enfrentam pelo, na Arena, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em 114 anos de confrontos entre os rivais, os números são incontáveis. Para aquecer e prepara os corações das duas torcidas, o Jornal do Comércio listou 10 curiosidades do maior clássico do Rio Grande do Sul (do Brasil e do mundo, para os colorados e gremistas). Confira abaixo!

1. Maior artilheiro

O ponteiro Carlitos, do Inter, é o maior artilheiro da história dos clássicos Grenais. O jogador balançou as redes gremistas incríveis 42 vezes e 62 jogos disputados contra o Tricolor. Em segundo lugar, outro colorado: o argentino Villalba marcou 20 gols em 30 jogos. No top 5, apenas um gremista aparece. Se trata do atacante Luiz Carvalho – que dá nome ao CT gremista. O jogador fez 17 gols em 29 partidas diante do Colorado. Confira abaixo os 10 maiores artilheiros em Grenais.

1º – Carlitos – Inter – 42 gols em 62 jogos

2º – Villalba – Inter – 21 gols em 30 jogos

3º – Adãozinho – Inter – 16 gols em 30 jogos

4º – Tesourinha – Inter – 16 gols em 44 jogos

5º – Luiz Carvalho – Grêmio – 17 gols em 29 jogos

6º – Alcindo – Grêmio – 12 gols em 26 jogos

7º – Acácio – Inter – 11 gols em 10 jogos

8º – Bodinho – Inter – 11 gols em 20 jogos

9º – Foguinho – Grêmio – 11 gols em 36 jogos

10º – Pirillo – Inter – 10 gols em 10 jogos

11º – César – Grêmio – 10 gols em 14 jogos

12º – Larry – Inter – 10 gols em 20 jogos

2. Quem ganhou mais?



O Inter é o maior vencedor de Grenais da história. Em 438 confrontos, foram 160 vitórias vermelhas, contra 140 triunfos azuis. Além disso, ocorreram 138 empates.

3. Maior goleada



A maior goleada da história do principal clássico do futebol gaúcho ocorreu justamente no primeiro duelo entre gremistas e colorados. No dia 18 de julho de 1909, um jovem Inter (o clube havia sido fundado a pouco mais de três meses) foi impiedosamente massacrado por 10 a 0 pelo Grêmio, que já tinha quase nove anos de idade. No segundo clássico, dois anos depois, em 18 de junho de 1911, outra goleada histórica: 10 a 1 para o Grêmio.

4. O milésimo gol



Coube a um dos maiores ídolos da história do Inter marcar o milésimo gol no clássico. O lendário Fernandão, logo em sua estreia com a camisa vermelha, marcou o segundo gol da vitória do Inter por 2 a 0 no Grenal 360, disputado no Beira-Rio em 10 de julho de 2004.

5. Grenal do Centenário



Já o argentino Maxi Lopez ficou marcado por marcar o gol que garantiu a vitória gremista no Grenal do Centenário, disputado em 19 de setembro de 2009, no saudoso estádio Olímpico. O jogo, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro marcava os 100 anos do primeiro duelo entre os rivais, terminou com vitória gremista por 2 a 1.

6. Quem marcou mais gols?



Tendo mais vitórias, é natural que o Inter tenha feito mais gols em Grenais. O Colorado balançou as redes 595 vezes, enquanto o Grêmio fez 568 gols no clássico.

7. Quais estádios receberam mais Grenais



O Beira-Rio e o antigo estádio Olímpico receberam o mesmo número de clássicos: 123 cada um. Assim, o clássico do segundo turno do Brasileirão de 2023 irá deixar o estádio colorado na frente como a maior sede de disputas da principal rivalidade gaúcha. A Arena do Grêmio, por sua vez, já recebeu 22 confrontos: foram oito vitórias gremistas, duas coloradas e 12 empates.

8. Treinador que mais participou do clássico



Pelo lado gremista, o técnico Telêmaco Frazão de Lima é o que mais comandou o time em Grenais, estando no banco de reservas em 51 oportunidades, na década de 1930 e, novamente, na década de 1950. O atual técnico gremista, Renato Portaluppi, já treinou o tricolor em 26 clássicos. Pelo lado vermelho, Cláudio Duarte detém a maior marca: foram 26 duelos no comando colorado.

9. Maior público em Grenais



O maior público registrado em um Grenal ocorreu no clássico 198, em 30 de maio de 1971. Na ocasião, um total de 85.072 pessoas acompanharam a partida no estádio Beira-Rio. No Olímpico, o maior público foi no clássico 259, em 29 de novembro de 1981, com 72.893 torcedores. Na Arena, o maior público em um Grenal foi de 53.389 pessoas, no clássico 424, em 12 de março de 2020.

10. O árbitro que mais apitou em Grenal



Se arbitrar um Grenal não é para qualquer um, imagina arbitrar 27 clássicos. Esse é o número de vezes que Carlos Sérgio Rosa Martins arbitrou o maior clássico gaúcho. Em atividade, Leandro Vuaden é quem mais apitou: foram 18 grenais em que ele esteve em campo.