Feevale terá painel sobre Educação e Tecnologia na Expointer

RS Innovation Durante o, a Feevale realizará trilhas de empreendedorismo para estudantes e profissionais de Esteio e região. Serão desenvolvidos cinco cursos de inovação e tecnologia e oferecida mentoria para médias e pequenas empresas de Esteio e região.

“Pretendemos com essas ações, no prazo de um ano, ter dez startups com soluções para o agro incubadas no hub”, ressaltou o reitor da Feevale, José Paulo da Rosa, que visitou a Casa do Jornal do Comércio nesta terça-feira (27) na Expointer.

Na próxima quinta-feira (29), Rosa participará de um painel sobre Educação e Tecnologia a partir das 17h no espaço RS Innovation.

A Feevale e a prefeitura de Esteio realizam durante a 47ª Expointer o RS Innovation Agro + Smart Cities, espaço que apresenta as principais tendências de inovação para o agronegócio. O evento proporciona networking, potencialização de investimentos em inovação tecnológica, conteúdos de qualidade, cases, pesquisas e exposições de tecnologias, além de promover a geração de negócios.

