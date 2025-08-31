Número de visitantes do 1º dia da Expointer 2025 supera recorde do ano mais lotado

O sábado de sol e calor levou 119.539 pessoas ao Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, no primeiro dia da 48ª Expointer. A quantidade é superior a 2023, que foi o ano mais lotado do evento na história, com um total de 822.340 ao longo de toda a programação. Naquela estreia pré edição da enchente, 99.093 visitantes percorreram a mostra agropecuária.
Em 2024, com os efeitos das cheias e pela falta do Trensurb, os números foram mais tímidos. Durante os nove dias de Expointer, 662 mil visitaram a exposição e volumes diários não foram divulgados.
Os resultados deste primeiro sábado indicam, portanto, que este pode ser mais um ano de superação. O que deve atrapalhar é a previsão de chuva, a partir de terça-feira, conforme indicam os meteorologistas.
Domingo já começou com muitas famílias percorrendo o parque Dani Barcellos/Especial/JC
O domingo iniciou novamente com sol e calor em Esteio e com longas filas de carros para acessar o parque. Não houve, no entanto, tanto congestionamento como no sábado, quando os estacionamentos ficaram completamente lotados no início da tarde.
A programação do dia é intensa. Confira, abaixo, alguns destaques:
Feira de Azeites
Produtores de diferentes regiões, rótulos da nova safra e marcas premiadas.
Até 20h
Organização: Ibraoliva
Local: Pavilhão Internacional - Q.24
Galpão da Gaúcha – Rádio Gaúcha
Local: Casa RBS
Recepção aos prefeitos e prefeitas – Atendimento aos municípios
Até 18h
Organização: Famurs
Local: Casa Famurs - Q.12
Demonstrações no Espaço Emater/RS-Ascar
- Imersão nas temáticas trabalhadas pela Emater: Caminhos do Mel, Pesca Artesanal, Secagem e Armazenagem de Grãos, Bioenergias, Agricultura Urbana, Sistemas Agroflorestais, Plantas e Flores Ornamentais e Pecuária Familiar, entre outras.
- Exposição "Emater/RS-Ascar: 70 anos da Extensão Rural e Social na promoção do desenvolvimento rural gaúcho"
- Instalação inédita de uma agroindústria modular de 18m2, que vai demonstrar todo o processo que envolve o funcionamento legal de um empreendimento familiar rural.
Até 17h
Local: Espaço Emater/RS-Ascar - Q. 09
Exposição – Saberes e Fazeres Artesanais
Showroom com peças representativas da diversidade da produção artesanal gaúcha
Até 20h
Organização: FGTAS
Local: Pavilhão do Artesanato
Painel – Análise de Mercado Brangus
- Mercado de reprodutores e gado comercial
- Embriões, doadoras e ganhos genéticos
Organização: Associação Brasileira de Brangus
Local: Centro de Eventos Carlos Rivaci Sperotto - Farsul (Pavilhão 36)
Atendimento na Casa do Irga
Integrantes da equipe técnica da autarquia disponíveis para atendimento ao público e a produtores orizícolas
Até 17h30
Local: Casa do Irga
Conheça a Farmácia Digital
Até 12h
Organização: SES
Local: Estande do Governo - Pavilhão Internacional
Debate – Privatização da inspeção de produtos de origem animal
Organização: Mapa e CRMV/RS
Local: Casa do Veterinário CRMV/RS - Q.45
Tecnologia de Aplicação
Até 18h
Organização: Senar-RS
Local: Espaço Senar
Simulador de Mecanização Agrícola
Até 18h
Organização: Crea-RS e Senar-RS
Local: Espaço Senar
Cantinho Lúdico da Educação Sanitária
Promovido pelo Grupo Técnico de Educação Sanitária da Seapi
Até 17h
Local: Casa do DDA - Próxima às Pistas 14 e 15
Coworking e atendimento
Receptivo autoridades
Até 18h
Local: Casa do Profissional Crea-RS - Quadra 12
Oficina – Tosquia Tally-hi
Organização: Senar-RS
Local: Casa do SENAR-RS
Mateando com os profissionais
Local: Casa do Profissional Crea-RS - Quadra 12
Pampa Grande do Sul – Rádio Liberdade
Local: Casa da Rede Pampa
Merenda Escolar: do campo a escola é preciso cuidar
A importância do cuidado com os produtos de origem vegetal e animal destinados para a alimentação das escolas
Organização: Superintendência de Agricultura e Pecuária do RS
Local: Estande do Mapa - Pavilhão Internacional
Oficina – Morfologia de Bovinos de Leite
Organização: Senar-RS
Local: Casa do SENAR-RS
Degustação de carne suína
Em frente à casa da Acsurs no boulevard
Organização: Associação de Criadores de Suínos do RS (Acsurs)
Local: Casa da ACSURS
Degustação Guiada de Azeites
Organização: Ibraoliva
Local: Casa do Ibraoliva
Cozinha Show
Elaboração de receitas utilizando produtos comercializados pelas agroindústrias familiares no Pavilhão
Organização: Emater/RS-Ascar
Local: Pavilhão da Agricultura Familiar - Q.22
Degustação Guiada de Azeites
Organização: Ibraoliva
Local: Casa do Ibraoliva
Expointer é Pampa – TV Pampa
Local: Casa da Rede Pampa
Oficina – Manejo de Equinos - Ferrageamento
Organização: Senar-RS
Local: Casa do SENAR-RS
Gravação do Galpão Crioulo – RBS TV
Local: Casa RBS
Vitrine da Carne Gaúcha – Ovinos
Arroz de carreteiro com charque ovino
Organização: Farsul, Sebrae e Arco
Local: Pavilhão Internacional - Q.24
Degustação Guiada de Azeites
Organização: Ibraoliva
Local: Casa do Ibraoliva
Abertura da Exposição de Projetos das Escolas Agrícolas
Organização: Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola (AGPTEA)
Local: Casa da AGPTEA
Momento de conversa com a Emater/RS - Ascar
Na Arena da Extensão
Local: Espaço Emater/RS-Ascar - Q. 09
Escola Brangus
Palestrantes:
- Gabriel Barros, presidente do Núcleo Brangus Sul
- Marcelo Pons, criador e assessor genético
- Alcides Pilau, presidente do Conselho Técnico Brangus
- Rodrigo Dias, zootecnista, gerente de genômica corte beef on dairy na STGenetics
Organização: Associação Brasileira de Brangus
Local: Centro de Eventos Carlos Rivaci Sperotto - Farsul (Pavilhão 36)
Atendimento técnico – Sema e Fepam
Até 17h30
Informações sobre Cadastro Ambiental Rural (CAR), Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (Siout) e acesso e cadastro ao Sistema Online de Licenciamento Ambiental (Sol)
Local: Estande da Sema e Fepam - Pavilhão Internacional
2º Festival Cultural de Esteio
Grupo de Danças do CTG Brazão do Rio Grande
Local: Palco de Shows - Q.6
Oficina – Manejo de Equinos - Ferrageamento
Organização: Senar-RS
Local: Casa do SENAR-RS
Vigilância Ambiental em Saúde
Até 17h
Organização: Cevs/SES
Local: Estande do Governo - Pavilhão Internacional
Merenda Escolar: do campo a escola é preciso cuidar
A importância do cuidado com os produtos de origem vegetal e animal destinados para a alimentação das escolas
Organização: Superintendência de Agricultura e Pecuária do RS
Local: Estande do Mapa - Pavilhão Internacional
Cozinha Show
Elaboração de receitas utilizando produtos comercializados pelas agroindústrias familiares no Pavilhão
Organização: Emater/RS-Ascar
Local: Pavilhão da Agricultura Familiar - Q.22
2º Festival Cultural de Esteio
Ricardo Comasseto
Local: Palco de Shows - Q.6
Oficina – Morfologia de Bovinos de Leite
Organização: Senar-RS
Local: Casa do SENAR-RS
Degustação Guiada de Azeites
Organização: Ibraoliva
Local: Casa do Ibraoliva
Agro Inovar RS – Pitch de Startups
Apresentação de 11 startups
Realização: Feevale
Parceria estratégica: Prefeitura de Esteio
Patrocínio: Banrisul, BRDE e Ebatec
Local: Hub Agro – ao lado da Casa de Esteio
Projeto Estrada Cultural
Rodrigo Silva
Local: Palco de Shows - Q.6
Atuação com Cães no Sistema Penal Gaúcho
- Hugo Anael Gomes Bicca e Anderson Moraes Cardoso, policiais penais do Canil da 9ª Delegacia Penitenciária Regional
Organização: Susepe
Local: Arena do Governo - Pavilhão Internacional
Lançamento – Projeto "Tecnologias de Inteligência Artificial no Setor Leiteiro"
TIAL – Finep/UPF
Local: Casa do Veterinário CRMV/RS - Q.45
Cozinha Show
Elaboração de receitas utilizando produtos comercializados pelas agroindústrias familiares no Pavilhão
Organização: Emater/RS-Ascar
Local: Pavilhão da Agricultura Familiar - Q.22
Oficina – Tosquia Tally-hi
Organização: Senar-RS
Local: Casa do SENAR-RS
Degustação Guiada de Azeites
Organização: Ibraoliva
Local: Casa do Ibraoliva
Projeto Estrada Cultural
Grupo Os Chacreiros
Local: Palco de Shows - Q.6
Merenda Escolar: do campo a escola é preciso cuidar
A importância do cuidado com os produtos de origem vegetal e animal destinados para a alimentação das escolas
Organização: Superintendência de Agricultura e Pecuária do RS
Local: Estande do Mapa - Pavilhão Internacional
Degustação Guiada de Azeites
Organização: Ibraoliva
Local: Casa do Ibraoliva
Degustação de carne suína
Em frente à casa da Acsurs no boulevard
Organização: Associação de Criadores de Suínos do RS (Acsurs)
Local: Casa da ACSURS
Projeto Mostra Musical da Expointer 2025
Capitão Faustino
Local: Palco de Shows - Q.6
Dia de Asadito
Organização: Associação Brasileira de Brangus
Local: Casa do Brangus
Lançamento – Projeto "Tecnologias de Inteligência Artificial no Setor Leiteiro"
TIAL – Finep/UPF
Local: Casa do Veterinário CRMV/RS - Q.45
Projeto Mostra Musical da Expointer 2025
João Luiz Corrêa
Local: Palco de Shows - Q.6
Coquetel de premiação do Gir Leiteiro
Lançamento da Associação de Criadores de Gir Leiteiro e Girolando do Sul, que substituirá oficialmente o núcleo fundado em 2009
Organização: Núcleo Gaúcho de Criadores de Gir Leiteiro e Girolando (NGCGLG)
Local: Casa do Zebu
Reinauguração da Casa Angus
Descerramento da foto de Mariana Franco Tellechea na galeria de ex-presidentes
Organização: Associação Brasileira de Angus e Ultrablack
Local: Casa Angus
Troféu Senar O Sul
Organização: Rede Pampa e Senar
Local: Associação Leopoldina Juvenil - Porto Alegre
Festival Sou do Sul + show de Alexandre Pires (Pagonejo Bão)
Realização e produção: S3 Produtora
Apoio de realização: ABCCC e Expointer
Local: Pista dos Cavalos Crioulos