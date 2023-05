LISTA: 11 lugares para conhecer em Viamão

A primeira edição do Bora, GE – novo projeto do GeraçãoE que busca dar visibilidade aos negócios da Região Metropolitana – é em Viamão. O município, que já foi conhecido como cidade-dormitório, é, hoje, sinônimo de empreendedorismo em todos os segmentos. A seguir, confira 11 lugares para conhecer em Viamão:

1. Nova pizzaria para conhecer em Viamão

sabor autoral, com bacon, manjericão, tomate e cream cheese , que leva o nome da pizzaria. Os valores variam de acordo com a medida e o sabor, de R$ 33,00 a R$ 135,00. De terça a quinta-feira e aos domingos, a Brezza Pizza está aberta das 18h30min às 23h e, às sextas e aos sábados, das 18h30min às 23h30min. O espaço fica na loja 13 da avenida Senador Salgado Filho, nº 9745. Inaugurada em março, a Brezza Pizza tem como destaque um, que leva o nome da pizzaria. Os valores variam de acordo com a medida e o sabor, de R$ 33,00 a R$ 135,00. De terça a quinta-feira e aos domingos, a Brezza Pizza está aberta das 18h30min às 23h e, às sextas e aos sábados, das 18h30min às 23h30min. O espaço fica na loja 13 da avenida Senador Salgado Filho, nº 9745.

2. Para movimentar o corpo

Centro Artístico Susi Alves não é só um dos lugares para conhecer em Viamão, mas também para a construção do autoconhecimento. Localizado na avenida Liberdade, nº 1932, a escola ofereça diferentes modalidades do esporte, incluindo aulas de pole dance e acrobacias no tecido para pessoas acima de quatro anos. O negócio, que já formou aluna campeã brasileira, funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 21h, e, aos sábados, das 10h às 18h. Com foco no desenvolvimento da autoestima, onão é só um dos, mas também para a construção do autoconhecimento. Localizado na avenida Liberdade, nº 1932, a escola ofereçapara pessoas acima de quatro anos. O negócio, que já formou aluna campeã brasileira, funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 21h, e, aos sábados, das 10h às 18h.

3. Artesanato e religião de matriz africana

os itens personalizados podem ir de R$ 160,00 até mais de R$ 1 mil , dependendo da quantidade de tecidos, rendas e artigos utilizados. O ateliê funciona de segunda à sexta, das 9h às 19h. Pedidos são entregues para todo o Brasil, e contato e orçamentos podem ser feitos pelo Instagram (@irmasdoaxemodaafro) ou direto no WhatsApp (51) 99750-1860. Empreender em família pode ser um grande desafio. Mas, para as Irmãs do Axé , é só alegria. Trabalhando apenas com peças sob encomenda,, dependendo da quantidade de tecidos, rendas e artigos utilizados. O ateliê funciona de segunda à sexta, das 9h às 19h. Pedidos são entregues para todo o Brasil, e contato e orçamentos podem ser feitos pelo Instagram (@irmasdoaxemodaafro) ou direto no WhatsApp (51) 99750-1860.

4. Do online para o espaço físico em Viamão

lugares para conhecer em Viamão. O objetivo é rentabilizar mulheres a partir da promoção da moda sustentável . Pelo menos uma vez por mês, a loja abre uma semana de avaliação, divulgada no Instagram @ohguriadesapega, onde são aceitas, no mínimo, 10 peças por mulher. O pagamento é feito todo dia 15, e as mulheres que desapegarem ganham 35% do valor que a peça for vendida. No ano passado, a Oh Guria, Desapega ganhou sua primeira loja físico, na avenida Liberdade, nº 2037, e se tornou mais um dos. Pelo menos uma vez por mês, a loja abre uma semana de avaliação, divulgada no Instagram @ohguriadesapega, onde são aceitas, no mínimo, 10 peças por mulher. O pagamento é feito todo dia 15, e as mulheres que desapegarem ganham 35% do valor que a peça for vendida.

5. Maquiadora para conhecer em Viamão

desenvolver a autoestima da clientela por meio do cuidado estético . Um dos lugares para conhecer em Viamão fica na rua Crescêncio de Andrades, nº 189, e opera de terça-feira a sábado, das 9h às 20h. Com lojas em Viamão e em Porto Alegre, o Studio Dai Fraga é um salão de beleza que busca. Um dosfica na rua Crescêncio de Andrades, nº 189, e opera de terça-feira a sábado, das 9h às 20h.

6. O tribunal que virou restaurante

Restaurante Tribunal mantém preservada a história local, e ainda dispõe de decoração temática e hambúrgueres que homenageiam a trajetória do espaço. O espaço abre as portas de segunda à sexta-feira, das 11h30min até 14h30, e também está disponível para reserva à noite aos finais de semana. Reformado há cerca de seis anos, o prédio que antigamente sediava o tribunal da cidade de Viamão, é, hoje, um restaurante consolidado na comunidade. Presente na rua Julieta Pinto Cesar, nº 102, oque homenageiam a trajetória do espaço. O espaço abre as portas de segunda à sexta-feira, das 11h30min até 14h30, e também está disponível para reserva à noite aos finais de semana.

7. Uma dica aos apaixonados por artesanato

A loja foi reformada em 2021, ganhando um segundo andar apenas para realização de cursos . A loja abre de segunda à sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 18h, e, aos sábados, das 9h às 13h. Localizada na avenida Senador Salgado Filho, nº 3820, o ponto é mais um dos lugares para conhecer em Viamão. Feito à Mão Artesanatos é um espaço que oferece diversos tipos de materiais para artesãos.. A loja abre de segunda à sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 18h, e, aos sábados, das 9h às 13h. Localizada na avenida Senador Salgado Filho, nº 3820, o ponto é mais um dos

8. Vai um docinho aí?

bolos, tortas, brigadeiros e outros doces . O espaço está localizado na avenida Senador Salgado Filho, nº 9456, e opera todos os dias, das 10h às 19h. A marca também possui filias no Litoral e em Porto Alegre, no bairro Rio Branco. Há 14 anos no mercado, Caroline Osório busca adocicar a vida da clientela por meio de. O espaço está localizado na avenida Senador Salgado Filho, nº 9456, e opera todos os dias, das 10h às 19h. A marca também possui filias no Litoral e em Porto Alegre, no

9. Acolhimento e representatividade

lugares para conhecer em Viamão, um salão especializado em cabelos ondulados, cacheados, crespos e em transição capilar . O propósito por trás do empreendimento é ser espaço de acolhimento e representatividade, onde todas as mulheres possam se sentir confortáveis, com profissionais que entendam os seus cabelos e saibam como tratá-los. Na avenida Senador Salgado Filho, n° 8569, o estabelecimento funciona de terça à sexta-feira, das 9h às 18h, e, aos sábados, das 9h às 20h. Aline Benevides Cachos é, além de um dos, um. O propósito por trás do empreendimento é ser espaço de acolhimento e representatividade, onde todas as mulheres possam se sentir confortáveis, com profissionais que entendam os seus cabelos e saibam como tratá-los. Na avenida Senador Salgado Filho, n° 8569, o estabelecimento funciona de terça à sexta-feira, das 9h às 18h, e, aos sábados, das 9h às 20h.

10. Cultura, arte e museu

crianças para visitarem museus e conhecerem espaços culturais é o que faz do Clube do Museu um dos lugares para conhecer em Viamão, na avenida Liberdade, nº 1.679. Em 2021, o local, inclusive, foi sede de uma exposição de artes. O espaço abre de segunda a sexta-feira, com atividades pontuais aos sábados. O objetivo de levaré o que faz doum dos, na avenida Liberdade, nº 1.679. Em 2021, o local, inclusive, foi sede de uma exposição de artes. O espaço abre de segunda a sexta-feira, com atividades pontuais aos sábados.

11. Mais de 1 milhão de seguidores no TikTok