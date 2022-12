Série GE nos Bairros é finalista do Prêmio ARI Banrisul de Jornalismo 2022

A série de reportagens GE nos Bairros é uma das quatro finalistas do Jornal do Comércio no 64º Prêmio Ari Banrisul de Jornalismo. O conteúdo produzido ao longo ano conta a história de Porto Alegre ao retratar a trajetória de estabelecimentos tradicionais e novos negócios dos bairros da Capital.

A revelação dos agraciados com o principal prêmio do jornalismo gaúcho está marcada para 15 de dezembro, às 10h, no auditório Dante Barone, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul.

Confira abaixo a lista completa de indicados:

JORNALISMO IMPRESSO

Reportagem Geral

a) MARCEL HARTMANN PRESTES - O FIM DO HOSPITAL COLÔNIA ITAPUÃ - ZERO HORA/GZH

b) MARCEL HARTMANN PRESTES - MERENDA CONTRA A FOME – ZH/GZH

c) ISADORA SMANIOTTO GARCIA – NOVA VIDA EM 2022 - DIÁRIO GAÚCHO

d) ALBERI SILVEIRA DOS SANTOS NETO - LER E ESCREVER, OS MAIORES DESAFIOS NO PÓS-PANDEMIA - DIÁRIO GAÚCHO

e) HUMBERTO MÜZELL TREZZI - CADÊ AS CRECHES - CONHEÇA O IMBROGLIO QUE INTERROMPEU A CONSTRUÇÃO DE CENTENAS DE ESCOLAS INFANTIS NO RIO GRANDE DO SUL - ZERO HORA

Reportagem Econômica

a) CAROLINA NETTO JARDINE - CAMINHO ABERTO À ERA DO CARBONO - ANGUS RENTÁVEL E SUSTENTÁVEL - REVISTA AG

b) DEBORA REGINA ERTEL - SÉRIE ECONOMIA CIRCULR - JORNAL ABC

c) MARCEL HARTMANN PRESTES - CONTRA O ETARISMO NO TRABALHO - ZERO HORA/GZH

d) CARLOS ALBERTO TEIXEIRA CORREA - O BRASILEIRO É GAMER, MAS NÃO SABE – CORREIO DO POVO

e) ELSTOR HANZEN - MESMO COM BAIXO CUSTO E EFICIÊNCIA COMPROVADA, INVENÇÕES ENCONTRAM BARREIRAS PARA CHEGAR AO MERCADO - JORNAL DA UFRGS

Reportagem Cultural

a) KARINE DALLA VALLE DA SILVA - AS CARTAS DE ELIS - ZERO HORA

b) MARCELLO ALVES CAMPOS - "UM MISTÉRIO CHAMADO HORACINA CORREA" - JORNAL DO COMÉRCIO

c) JOÃO VICENTE RIBAS. - SÉRIE CULTURA MISSIONEIRA - JORNAL DO COMÉRCIO

d) CAMILA BENGO DOS SANTOS - O GRIÔ PARAQUEDAS - ZERO HORA E DIÁRIO GAÚCHO

e) WILLIAM MANSQUE RODRIGUES - A PERTINÊNCIA DE GIBA GIBA - ZERO HORA

Reportagem Esportiva

a) RAFAEL MANO DIVERIO - SUSPEITAS DE MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS NO RS - ZERO HORA

b) CARLOS ALBERTO TEIXEIRA CORREA - VITÓRIAS MULTIPLICADAS ENTRE PAI E FILHO CORREIO DO POVO

c) FABRICIO FALKOWSKI DE SOUZA - RESULTADOS MANIPULADOS - CORREIO DO POVO

d) ANDRÉ MALINOSKI - VIDA DE JÓQUEI - ZERO HORA (CADERNO DOC)

e) CLEBER GRABAUSKA - O DIA EM QUE EVERALDO FOI CORTADO - VÓS

ÁUDIO

a) GEORGIA PELISSARO DOS SANTOS - DINHEIRO EM ESPÉCIES - VÓS

b) CID MARTINS - CRIMES AMBIENTAIS - O PREÇO DA MULTA NÃO PAGA - RÁDIO GAÚCHA

c) TÉRCIO SACCOL - DIGNIDADE CONSIGNADA - VÓS

d) VÍTOR ALVES ROSA - CASO JOÃO ALBERTO: HOMICÍDIO, PRECONCEITO E BUSCA POR JUSTIÇA - RÁDIO GAÚCHA

e) LENO FALK - TRANS NO BRASIL: COMO É VIVER NO PAÍS QUE MAIS MATA TRANSEXUAIS - AGÊNCIA RADIOWEB

VÍDEO

a) FERNANDA RODRIGUES DA SILVA - JA REPÓRTER - JORNALISTA MOSTRA ORIGENS DE ANTEPASSADOS NEGROS NO RS - RBS TV

b) LUYSA ESPINOSA - MINHA RAIZ - RBS TV

c) GIOVANI ANTONIO GRIZOTTI - FARMÁCIAS DE PAPEL - RBS TV

d) KELLY TEIXEIRA DA COSTA - NOSSA VOZ - RBS TV

e) BRUNO HALPERN SILVEIRA - CAMPO MINADO - RBS TV

FOTO

a) JOÃO RICARDO TESTA DE GIUSTI - COMIGO NÃO - CORREIO DO POVO

b) ANDRE PITOME ÁVILA - AVENIDA INDEPENDÊNCIA - ZERO HORA

c) MATEUS BRUXEL - APERTO DE MÃO NEGADO - GZH

d) MATEUS BRUXEL - ATO ANTIDEMOCRÁTICO - GZH

e) JEFFERSON BOTEGA - BASTA DE RACISMO - ZERO HORA

WEBJORNALISMO

a) GEORGIA PELISSARO DOS SANTOS - O CRIME DA CASA DA FRENTE - VÓS

b) JHULLY DA COSTA PINTO - TRANSPLANTES PEDIÁTRICOS DE CORAÇÃO REPRESENTAM VIDA NOVA PARA OS PEQUENOS PACIENTES - GZH

c) EDUARDO DE MATOS SILVA - JÚRI DA BOATE KISS - GZH

d) RODRIGO GUIMARÃES LOPES - GUERRA NA UCRÃNIA – GZH

e) MARCEL HARTMANN PRESTES - EU ENFRENTO A DEPRESSÃO – ZH/GZH

ARTE

a) JONATHAS DE ALMEIDA COSTA - PROJETO GRÁFICO DO FINAL DE SEMANA - CORREIO DO POVO

b) CARLOS EDUARDO ANDRADE GARCIA - DAVID COIMBRA: COLEÇÃO GZH – DIAGRAMAÇÃO - GZH E ZERO HORA

c) CAROLINA NETTO JARDINE - CAMPANHA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - REDES SOCIAIS E SITE FNA (WWW.FNA.ORG.BR)

d) JONATHAS DE ALMEIDA COSTA - O DESENHO DO VOTO DOS BRASILEIROS - CORREIO DO POVO

e) CAROLINA NETTO JARDINE - CATÁLOGO RINCON CODE - CATÁLOGO RINCON CODE

CHARGE

a) GABRIEL FELIPE RENNER – COVEIRO - JORNAL NH - GRUPO EDITORIAL SINOS

b) NELTAIR REBES ABREU - "RACISTA CRISTÃO" - JORNAL IMPRESSO "BRASIL DE FATO-RS"

c) ELIAS RAMIRES MONTEIRO - ESCOLA DE TIRO - JORNAL PRIMEIRA CLASSE - SINDICATO DOS PROF. S. MARIA

d) CARLOS HENRIQUE IOTTI - IMPLANTE DA HOMOFOBIA - PÁGINA PESSOAL/BLO FUMETA

e) CARLOS HENRIQUE IOTTI - IMPRESSO E AUDITÁVEL - PÁGINA PESSOAL/ BLOG FUMETA

CRÔNICA

a) LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA - O GRITO DA PELE - ZERO HORA

b) PAULO RICARDO CUNHA MENDES - A BANDEIRA - CORREIO DO POVO

c) PAULO RICARDO CUNHA MENDES - ESSAS MÃOS - CORREIO DO POVO

d) JUREMIR MACHADO DA SILVA - COMO QUEM CHEGA DO NADA - MATINAL JORNALISMO

e) RODRIGO GUIMARÃES LOPES - A PAZ É EXCEÇÃO - ZERO HORA

JORNALISMO UNIVERSITÁRIO IMPRESSO

a) MARTHA SCHOEN DIAS - GÊNERO EM PERSPECTIVA - CEOS - REVISTA DO CURSO DE JORNALISMO DA ESPM PORTO ALEGRE

b) FABRINE FISS BARTZ - ALMANAQUE CÓDIGO ANTIRRACISTA - PUCRS

c) FLAVIA SIMOES DOS SANTOS - LACUNAS DE REPRESENTAÇÃO NOS LEGISLATIVOS -

UFRGS

d) VITÓRIA FAGUNDES DOS SANTOS - OS BRIGADEIROS QUE TRANSFORMARAM UMA VIDA - SEXTANTE UFRGS

e) LETICIA MENEZES PASUCH - O FOGO É O CENTRO DE TUDO - JORNAL DA UNIVERSIDADE - UFRGS

JORNALISMO UNIVERSITÁRIO RÁDIO

a) ESTER BERTOZZI - CHOQUE DE CULTURAS, DIREITOS HUMANOS E SPORTWASHING NA REALIZAÇÃO DA COPA DE 2022 - RÁDIO FABICO

b) LUCAS DOS SANTOS VIEIRA - EM BUSCA DO OURO: OS CAMINHOS DO ESPORTE OLÍMPICO BRASILEIRO - ESTÚDIO DE RÁDIO - FABICO UFRGS

c) LETICIA MENEZES PASUCH - O LEGADO DE UM MARCO HISTÓRICO: 15 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA - FABICO - UFRGS

d) ARTHUR STOFFEL GÖRGEN - A MENTIRA DA CURA GAY: RELIGIÃO E PRECONCEITO SOCIAL - ESPM - PORTO ALEGRE

e) LUIZA BICCA SCHIRMER - ZERO FREQUÊNCIA - ESPM

JORNALISMO UNIVERSITÁRIO VÍDEO

a) FELIPE CONTE ROCHA - (R)EXISTÊNCIA - PUCRS

b) MARCELO MONTEIRO EBERHARDT - OS OLHOS DO MOTIM - ULBRA

c) JULIA OZORIO DE ABREU - CURVAS NO CAMINHO: OS DESAFIOS DO PROCESSO DE ADOÇÃO - HUMANISTA

d) FABRINE FISS BARTZ - FALHAS TECNOLÓGICAS DE RECONHECIMENTO FACIAL NA SEGURANÇA - PUCRS

e) RENATA LAGES ALVES EBERHARDT - CÂNCER DE MAMA NA PANDEMIA DA COVID-19 - PUCRS

JORNALISMO UNIVERSITÁRIO FOTO

a) VITÓRIA FAGUNDES DOS SANTOS - DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO: MEMÓRIAS DA INFÂNCIA NO BAIRRO SÃO GERALDO FOTOS: VITÓRIA - UFRGS

b) JOAQUIM DE OLIVEIRA MOURA - ATO DE LULA EM PORTO ALEGRE TEVE MÃOS EM "L" DAS SACADAS DO PIRATINI; VEJA VIDEO E FOTO - UNIRITTER

c) JULIA OZORIO DE ABREU - UMA VELHICE RESPEITADA - SEXTANTE

d) VITÓRIA FAGUNDES DOS SANTOS - AS FUGAS QUE FORMAM CAMINHOS - REVISTA SEXTANTE

e) ANA JULIA GIOMBELLI ZANOTTO - PARCERIA HISTÓRICA: ONG MULHER EM CONSTRUÇÃO E PALÁCIO PIRATINI ATUAM EM CONJUNTO NA PRESERVAÇÃO PATRIMONIAL - MEDIUM DISCIPLINA DE FOTOJORNALISMO II

JORNALISMO UNIVERSITÁRIO WEB

a) DORLEY DORNELES DOS SANTOS JUNIOR - A POLÊMICA DA CHAMADA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO BRASIL - MEDIUM

b) GRÉGORIE GARIGHAN RIBEIRO - DITADURA MILITAR: AS MARCAS DA REPRESSÃO EM PORTO ALEGRE - UFRGS

c) GRÉGORIE GARIGHAN RIBEIRO - PORTO ALEGRE E AS INTERSECÇÕES DE UMA EPIDEMIA – UFRGS

d) GEOVANA DA SILVA BENITES - DE VOLTA AO PASSADO: COM METADE DA POPULAÇÃO EM INSEGURANÇA ALIMENTAR, BRASIL É A “CARA DA FOME” - HUMANISTA UFRGS

e) CAROLINE FRAGA DE SOUZA - LIQUIDA PORTO ALEGRE: OBTENHA SUA ÁREA VERDE DE FORMA FACILITADA - MEDIUM

CATEGORIAS ESPECIAIS DE 2022

a) REP CULTURAL - MARCELLO ALVES CAMPOS - PORTO ALEGRE NOITE - SÉRIE “BOATES QUE MARCARAM ÉPOCA” - JORNAL DO COMÉRCIO

b) REP EM VIDEO - SIMONE FELTES - SÉRIE 250 ANOS DE PORTO ALEGRE - TVE RS

c) REP EM ÁUDIO - JEAN BARBOSA COSTA - PORTO ALEGRE EM ¼ DE MILÊNIO - RÁDIO BANDEIRANTES

d) REP ECOMÔMICA - ISADORA JACOBY - GE NOS BAIRROS - A HISTÓRIA POR MEIO DOS NEGÓCIOS - JORNAL DO COMÉRCIO

e) REP WEB - LEANDRO HEITICH FONTOURA - CADERNO ESPECIAL DIGITAL 12 HISTÓRIAS CAPITAIS - PARA ENTENDER COMO PORTO ALEGRE CHEGA AOS 250 ANOS - GZH/ZERO HORA

REPORTAGEM NACIONAL – DESGARRADOS

a) REP EM VIDEO - MARIA PAULA CARVALHO - EM ANO ELEITORAL, BRASIL É DESTAQUE NO FESTIVAL LATINO-AMERICANO DE BIARRITZ - RFI BRASIL (RADIO FRANÇA INTERNACIONAL)

b) REP VIDEO - EUNICE MARIA GUNTZEL RAMOS - PROJETO DE REFLORESTAMENTO NO PANTANAL - TV CENTRO AMÉRICA - FILIADA DA GLOBO EM MT