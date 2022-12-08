Jornal do Comércio tem quatro finalistas no Prêmio Ari de Jornalismo 2022

Quatro produções jornalísticas publicadas pelo Jornal do Comércio estão entre as finalistas do 64º Prêmio Ari Banrisul de Jornalismo, divulgados nesta quinta-feira, 8 de dezembro. Na categoria Reportagem Cultural, foram classificadas entre as reportagens finalistas Um mistério Chamado Horacina Correa
, de Marcello Campos, e a série Cultura Missioneira
, de João Vicente Ribas.
A revelação dos agraciados com o principal prêmio do jornalismo gaúcho está marcada para 15 de dezembro, às 10h, no auditório Dante Barone, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul.
Confira abaixo a lista completa de indicados:
JORNALISMO IMPRESSO
Reportagem Geral
a) MARCEL HARTMANN PRESTES - O FIM DO HOSPITAL COLÔNIA ITAPUÃ - ZERO HORA/GZH
b) MARCEL HARTMANN PRESTES - MERENDA CONTRA A FOME – ZH/GZH
c) ISADORA SMANIOTTO GARCIA – NOVA VIDA EM 2022 - DIÁRIO GAÚCHO
d) ALBERI SILVEIRA DOS SANTOS NETO - LER E ESCREVER, OS MAIORES DESAFIOS NO PÓS-PANDEMIA - DIÁRIO GAÚCHO
e) HUMBERTO MÜZELL TREZZI - CADÊ AS CRECHES - CONHEÇA O IMBROGLIO QUE INTERROMPEU A CONSTRUÇÃO DE CENTENAS DE ESCOLAS INFANTIS NO RIO GRANDE DO SUL - ZERO HORA
Reportagem Econômica
a) CAROLINA NETTO JARDINE - CAMINHO ABERTO À ERA DO CARBONO - ANGUS RENTÁVEL E SUSTENTÁVEL - REVISTA AG
b) DEBORA REGINA ERTEL - SÉRIE ECONOMIA CIRCULR - JORNAL ABC
c) MARCEL HARTMANN PRESTES - CONTRA O ETARISMO NO TRABALHO - ZERO HORA/GZH
d) CARLOS ALBERTO TEIXEIRA CORREA - O BRASILEIRO É GAMER, MAS NÃO SABE – CORREIO DO POVO
e) ELSTOR HANZEN - MESMO COM BAIXO CUSTO E EFICIÊNCIA COMPROVADA, INVENÇÕES ENCONTRAM BARREIRAS PARA CHEGAR AO MERCADO - JORNAL DA UFRGS
Reportagem Cultural
a) KARINE DALLA VALLE DA SILVA - AS CARTAS DE ELIS - ZERO HORA
b) MARCELLO ALVES CAMPOS - "UM MISTÉRIO CHAMADO HORACINA CORREA" - JORNAL DO COMÉRCIO
c) JOÃO VICENTE RIBAS. - SÉRIE CULTURA MISSIONEIRA - JORNAL DO COMÉRCIO
d) CAMILA BENGO DOS SANTOS - O GRIÔ PARAQUEDAS - ZERO HORA E DIÁRIO GAÚCHO
e) WILLIAM MANSQUE RODRIGUES - A PERTINÊNCIA DE GIBA GIBA - ZERO HORA
Reportagem Esportiva
a) RAFAEL MANO DIVERIO - SUSPEITAS DE MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS NO RS - ZERO HORA
b) CARLOS ALBERTO TEIXEIRA CORREA - VITÓRIAS MULTIPLICADAS ENTRE PAI E FILHO CORREIO DO POVO
c) FABRICIO FALKOWSKI DE SOUZA - RESULTADOS MANIPULADOS - CORREIO DO POVO
d) ANDRÉ MALINOSKI - VIDA DE JÓQUEI - ZERO HORA (CADERNO DOC)
e) CLEBER GRABAUSKA - O DIA EM QUE EVERALDO FOI CORTADO - VÓS
ÁUDIO
a) GEORGIA PELISSARO DOS SANTOS - DINHEIRO EM ESPÉCIES - VÓS
b) CID MARTINS - CRIMES AMBIENTAIS - O PREÇO DA MULTA NÃO PAGA - RÁDIO GAÚCHA
c) TÉRCIO SACCOL - DIGNIDADE CONSIGNADA - VÓS
d) VÍTOR ALVES ROSA - CASO JOÃO ALBERTO: HOMICÍDIO, PRECONCEITO E BUSCA POR JUSTIÇA - RÁDIO GAÚCHA
e) LENO FALK - TRANS NO BRASIL: COMO É VIVER NO PAÍS QUE MAIS MATA TRANSEXUAIS - AGÊNCIA RADIOWEB
VÍDEO
a) FERNANDA RODRIGUES DA SILVA - JA REPÓRTER - JORNALISTA MOSTRA ORIGENS DE ANTEPASSADOS NEGROS NO RS - RBS TV
b) LUYSA ESPINOSA - MINHA RAIZ - RBS TV
c) GIOVANI ANTONIO GRIZOTTI - FARMÁCIAS DE PAPEL - RBS TV
d) KELLY TEIXEIRA DA COSTA - NOSSA VOZ - RBS TV
e) BRUNO HALPERN SILVEIRA - CAMPO MINADO - RBS TV
FOTO
a) JOÃO RICARDO TESTA DE GIUSTI - COMIGO NÃO - CORREIO DO POVO
b) ANDRE PITOME ÁVILA - AVENIDA INDEPENDÊNCIA - ZERO HORA
c) MATEUS BRUXEL - APERTO DE MÃO NEGADO - GZH
d) MATEUS BRUXEL - ATO ANTIDEMOCRÁTICO - GZH
e) JEFFERSON BOTEGA - BASTA DE RACISMO - ZERO HORA
WEBJORNALISMO
a) GEORGIA PELISSARO DOS SANTOS - O CRIME DA CASA DA FRENTE - VÓS
b) JHULLY DA COSTA PINTO - TRANSPLANTES PEDIÁTRICOS DE CORAÇÃO REPRESENTAM VIDA NOVA PARA OS PEQUENOS PACIENTES - GZH
c) EDUARDO DE MATOS SILVA - JÚRI DA BOATE KISS - GZH
d) RODRIGO GUIMARÃES LOPES - GUERRA NA UCRÃNIA – GZH
e) MARCEL HARTMANN PRESTES - EU ENFRENTO A DEPRESSÃO – ZH/GZH
ARTE
a) JONATHAS DE ALMEIDA COSTA - PROJETO GRÁFICO DO FINAL DE SEMANA - CORREIO DO POVO
b) CARLOS EDUARDO ANDRADE GARCIA - DAVID COIMBRA: COLEÇÃO GZH – DIAGRAMAÇÃO - GZH E ZERO HORA
c) CAROLINA NETTO JARDINE - CAMPANHA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - REDES SOCIAIS E SITE FNA (WWW.FNA.ORG.BR)
d) JONATHAS DE ALMEIDA COSTA - O DESENHO DO VOTO DOS BRASILEIROS - CORREIO DO POVO
e) CAROLINA NETTO JARDINE - CATÁLOGO RINCON CODE - CATÁLOGO RINCON CODE
CHARGE
a) GABRIEL FELIPE RENNER – COVEIRO - JORNAL NH - GRUPO EDITORIAL SINOS
b) NELTAIR REBES ABREU - "RACISTA CRISTÃO" - JORNAL IMPRESSO "BRASIL DE FATO-RS"
c) ELIAS RAMIRES MONTEIRO - ESCOLA DE TIRO - JORNAL PRIMEIRA CLASSE - SINDICATO DOS PROF. S. MARIA
d) CARLOS HENRIQUE IOTTI - IMPLANTE DA HOMOFOBIA - PÁGINA PESSOAL/BLO FUMETA
e) CARLOS HENRIQUE IOTTI - IMPRESSO E AUDITÁVEL - PÁGINA PESSOAL/ BLOG FUMETA
CRÔNICA
a) LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA - O GRITO DA PELE - ZERO HORA
b) PAULO RICARDO CUNHA MENDES - A BANDEIRA - CORREIO DO POVO
c) PAULO RICARDO CUNHA MENDES - ESSAS MÃOS - CORREIO DO POVO
d) JUREMIR MACHADO DA SILVA - COMO QUEM CHEGA DO NADA - MATINAL JORNALISMO
e) RODRIGO GUIMARÃES LOPES - A PAZ É EXCEÇÃO - ZERO HORA
JORNALISMO UNIVERSITÁRIO IMPRESSO
a) MARTHA SCHOEN DIAS - GÊNERO EM PERSPECTIVA - CEOS - REVISTA DO CURSO DE JORNALISMO DA ESPM PORTO ALEGRE
b) FABRINE FISS BARTZ - ALMANAQUE CÓDIGO ANTIRRACISTA - PUCRS
c) FLAVIA SIMOES DOS SANTOS - LACUNAS DE REPRESENTAÇÃO NOS LEGISLATIVOS -
UFRGS
d) VITÓRIA FAGUNDES DOS SANTOS - OS BRIGADEIROS QUE TRANSFORMARAM UMA VIDA - SEXTANTE UFRGS
e) LETICIA MENEZES PASUCH - O FOGO É O CENTRO DE TUDO - JORNAL DA UNIVERSIDADE - UFRGS
JORNALISMO UNIVERSITÁRIO RÁDIO
a) ESTER BERTOZZI - CHOQUE DE CULTURAS, DIREITOS HUMANOS E SPORTWASHING NA REALIZAÇÃO DA COPA DE 2022 - RÁDIO FABICO
b) LUCAS DOS SANTOS VIEIRA - EM BUSCA DO OURO: OS CAMINHOS DO ESPORTE OLÍMPICO BRASILEIRO - ESTÚDIO DE RÁDIO - FABICO UFRGS
c) LETICIA MENEZES PASUCH - O LEGADO DE UM MARCO HISTÓRICO: 15 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA - FABICO - UFRGS
d) ARTHUR STOFFEL GÖRGEN - A MENTIRA DA CURA GAY: RELIGIÃO E PRECONCEITO SOCIAL - ESPM - PORTO ALEGRE
e) LUIZA BICCA SCHIRMER - ZERO FREQUÊNCIA - ESPM
JORNALISMO UNIVERSITÁRIO VÍDEO
a) FELIPE CONTE ROCHA - (R)EXISTÊNCIA - PUCRS
b) MARCELO MONTEIRO EBERHARDT - OS OLHOS DO MOTIM - ULBRA
c) JULIA OZORIO DE ABREU - CURVAS NO CAMINHO: OS DESAFIOS DO PROCESSO DE ADOÇÃO - HUMANISTA
d) FABRINE FISS BARTZ - FALHAS TECNOLÓGICAS DE RECONHECIMENTO FACIAL NA SEGURANÇA - PUCRS
e) RENATA LAGES ALVES EBERHARDT - CÂNCER DE MAMA NA PANDEMIA DA COVID-19 - PUCRS
JORNALISMO UNIVERSITÁRIO FOTO
a) VITÓRIA FAGUNDES DOS SANTOS - DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO: MEMÓRIAS DA INFÂNCIA NO BAIRRO SÃO GERALDO FOTOS: VITÓRIA - UFRGS
b) JOAQUIM DE OLIVEIRA MOURA - ATO DE LULA EM PORTO ALEGRE TEVE MÃOS EM "L" DAS SACADAS DO PIRATINI; VEJA VIDEO E FOTO - UNIRITTER
c) JULIA OZORIO DE ABREU - UMA VELHICE RESPEITADA - SEXTANTE
d) VITÓRIA FAGUNDES DOS SANTOS - AS FUGAS QUE FORMAM CAMINHOS - REVISTA SEXTANTE
e) ANA JULIA GIOMBELLI ZANOTTO - PARCERIA HISTÓRICA: ONG MULHER EM CONSTRUÇÃO E PALÁCIO PIRATINI ATUAM EM CONJUNTO NA PRESERVAÇÃO PATRIMONIAL - MEDIUM DISCIPLINA DE FOTOJORNALISMO II
JORNALISMO UNIVERSITÁRIO WEB
a) DORLEY DORNELES DOS SANTOS JUNIOR - A POLÊMICA DA CHAMADA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO BRASIL - MEDIUM
b) GRÉGORIE GARIGHAN RIBEIRO - DITADURA MILITAR: AS MARCAS DA REPRESSÃO EM PORTO ALEGRE - UFRGS
c) GRÉGORIE GARIGHAN RIBEIRO - PORTO ALEGRE E AS INTERSECÇÕES DE UMA EPIDEMIA – UFRGS
d) GEOVANA DA SILVA BENITES - DE VOLTA AO PASSADO: COM METADE DA POPULAÇÃO EM INSEGURANÇA ALIMENTAR, BRASIL É A “CARA DA FOME” - HUMANISTA UFRGS
e) CAROLINE FRAGA DE SOUZA - LIQUIDA PORTO ALEGRE: OBTENHA SUA ÁREA VERDE DE FORMA FACILITADA - MEDIUM
CATEGORIAS ESPECIAIS DE 2022
a) REP CULTURAL - MARCELLO ALVES CAMPOS - PORTO ALEGRE NOITE - SÉRIE “BOATES QUE MARCARAM ÉPOCA” - JORNAL DO COMÉRCIO
b) REP EM VIDEO - SIMONE FELTES - SÉRIE 250 ANOS DE PORTO ALEGRE - TVE RS
c) REP EM ÁUDIO - JEAN BARBOSA COSTA - PORTO ALEGRE EM ¼ DE MILÊNIO - RÁDIO BANDEIRANTES
d) REP ECOMÔMICA - ISADORA JACOBY - GE NOS BAIRROS - A HISTÓRIA POR MEIO DOS NEGÓCIOS - JORNAL DO COMÉRCIO
e) REP WEB - LEANDRO HEITICH FONTOURA - CADERNO ESPECIAL DIGITAL 12 HISTÓRIAS CAPITAIS - PARA ENTENDER COMO PORTO ALEGRE CHEGA AOS 250 ANOS - GZH/ZERO HORA
REPORTAGEM NACIONAL – DESGARRADOS
a) REP EM VIDEO - MARIA PAULA CARVALHO - EM ANO ELEITORAL, BRASIL É DESTAQUE NO FESTIVAL LATINO-AMERICANO DE BIARRITZ - RFI BRASIL (RADIO FRANÇA INTERNACIONAL)
b) REP VIDEO - EUNICE MARIA GUNTZEL RAMOS - PROJETO DE REFLORESTAMENTO NO PANTANAL - TV CENTRO AMÉRICA - FILIADA DA GLOBO EM MT