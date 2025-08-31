Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
Menu
CapaExpointerPúblico

Publicada em 31 de Agosto de 2025 às 10:06

Número de visitantes do 1º dia da Expointer 2025 supera recorde do ano mais lotado

Ano com maior movimento foi 2023, quando 99.093 percorreram o parque

Ano com maior movimento foi 2023, quando 99.093 percorreram o parque

Dani Barcellos/Especial/JC
Compartilhe:
Mauro Belo Schneider
Mauro Belo Schneider Editor-executivo
O sábado de sol e calor levou 119.539 pessoas ao Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, no primeiro dia da 48ª Expointer. A quantidade é superior a 2023, que foi o ano mais lotado do evento na história, com um total de 822.340 ao longo de toda a programação. Naquela estreia pré edição da enchente, 99.093 visitantes percorreram a mostra agropecuária.
O sábado de sol e calor levou 119.539 pessoas ao Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, no primeiro dia da 48ª Expointer. A quantidade é superior a 2023, que foi o ano mais lotado do evento na história, com um total de 822.340 ao longo de toda a programação. Naquela estreia pré edição da enchente, 99.093 visitantes percorreram a mostra agropecuária.
Em 2024, com os efeitos das cheias e pela falta do Trensurb, os números foram mais tímidos. Durante os nove dias de Expointer, 662 mil visitaram a exposição e volumes diários não foram divulgados.
Os resultados deste primeiro sábado indicam, portanto, que este pode ser mais um ano de superação. O que deve atrapalhar é a previsão de chuva, a partir de terça-feira, conforme indicam os meteorologistas.
Domingo já começou com muitas famílias percorrendo o parque | Dani Barcellos/Especial/JC
Domingo já começou com muitas famílias percorrendo o parque Dani Barcellos/Especial/JC
O domingo iniciou novamente com sol e calor em Esteio e com longas filas de carros para acessar o parque. Não houve, no entanto, tanto congestionamento como no sábado, quando os estacionamentos ficaram completamente lotados no início da tarde.
A programação do dia é intensa. Confira, abaixo, alguns destaques:

Feira de Azeites

Produtores de diferentes regiões, rótulos da nova safra e marcas premiadas.
Até 20h
Organização: Ibraoliva
Local: Pavilhão Internacional - Q.24

Galpão da Gaúcha – Rádio Gaúcha

Local: Casa RBS

Recepção aos prefeitos e prefeitas – Atendimento aos municípios

Até 18h
Organização: Famurs
Local: Casa Famurs - Q.12

Demonstrações no Espaço Emater/RS-Ascar

- Imersão nas temáticas trabalhadas pela Emater: Caminhos do Mel, Pesca Artesanal, Secagem e Armazenagem de Grãos, Bioenergias, Agricultura Urbana, Sistemas Agroflorestais, Plantas e Flores Ornamentais e Pecuária Familiar, entre outras.
- Exposição "Emater/RS-Ascar: 70 anos da Extensão Rural e Social na promoção do desenvolvimento rural gaúcho"
- Instalação inédita de uma agroindústria modular de 18m2, que vai demonstrar todo o processo que envolve o funcionamento legal de um empreendimento familiar rural.
Até 17h
Local: Espaço Emater/RS-Ascar - Q. 09

Exposição – Saberes e Fazeres Artesanais

Showroom com peças representativas da diversidade da produção artesanal gaúcha
Até 20h
Organização: FGTAS
Local: Pavilhão do Artesanato

Painel – Análise de Mercado Brangus

- Mercado de reprodutores e gado comercial
- Embriões, doadoras e ganhos genéticos
Organização: Associação Brasileira de Brangus
Local: Centro de Eventos Carlos Rivaci Sperotto - Farsul (Pavilhão 36)

Atendimento na Casa do Irga

Integrantes da equipe técnica da autarquia disponíveis para atendimento ao público e a produtores orizícolas
Até 17h30
Local: Casa do Irga

Conheça a Farmácia Digital

Até 12h
Organização: SES
Local: Estande do Governo - Pavilhão Internacional

Debate – Privatização da inspeção de produtos de origem animal

Organização: Mapa e CRMV/RS
Local: Casa do Veterinário CRMV/RS - Q.45

Tecnologia de Aplicação

Até 18h
Organização: Senar-RS
Local: Espaço Senar

Simulador de Mecanização Agrícola

Até 18h
Organização: Crea-RS e Senar-RS
Local: Espaço Senar

Cantinho Lúdico da Educação Sanitária

Promovido pelo Grupo Técnico de Educação Sanitária da Seapi
Até 17h
Local: Casa do DDA - Próxima às Pistas 14 e 15

Coworking e atendimento

Receptivo autoridades
Até 18h
Local: Casa do Profissional Crea-RS - Quadra 12

Oficina – Tosquia Tally-hi

Organização: Senar-RS
Local: Casa do SENAR-RS

Mateando com os profissionais

Local: Casa do Profissional Crea-RS - Quadra 12

Pampa Grande do Sul – Rádio Liberdade

Local: Casa da Rede Pampa

Merenda Escolar: do campo a escola é preciso cuidar

A importância do cuidado com os produtos de origem vegetal e animal destinados para a alimentação das escolas
Organização: Superintendência de Agricultura e Pecuária do RS
Local: Estande do Mapa - Pavilhão Internacional

Oficina – Morfologia de Bovinos de Leite

Organização: Senar-RS
Local: Casa do SENAR-RS

Degustação de carne suína

Em frente à casa da Acsurs no boulevard
Organização: Associação de Criadores de Suínos do RS (Acsurs)
Local: Casa da ACSURS

Degustação Guiada de Azeites

Organização: Ibraoliva
Local: Casa do Ibraoliva

Cozinha Show

Elaboração de receitas utilizando produtos comercializados pelas agroindústrias familiares no Pavilhão
Organização: Emater/RS-Ascar
Local: Pavilhão da Agricultura Familiar - Q.22

Degustação Guiada de Azeites

Organização: Ibraoliva
Local: Casa do Ibraoliva

Expointer é Pampa – TV Pampa

Local: Casa da Rede Pampa

Oficina – Manejo de Equinos - Ferrageamento

Organização: Senar-RS
Local: Casa do SENAR-RS

Gravação do Galpão Crioulo – RBS TV

Local: Casa RBS

Vitrine da Carne Gaúcha – Ovinos

Arroz de carreteiro com charque ovino
Organização: Farsul, Sebrae e Arco
Local: Pavilhão Internacional - Q.24

Degustação Guiada de Azeites

Organização: Ibraoliva
Local: Casa do Ibraoliva

Abertura da Exposição de Projetos das Escolas Agrícolas

Organização: Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola (AGPTEA)
Local: Casa da AGPTEA

Momento de conversa com a Emater/RS - Ascar

Na Arena da Extensão
Local: Espaço Emater/RS-Ascar - Q. 09

Escola Brangus

Palestrantes:
- Gabriel Barros, presidente do Núcleo Brangus Sul
- Marcelo Pons, criador e assessor genético
- Alcides Pilau, presidente do Conselho Técnico Brangus
- Rodrigo Dias, zootecnista, gerente de genômica corte beef on dairy na STGenetics
Organização: Associação Brasileira de Brangus
Local: Centro de Eventos Carlos Rivaci Sperotto - Farsul (Pavilhão 36)

Atendimento técnico – Sema e Fepam

Até 17h30
Informações sobre Cadastro Ambiental Rural (CAR), Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (Siout) e acesso e cadastro ao Sistema Online de Licenciamento Ambiental (Sol)
 
Local: Estande da Sema e Fepam - Pavilhão Internacional

2º Festival Cultural de Esteio

Grupo de Danças do CTG Brazão do Rio Grande
Local: Palco de Shows - Q.6

Oficina – Manejo de Equinos - Ferrageamento

Organização: Senar-RS
Local: Casa do SENAR-RS

Vigilância Ambiental em Saúde

Até 17h
Organização: Cevs/SES
Local: Estande do Governo - Pavilhão Internacional

Merenda Escolar: do campo a escola é preciso cuidar

A importância do cuidado com os produtos de origem vegetal e animal destinados para a alimentação das escolas
Organização: Superintendência de Agricultura e Pecuária do RS
Local: Estande do Mapa - Pavilhão Internacional

Cozinha Show

Elaboração de receitas utilizando produtos comercializados pelas agroindústrias familiares no Pavilhão
Organização: Emater/RS-Ascar
Local: Pavilhão da Agricultura Familiar - Q.22

2º Festival Cultural de Esteio

Ricardo Comasseto
Local: Palco de Shows - Q.6

Oficina – Morfologia de Bovinos de Leite

Organização: Senar-RS
Local: Casa do SENAR-RS

Degustação Guiada de Azeites

Organização: Ibraoliva
Local: Casa do Ibraoliva

Agro Inovar RS – Pitch de Startups

Apresentação de 11 startups
Realização: Feevale
Parceria estratégica: Prefeitura de Esteio
Patrocínio: Banrisul, BRDE e Ebatec
Local: Hub Agro – ao lado da Casa de Esteio

Projeto Estrada Cultural

Rodrigo Silva
Local: Palco de Shows - Q.6

Atuação com Cães no Sistema Penal Gaúcho

- Hugo Anael Gomes Bicca e Anderson Moraes Cardoso, policiais penais do Canil da 9ª Delegacia Penitenciária Regional 
Organização: Susepe
Local: Arena do Governo - Pavilhão Internacional

Lançamento – Projeto "Tecnologias de Inteligência Artificial no Setor Leiteiro"

TIAL – Finep/UPF
Local: Casa do Veterinário CRMV/RS - Q.45

Cozinha Show

Elaboração de receitas utilizando produtos comercializados pelas agroindústrias familiares no Pavilhão
Organização: Emater/RS-Ascar
Local: Pavilhão da Agricultura Familiar - Q.22

Oficina – Tosquia Tally-hi

Organização: Senar-RS
Local: Casa do SENAR-RS

Degustação Guiada de Azeites

Organização: Ibraoliva
Local: Casa do Ibraoliva

Projeto Estrada Cultural

Grupo Os Chacreiros
Local: Palco de Shows - Q.6

Merenda Escolar: do campo a escola é preciso cuidar

A importância do cuidado com os produtos de origem vegetal e animal destinados para a alimentação das escolas
Organização: Superintendência de Agricultura e Pecuária do RS
Local: Estande do Mapa - Pavilhão Internacional

Degustação Guiada de Azeites

Organização: Ibraoliva
Local: Casa do Ibraoliva

Degustação de carne suína

Em frente à casa da Acsurs no boulevard
Organização: Associação de Criadores de Suínos do RS (Acsurs)
Local: Casa da ACSURS

Projeto Mostra Musical da Expointer 2025

Capitão Faustino
Local: Palco de Shows - Q.6

Dia de Asadito

Organização: Associação Brasileira de Brangus
Local: Casa do Brangus

Lançamento – Projeto "Tecnologias de Inteligência Artificial no Setor Leiteiro"

TIAL – Finep/UPF
Local: Casa do Veterinário CRMV/RS - Q.45

Projeto Mostra Musical da Expointer 2025

João Luiz Corrêa
Local: Palco de Shows - Q.6

Coquetel de premiação do Gir Leiteiro

Lançamento da Associação de Criadores de Gir Leiteiro e Girolando do Sul, que substituirá oficialmente o núcleo fundado em 2009
Organização: Núcleo Gaúcho de Criadores de Gir Leiteiro e Girolando (NGCGLG)
Local: Casa do Zebu

Reinauguração da Casa Angus

Descerramento da foto de Mariana Franco Tellechea na galeria de ex-presidentes
Organização: Associação Brasileira de Angus e Ultrablack
Local: Casa Angus

Troféu Senar O Sul

Organização: Rede Pampa e Senar
Local: Associação Leopoldina Juvenil - Porto Alegre

Festival Sou do Sul + show de Alexandre Pires (Pagonejo Bão)

Realização e produção: S3 Produtora
Apoio de realização: ABCCC e Expointer
Local: Pista dos Cavalos Crioulos

Notícias relacionadas