Número de visitantes do 1º dia da Expointer 2025 supera recorde do ano mais lotado

O sábado de sol e calor levou 119.539 pessoas ao Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, no primeiro dia da 48ª Expointer. A quantidade é superior a 2023, que foi o ano mais lotado do evento na história, com um total de 822.340 ao longo de toda a programação. Naquela estreia pré edição da enchente, 99.093 visitantes percorreram a mostra agropecuária.

Em 2024, com os efeitos das cheias e pela falta do Trensurb, os números foram mais tímidos. Durante os nove dias de Expointer, 662 mil visitaram a exposição e volumes diários não foram divulgados.

Os resultados deste primeiro sábado indicam, portanto, que este pode ser mais um ano de superação. O que deve atrapalhar é a previsão de chuva, a partir de terça-feira, conforme indicam os meteorologistas.

Domingo já começou com muitas famílias percorrendo o parque Dani Barcellos/Especial/JC

estacionamentos ficaram completamente lotados no início da tarde O domingo iniciou novamente com sol e calor em Esteio e com longas filas de carros para acessar o parque. Não houve, no entanto, tanto congestionamento como no sábado, quando os

A programação do dia é intensa. Confira, abaixo, alguns destaques:

08h00min

Feira de Azeites Produtores de diferentes regiões, rótulos da nova safra e marcas premiadas. Até 20h Organização: Ibraoliva Local: Pavilhão Internacional - Q.24 Galpão da Gaúcha – Rádio Gaúcha Local: Casa RBS Recepção aos prefeitos e prefeitas – Atendimento aos municípios Até 18h Organização: Famurs Local: Casa Famurs - Q.12 Demonstrações no Espaço Emater/RS-Ascar - Imersão nas temáticas trabalhadas pela Emater: Caminhos do Mel, Pesca Artesanal, Secagem e Armazenagem de Grãos, Bioenergias, Agricultura Urbana, Sistemas Agroflorestais, Plantas e Flores Ornamentais e Pecuária Familiar, entre outras. - Exposição "Emater/RS-Ascar: 70 anos da Extensão Rural e Social na promoção do desenvolvimento rural gaúcho" - Instalação inédita de uma agroindústria modular de 18m2, que vai demonstrar todo o processo que envolve o funcionamento legal de um empreendimento familiar rural. Até 17h Local: Espaço Emater/RS-Ascar - Q. 09 Exposição – Saberes e Fazeres Artesanais Showroom com peças representativas da diversidade da produção artesanal gaúcha Até 20h Organização: FGTAS Local: Pavilhão do Artesanato

08h30min

Painel – Análise de Mercado Brangus - Mercado de reprodutores e gado comercial

- Embriões, doadoras e ganhos genéticos Organização: Associação Brasileira de Brangus Local: Centro de Eventos Carlos Rivaci Sperotto - Farsul (Pavilhão 36) Atendimento na Casa do Irga Integrantes da equipe técnica da autarquia disponíveis para atendimento ao público e a produtores orizícolas Até 17h30 Local: Casa do Irga

09h00min

Conheça a Farmácia Digital Até 12h Organização: SES Local: Estande do Governo - Pavilhão Internacional Debate – Privatização da inspeção de produtos de origem animal Organização: Mapa e CRMV/RS Local: Casa do Veterinário CRMV/RS - Q.45 Tecnologia de Aplicação Até 18h Organização: Senar-RS Local: Espaço Senar Simulador de Mecanização Agrícola Até 18h Organização: Crea-RS e Senar-RS Local: Espaço Senar Cantinho Lúdico da Educação Sanitária Promovido pelo Grupo Técnico de Educação Sanitária da Seapi Até 17h Local: Casa do DDA - Próxima às Pistas 14 e 15 Coworking e atendimento Receptivo autoridades Até 18h Local: Casa do Profissional Crea-RS - Quadra 12

09h30min

Oficina – Tosquia Tally-hi Organização: Senar-RS Local: Casa do SENAR-RS

10h00min

Mateando com os profissionais Local: Casa do Profissional Crea-RS - Quadra 12 Pampa Grande do Sul – Rádio Liberdade Local: Casa da Rede Pampa Merenda Escolar: do campo a escola é preciso cuidar A importância do cuidado com os produtos de origem vegetal e animal destinados para a alimentação das escolas Organização: Superintendência de Agricultura e Pecuária do RS Local: Estande do Mapa - Pavilhão Internacional

10h15min

Oficina – Morfologia de Bovinos de Leite Organização: Senar-RS Local: Casa do SENAR-RS

10h30min

Degustação de carne suína Em frente à casa da Acsurs no boulevard Organização: Associação de Criadores de Suínos do RS (Acsurs) Local: Casa da ACSURS Degustação Guiada de Azeites Organização: Ibraoliva Local: Casa do Ibraoliva

11h00min

Cozinha Show Elaboração de receitas utilizando produtos comercializados pelas agroindústrias familiares no Pavilhão Organização: Emater/RS-Ascar Local: Pavilhão da Agricultura Familiar - Q.22 Degustação Guiada de Azeites Organização: Ibraoliva Local: Casa do Ibraoliva Expointer é Pampa – TV Pampa Local: Casa da Rede Pampa Oficina – Manejo de Equinos - Ferrageamento Organização: Senar-RS Local: Casa do SENAR-RS Gravação do Galpão Crioulo – RBS TV Local: Casa RBS

11h30min

Vitrine da Carne Gaúcha – Ovinos Arroz de carreteiro com charque ovino Organização: Farsul, Sebrae e Arco Local: Pavilhão Internacional - Q.24 Degustação Guiada de Azeites Organização: Ibraoliva Local: Casa do Ibraoliva

12h00min

Abertura da Exposição de Projetos das Escolas Agrícolas Organização: Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola (AGPTEA) Local: Casa da AGPTEA

13h00min

Momento de conversa com a Emater/RS - Ascar Na Arena da Extensão Local: Espaço Emater/RS-Ascar - Q. 09

13h30min

Escola Brangus Palestrantes:

- Gabriel Barros, presidente do Núcleo Brangus Sul

- Marcelo Pons, criador e assessor genético

- Alcides Pilau, presidente do Conselho Técnico Brangus

- Rodrigo Dias, zootecnista, gerente de genômica corte beef on dairy na STGenetics Organização: Associação Brasileira de Brangus Local: Centro de Eventos Carlos Rivaci Sperotto - Farsul (Pavilhão 36) Atendimento técnico – Sema e Fepam Até 17h30 Informações sobre Cadastro Ambiental Rural (CAR), Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (Siout) e acesso e cadastro ao Sistema Online de Licenciamento Ambiental (Sol) Local: Estande da Sema e Fepam - Pavilhão Internacional

14h00min

2º Festival Cultural de Esteio Grupo de Danças do CTG Brazão do Rio Grande Local: Palco de Shows - Q.6 Oficina – Manejo de Equinos - Ferrageamento Organização: Senar-RS Local: Casa do SENAR-RS Vigilância Ambiental em Saúde Até 17h Organização: Cevs/SES Local: Estande do Governo - Pavilhão Internacional Merenda Escolar: do campo a escola é preciso cuidar A importância do cuidado com os produtos de origem vegetal e animal destinados para a alimentação das escolas Organização: Superintendência de Agricultura e Pecuária do RS Local: Estande do Mapa - Pavilhão Internacional Cozinha Show Elaboração de receitas utilizando produtos comercializados pelas agroindústrias familiares no Pavilhão Organização: Emater/RS-Ascar Local: Pavilhão da Agricultura Familiar - Q.22

14h30min

2º Festival Cultural de Esteio Ricardo Comasseto Local: Palco de Shows - Q.6

14h45min

Oficina – Morfologia de Bovinos de Leite Organização: Senar-RS Local: Casa do SENAR-RS

15h00min

Degustação Guiada de Azeites Organização: Ibraoliva Local: Casa do Ibraoliva Agro Inovar RS – Pitch de Startups Apresentação de 11 startups Realização: Feevale

Parceria estratégica: Prefeitura de Esteio

Patrocínio: Banrisul, BRDE e Ebatec Local: Hub Agro – ao lado da Casa de Esteio Projeto Estrada Cultural Rodrigo Silva Local: Palco de Shows - Q.6 Atuação com Cães no Sistema Penal Gaúcho - Hugo Anael Gomes Bicca e Anderson Moraes Cardoso, policiais penais do Canil da 9ª Delegacia Penitenciária Regional Organização: Susepe Local: Arena do Governo - Pavilhão Internacional Lançamento – Projeto "Tecnologias de Inteligência Artificial no Setor Leiteiro" TIAL – Finep/UPF Local: Casa do Veterinário CRMV/RS - Q.45 Cozinha Show Elaboração de receitas utilizando produtos comercializados pelas agroindústrias familiares no Pavilhão Organização: Emater/RS-Ascar Local: Pavilhão da Agricultura Familiar - Q.22

15h30min

Oficina – Tosquia Tally-hi Organização: Senar-RS Local: Casa do SENAR-RS Degustação Guiada de Azeites Organização: Ibraoliva Local: Casa do Ibraoliva

16h00min

Projeto Estrada Cultural Grupo Os Chacreiros Local: Palco de Shows - Q.6 Merenda Escolar: do campo a escola é preciso cuidar A importância do cuidado com os produtos de origem vegetal e animal destinados para a alimentação das escolas Organização: Superintendência de Agricultura e Pecuária do RS Local: Estande do Mapa - Pavilhão Internacional Degustação Guiada de Azeites Organização: Ibraoliva Local: Casa do Ibraoliva

16h45min

Degustação de carne suína Em frente à casa da Acsurs no boulevard Organização: Associação de Criadores de Suínos do RS (Acsurs) Local: Casa da ACSURS

17h00min

Projeto Mostra Musical da Expointer 2025 Capitão Faustino Local: Palco de Shows - Q.6

18h00min

Dia de Asadito Organização: Associação Brasileira de Brangus Local: Casa do Brangus Lançamento – Projeto "Tecnologias de Inteligência Artificial no Setor Leiteiro" TIAL – Finep/UPF Local: Casa do Veterinário CRMV/RS - Q.45 Projeto Mostra Musical da Expointer 2025 João Luiz Corrêa Local: Palco de Shows - Q.6

19h00min

Coquetel de premiação do Gir Leiteiro Lançamento da Associação de Criadores de Gir Leiteiro e Girolando do Sul, que substituirá oficialmente o núcleo fundado em 2009 Organização: Núcleo Gaúcho de Criadores de Gir Leiteiro e Girolando (NGCGLG) Local: Casa do Zebu Reinauguração da Casa Angus Descerramento da foto de Mariana Franco Tellechea na galeria de ex-presidentes Organização: Associação Brasileira de Angus e Ultrablack Local: Casa Angus Troféu Senar O Sul Organização: Rede Pampa e Senar Local: Associação Leopoldina Juvenil - Porto Alegre

21h00min