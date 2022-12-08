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Jornalismo

- Publicada em 08 de Dezembro de 2022 às 19:12

Jornal do Comércio tem quatro finalistas no Prêmio Ari de Jornalismo 2022

Reportagem de Marcello Campos sobre Horacina Correa, séries Cultura Missioneira (foto) e Porto Noite Alegre e GE Nos Bairros concorrem à premiação

Reportagem de Marcello Campos sobre Horacina Correa, séries Cultura Missioneira (foto) e Porto Noite Alegre e GE Nos Bairros concorrem à premiação


ARIEL KUARAY ORTEGA/DIVULGAÇÃO/JC
Quatro produções jornalísticas publicadas pelo Jornal do Comércio estão entre as finalistas do 64º Prêmio Ari Banrisul de Jornalismo, divulgados nesta quinta-feira, 8 de dezembro. Na categoria Reportagem Cultural, foram classificadas entre as reportagens finalistas Um mistério Chamado Horacina Correa, de Marcello Campos, e a série Cultura Missioneira, de João Vicente Ribas.
Quatro produções jornalísticas publicadas pelo Jornal do Comércio estão entre as finalistas do 64º Prêmio Ari Banrisul de Jornalismo, divulgados nesta quinta-feira, 8 de dezembro. Na categoria Reportagem Cultural, foram classificadas entre as reportagens finalistas Um mistério Chamado Horacina Correa, de Marcello Campos, e a série Cultura Missioneira, de João Vicente Ribas.
Marcello Campos também concorre com a série de reportagens especiais Boates que marcaram época, enquanto a jornalista Isadora Jacoby está entre as indicadas a prêmio especial em reportagem econômica com a série de reportagens GE Nos Bairros - A história por meio dos negócios.
A revelação dos agraciados com o principal prêmio do jornalismo gaúcho está marcada para 15 de dezembro, às 10h, no auditório Dante Barone, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. 
Confira abaixo a lista completa de indicados:
JORNALISMO IMPRESSO
Reportagem Geral
a) MARCEL HARTMANN PRESTES - O FIM DO HOSPITAL COLÔNIA ITAPUÃ - ZERO HORA/GZH
b) MARCEL HARTMANN PRESTES - MERENDA CONTRA A FOME – ZH/GZH
c) ISADORA SMANIOTTO GARCIA – NOVA VIDA EM 2022 - DIÁRIO GAÚCHO
d) ALBERI SILVEIRA DOS SANTOS NETO - LER E ESCREVER, OS MAIORES DESAFIOS NO PÓS-PANDEMIA - DIÁRIO GAÚCHO
e) HUMBERTO MÜZELL TREZZI - CADÊ AS CRECHES - CONHEÇA O IMBROGLIO QUE INTERROMPEU A CONSTRUÇÃO DE CENTENAS DE ESCOLAS INFANTIS NO RIO GRANDE DO SUL - ZERO HORA
Reportagem Econômica
a) CAROLINA NETTO JARDINE - CAMINHO ABERTO À ERA DO CARBONO - ANGUS RENTÁVEL E SUSTENTÁVEL - REVISTA AG
b) DEBORA REGINA ERTEL - SÉRIE ECONOMIA CIRCULR - JORNAL ABC
c) MARCEL HARTMANN PRESTES - CONTRA O ETARISMO NO TRABALHO - ZERO HORA/GZH
d) CARLOS ALBERTO TEIXEIRA CORREA - O BRASILEIRO É GAMER, MAS NÃO SABE – CORREIO DO POVO
e) ELSTOR HANZEN - MESMO COM BAIXO CUSTO E EFICIÊNCIA COMPROVADA, INVENÇÕES ENCONTRAM BARREIRAS PARA CHEGAR AO MERCADO - JORNAL DA UFRGS
Reportagem Cultural
a) KARINE DALLA VALLE DA SILVA - AS CARTAS DE ELIS - ZERO HORA
b) MARCELLO ALVES CAMPOS - "UM MISTÉRIO CHAMADO HORACINA CORREA" - JORNAL DO COMÉRCIO
c) JOÃO VICENTE RIBAS. - SÉRIE CULTURA MISSIONEIRA - JORNAL DO COMÉRCIO
d) CAMILA BENGO DOS SANTOS - O GRIÔ PARAQUEDAS - ZERO HORA E DIÁRIO GAÚCHO
e) WILLIAM MANSQUE RODRIGUES - A PERTINÊNCIA DE GIBA GIBA - ZERO HORA
Reportagem Esportiva
a) RAFAEL MANO DIVERIO - SUSPEITAS DE MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS NO RS - ZERO HORA
b) CARLOS ALBERTO TEIXEIRA CORREA - VITÓRIAS MULTIPLICADAS ENTRE PAI E FILHO CORREIO DO POVO
c) FABRICIO FALKOWSKI DE SOUZA - RESULTADOS MANIPULADOS - CORREIO DO POVO
d) ANDRÉ MALINOSKI - VIDA DE JÓQUEI - ZERO HORA (CADERNO DOC)
e) CLEBER GRABAUSKA - O DIA EM QUE EVERALDO FOI CORTADO - VÓS
ÁUDIO
a) GEORGIA PELISSARO DOS SANTOS - DINHEIRO EM ESPÉCIES - VÓS
b) CID MARTINS - CRIMES AMBIENTAIS - O PREÇO DA MULTA NÃO PAGA - RÁDIO GAÚCHA
c) TÉRCIO SACCOL - DIGNIDADE CONSIGNADA - VÓS
d) VÍTOR ALVES ROSA - CASO JOÃO ALBERTO: HOMICÍDIO, PRECONCEITO E BUSCA POR JUSTIÇA - RÁDIO GAÚCHA
e) LENO FALK - TRANS NO BRASIL: COMO É VIVER NO PAÍS QUE MAIS MATA TRANSEXUAIS - AGÊNCIA RADIOWEB
VÍDEO
a) FERNANDA RODRIGUES DA SILVA - JA REPÓRTER - JORNALISTA MOSTRA ORIGENS DE ANTEPASSADOS NEGROS NO RS - RBS TV
b) LUYSA ESPINOSA - MINHA RAIZ - RBS TV
c) GIOVANI ANTONIO GRIZOTTI - FARMÁCIAS DE PAPEL - RBS TV
d) KELLY TEIXEIRA DA COSTA - NOSSA VOZ - RBS TV
e) BRUNO HALPERN SILVEIRA - CAMPO MINADO - RBS TV
FOTO
a) JOÃO RICARDO TESTA DE GIUSTI - COMIGO NÃO - CORREIO DO POVO
b) ANDRE PITOME ÁVILA - AVENIDA INDEPENDÊNCIA - ZERO HORA
c) MATEUS BRUXEL - APERTO DE MÃO NEGADO - GZH
d) MATEUS BRUXEL - ATO ANTIDEMOCRÁTICO - GZH
e) JEFFERSON BOTEGA - BASTA DE RACISMO - ZERO HORA
WEBJORNALISMO
a) GEORGIA PELISSARO DOS SANTOS - O CRIME DA CASA DA FRENTE - VÓS
b) JHULLY DA COSTA PINTO - TRANSPLANTES PEDIÁTRICOS DE CORAÇÃO REPRESENTAM VIDA NOVA PARA OS PEQUENOS PACIENTES - GZH
c) EDUARDO DE MATOS SILVA - JÚRI DA BOATE KISS - GZH
d) RODRIGO GUIMARÃES LOPES - GUERRA NA UCRÃNIA – GZH
e) MARCEL HARTMANN PRESTES - EU ENFRENTO A DEPRESSÃO – ZH/GZH
ARTE
a) JONATHAS DE ALMEIDA COSTA - PROJETO GRÁFICO DO FINAL DE SEMANA - CORREIO DO POVO
b) CARLOS EDUARDO ANDRADE GARCIA - DAVID COIMBRA: COLEÇÃO GZH – DIAGRAMAÇÃO - GZH E ZERO HORA
c) CAROLINA NETTO JARDINE - CAMPANHA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - REDES SOCIAIS E SITE FNA (WWW.FNA.ORG.BR)
d) JONATHAS DE ALMEIDA COSTA - O DESENHO DO VOTO DOS BRASILEIROS - CORREIO DO POVO
e) CAROLINA NETTO JARDINE - CATÁLOGO RINCON CODE - CATÁLOGO RINCON CODE
CHARGE
a) GABRIEL FELIPE RENNER – COVEIRO - JORNAL NH - GRUPO EDITORIAL SINOS
b) NELTAIR REBES ABREU - "RACISTA CRISTÃO" - JORNAL IMPRESSO "BRASIL DE FATO-RS"
c) ELIAS RAMIRES MONTEIRO - ESCOLA DE TIRO - JORNAL PRIMEIRA CLASSE - SINDICATO DOS PROF. S. MARIA
d) CARLOS HENRIQUE IOTTI - IMPLANTE DA HOMOFOBIA - PÁGINA PESSOAL/BLO FUMETA
e) CARLOS HENRIQUE IOTTI - IMPRESSO E AUDITÁVEL - PÁGINA PESSOAL/ BLOG FUMETA
CRÔNICA
a) LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA - O GRITO DA PELE - ZERO HORA
b) PAULO RICARDO CUNHA MENDES - A BANDEIRA - CORREIO DO POVO
c) PAULO RICARDO CUNHA MENDES - ESSAS MÃOS - CORREIO DO POVO
d) JUREMIR MACHADO DA SILVA - COMO QUEM CHEGA DO NADA - MATINAL JORNALISMO
e) RODRIGO GUIMARÃES LOPES - A PAZ É EXCEÇÃO - ZERO HORA
JORNALISMO UNIVERSITÁRIO IMPRESSO
a) MARTHA SCHOEN DIAS - GÊNERO EM PERSPECTIVA - CEOS - REVISTA DO CURSO DE JORNALISMO DA ESPM PORTO ALEGRE
b) FABRINE FISS BARTZ - ALMANAQUE CÓDIGO ANTIRRACISTA - PUCRS
c) FLAVIA SIMOES DOS SANTOS - LACUNAS DE REPRESENTAÇÃO NOS LEGISLATIVOS -
UFRGS
d) VITÓRIA FAGUNDES DOS SANTOS - OS BRIGADEIROS QUE TRANSFORMARAM UMA VIDA - SEXTANTE UFRGS
e) LETICIA MENEZES PASUCH - O FOGO É O CENTRO DE TUDO - JORNAL DA UNIVERSIDADE - UFRGS
JORNALISMO UNIVERSITÁRIO RÁDIO
a) ESTER BERTOZZI - CHOQUE DE CULTURAS, DIREITOS HUMANOS E SPORTWASHING NA REALIZAÇÃO DA COPA DE 2022 - RÁDIO FABICO
b) LUCAS DOS SANTOS VIEIRA - EM BUSCA DO OURO: OS CAMINHOS DO ESPORTE OLÍMPICO BRASILEIRO - ESTÚDIO DE RÁDIO - FABICO UFRGS
c) LETICIA MENEZES PASUCH - O LEGADO DE UM MARCO HISTÓRICO: 15 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA - FABICO - UFRGS
d) ARTHUR STOFFEL GÖRGEN - A MENTIRA DA CURA GAY: RELIGIÃO E PRECONCEITO SOCIAL - ESPM - PORTO ALEGRE
e) LUIZA BICCA SCHIRMER - ZERO FREQUÊNCIA - ESPM
JORNALISMO UNIVERSITÁRIO VÍDEO
a) FELIPE CONTE ROCHA - (R)EXISTÊNCIA - PUCRS
b) MARCELO MONTEIRO EBERHARDT - OS OLHOS DO MOTIM - ULBRA
c) JULIA OZORIO DE ABREU - CURVAS NO CAMINHO: OS DESAFIOS DO PROCESSO DE ADOÇÃO - HUMANISTA
d) FABRINE FISS BARTZ - FALHAS TECNOLÓGICAS DE RECONHECIMENTO FACIAL NA SEGURANÇA - PUCRS
e) RENATA LAGES ALVES EBERHARDT - CÂNCER DE MAMA NA PANDEMIA DA COVID-19 - PUCRS
JORNALISMO UNIVERSITÁRIO FOTO
a) VITÓRIA FAGUNDES DOS SANTOS - DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO: MEMÓRIAS DA INFÂNCIA NO BAIRRO SÃO GERALDO FOTOS: VITÓRIA - UFRGS
b) JOAQUIM DE OLIVEIRA MOURA - ATO DE LULA EM PORTO ALEGRE TEVE MÃOS EM "L" DAS SACADAS DO PIRATINI; VEJA VIDEO E FOTO - UNIRITTER
c) JULIA OZORIO DE ABREU - UMA VELHICE RESPEITADA - SEXTANTE
d) VITÓRIA FAGUNDES DOS SANTOS - AS FUGAS QUE FORMAM CAMINHOS - REVISTA SEXTANTE
e) ANA JULIA GIOMBELLI ZANOTTO - PARCERIA HISTÓRICA: ONG MULHER EM CONSTRUÇÃO E PALÁCIO PIRATINI ATUAM EM CONJUNTO NA PRESERVAÇÃO PATRIMONIAL - MEDIUM DISCIPLINA DE FOTOJORNALISMO II
JORNALISMO UNIVERSITÁRIO WEB
a) DORLEY DORNELES DOS SANTOS JUNIOR - A POLÊMICA DA CHAMADA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO BRASIL - MEDIUM
b) GRÉGORIE GARIGHAN RIBEIRO - DITADURA MILITAR: AS MARCAS DA REPRESSÃO EM PORTO ALEGRE - UFRGS
c) GRÉGORIE GARIGHAN RIBEIRO - PORTO ALEGRE E AS INTERSECÇÕES DE UMA EPIDEMIA – UFRGS
d) GEOVANA DA SILVA BENITES - DE VOLTA AO PASSADO: COM METADE DA POPULAÇÃO EM INSEGURANÇA ALIMENTAR, BRASIL É A “CARA DA FOME” - HUMANISTA UFRGS
e) CAROLINE FRAGA DE SOUZA - LIQUIDA PORTO ALEGRE: OBTENHA SUA ÁREA VERDE DE FORMA FACILITADA - MEDIUM
CATEGORIAS ESPECIAIS DE 2022
a) REP CULTURAL - MARCELLO ALVES CAMPOS - PORTO ALEGRE NOITE - SÉRIE “BOATES QUE MARCARAM ÉPOCA” - JORNAL DO COMÉRCIO
b) REP EM VIDEO - SIMONE FELTES - SÉRIE 250 ANOS DE PORTO ALEGRE - TVE RS
c) REP EM ÁUDIO - JEAN BARBOSA COSTA - PORTO ALEGRE EM ¼ DE MILÊNIO - RÁDIO BANDEIRANTES
d) REP ECOMÔMICA - ISADORA JACOBY - GE NOS BAIRROS - A HISTÓRIA POR MEIO DOS NEGÓCIOS - JORNAL DO COMÉRCIO
e) REP WEB - LEANDRO HEITICH FONTOURA - CADERNO ESPECIAL DIGITAL 12 HISTÓRIAS CAPITAIS - PARA ENTENDER COMO PORTO ALEGRE CHEGA AOS 250 ANOS - GZH/ZERO HORA
REPORTAGEM NACIONAL – DESGARRADOS
a) REP EM VIDEO - MARIA PAULA CARVALHO - EM ANO ELEITORAL, BRASIL É DESTAQUE NO FESTIVAL LATINO-AMERICANO DE BIARRITZ - RFI BRASIL (RADIO FRANÇA INTERNACIONAL)
b) REP VIDEO - EUNICE MARIA GUNTZEL RAMOS - PROJETO DE REFLORESTAMENTO NO PANTANAL - TV CENTRO AMÉRICA - FILIADA DA GLOBO EM MT
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