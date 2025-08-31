Queda de luz é ponto fora da curva em estreia "quase perfeita" para o comércio na Expointer

A abertura da 48ª Expointer, no sábado (30), foi marcada por calor, público recorde e movimentação intensa nos estandes do Parque Assis Brasil, em Esteio . No entanto, um problema de energia elétrica interrompeu parte das vendas entre o final da manhã e o início da tarde, e voltou a se repetir na manhã deste domingo (31). Apesar de solucionadas, as quedas foram a principal reclamação de comerciantes no primeiro fim de semana da feira.

Por volta das 11h de sábado, alguns pavilhões, como o Internacional e o da Agricultura Familiar , ficaram sem luz em plena hora do almoço, o que gerou prejuízos a diferentes setores. O fornecimento só foi restabelecido em todo o parque por volta das 15h. Já neste domingo, a instabilidade voltou a ser registrada entre 9h e 10h, em algumas ruas da feira.

Reclamações dos comerciantes

No Pavilhão da Agricultura Familiar, onde estão reunidas agroindústrias e produtores de diferentes regiões do Estado, o impacto foi imediato. Élio Vicente Delazari, da Agroindústria Mãe Natureza, de Pedras Altas, contou que os laticínios ficaram em risco.

“Os clientes continuaram comprando, mas os produtos começaram a descongelar e a pingar. Tivemos que ficar secando e acompanhando tudo de perto. Ficamos muito nervosos durante o período sem luz. Em outra feira, a Vigilância chegou a ameaçar fechar a banca por uma situação parecida. É algo infelizmente recorrente aqui, que sempre gera apreensão”, conta.

Claudemir Schu, da Laticínioschu, de Três Passos, disse que a falta de energia afetou tanto as vendas quanto a conservação dos queijos. “O maior problema foram as maquininhas: sem internet, muitas compras não puderam ser concluídas e acabamos perdendo clientes. Além disso, nossos queijos, que são a principal fonte de renda, ficaram sem refrigeração. O produto precisa estar no máximo a 10°C, e sem energia é impossível garantir isso com segurança”, lamenta.

Para Ricardo Fritscha, da Cervejaria Steinhaus, de Picada Café, a queda veio no pior momento possível, já que os chopps costumam ser procurados para acompanhar o almoço dos visitantes. “Perdemos o ‘filé’. A hora do almoço deveria ser o auge das nossas vendas, mas não conseguimos vender nada. Isso acontece todo ano, e o governo do Estado já deveria saber lidar com a situação. Nosso pavilhão é uma das principais atrações da feira, e logo no primeiro dia tantos comerciantes saíram prejudicados”.

Na Rua Boulevard, restaurantes também foram atingidos. Lisiane Possamai, do Cavalo Árabe, relatou dificuldades tanto no atendimento quanto na preparação da comida.

“A fritadeira e a chapa elétrica pararam, a carne esfriou, a cozinha ficou no escuro. O serviço atrasou e os clientes começaram a questionar a qualidade, tudo isso bem na hora do almoço. Neste domingo, já ficamos uma hora sem energia logo de manhã. É difícil pensar em gerador de última hora, porque não é barato. Mas a verdade é que, sem luz, o restaurante simplesmente não funciona”, relata.

Mesmo assim, apesar do contratempo, o clima entre os expositores foi de muito otimismo. O sábado de sol e calor levou 119.539 pessoas ao Parque , número superior ao registrado na abertura de 2023, até então a mais movimentada da história da feira, com 99.093 visitantes no primeiro dia.

O público expressivo é atribuído, em grande parte, ao retorno integral da operação do Trensurb, que facilitou o acesso a Esteio. Com tudo isso, para os comerciantes, principalmente os da Agricultura Familiar, o início da Expointer foi “quase perfeito” - não fosse a sombra da queda de luz.

Organização reconhece problema

Segundo a assessoria do Parque Assis Brasil, no sábado um transformador apresentou falha e exigiu a troca de um fusível. No domingo, a instabilidade foi provocada por um disjuntor, também substituído. A energia voltou às 10h. Questionada pela reportagem sobre alternativas caso novas falhas ocorram, a organização não havia respondido até a publicação desta matéria.