Inter anuncia a contratação do técnico argentino Ramón Díaz

Roger Machado, demitido após o Gre-Nal 448 Trata-se do argentino Ramón Díaz, que comandou o Corinthians no primeiro semestre e chega para injetar ânimo em um grupo abatido. As partes chegaram a um acordo na terça-feira (23) e o anúncio ocorreu nesta quarta. Este é o oitavo treinador da gestão Alessandro Barcellos, que assumiu em 2021. Ele seguirá no cargo até 2026, quando encerra seu segundo triênio como presidente. O Inter não perdeu tempo e anunciou seu novo técnico para o lugar de

Vindo de seis derrotas nos últimos sete jogos, o Colorado tem 27 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro, é o 13º colocado e volta a campo no sábado, quando visita o Juventude, em Caxias do Sul, pela 25ª rodada. Ramón deverá estrear. Antes, comanda as sessões de treinamento no CT Parque Gigante, que vão até sexta-feira. Até então, quem deu expediente foi o técnico interino e auxiliar permanente, Pablo Fernandez.

Quanto à personalidade, o argentino é sanguíneo e tem um currículo de respeito, apesar de não viver o melhor momento na carreira. Em sua passagem pelo clube paulista, ficou marcado por recuperar uma equipe em crise e pelo título do Campeonato Paulista, ainda nesta temporada. Depois, caiu de rendimento e foi demitido. Ele chega para revirar o ânimo no Beira-Rio o mais rápido possível.

No Brasil, também esteve à frente do Vasco, entre 2023 e 2024, com outro trabalho de recuperação para evitar a queda para a segunda divisão. Neste ano, após o Corinthians, treinou o Olímpia por sete jogos, mas foi demitido com duas vitórias, dois empates e três derrotas. Estava sem clube desde agosto.

Outra peculiaridade sobre a nova comissão técnica está no auxiliar técnico Emiliano Díaz, que participa das coletivas de imprensa e treina o time junto do pai em uma espécie de "gestão compartilhada". Ramón, por sua vez, fala menos e trabalha mais nos bastidores.