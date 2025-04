GreNal 447 reúne Grêmio e Inter com rara discrepância entre os times

Gre-Nal 447 terá um elemento diferente. O Grêmio, em crise, vai a campo sem Gustavo Quinteros na casamata fim da sequência invicta de 17 jogos. . O Grêmio, em crise, vai a campo, já que o treinador foi demitido na noite desta quarta-feira (16), após o vexame que foi a goleada por 4 a 1 sofrida para o Mirassol. Com o auxiliar James Freitas assumindo a função de interino, o Tricolor é, como poucas vezes foi, o patinho feio do clássico, neste sábado, às 21h, e aposta no fator casa da Arena para sair com uma improvável vitória. O Inter, por outro lado, quer voltar a vencer depois da derrota para o Palmeiras, que culminou no

Tratando-se de Gre-Nal, é costumeiro ver um time em melhor fase, mas poucas vezes com tamanha discrepância. Nem quando os gremistas estavam na segunda divisão, em 2022, o cenário era esse — chegaram a vencer por 3 a 0 no Beira-Rio. Talvez a última vez que isso tenha acontecido foi em 2017, com os papéis invertidos, quando o Colorado estava na Série B e o então time de Renato Portaluppi caminhava para o título da Libertadores.

Agora, no entanto, ambos são times de Série A e decidiram o Estadual há cerca de um mês. Ainda assim, de lá para cá, se já havia uma distância entre os dois, ela só aumentou. O Grêmio de Quinteros não engrenou e, para o torcedor, a demissão demorou para acontecer. Sem tempo hábil para fechar com um treinador de peso, o time precisa do apoio da torcida para equilibrar a partida. Até o início da tarde desta quarta, foram vendidos cerca de sete mil ingressos, conforme informou a Arena Porto-Alegrense.

Já o Inter tem tudo a seu favor, mas sabe que clássico é clássico. São sete jogos sem perder para o rival e a confiança em dia pela quebra da hegemonia no Gauchão. Mesmo assim, foi batido pelo Palmeiras em casa no meio de semana e, agora, precisa somar pontos no Brasileirão para se manter na briga pelas primeira posições. Com cinco pontos, já está mais afastado dos líderes Flamengo e o próprio alviverde paulista, com dez cada.

A preparação de ambos os clubes vai até sexta, e as torcidas esperam retornos de peso. Do lado tricolor, o uruguaio Cristian Olivera ainda se recupera da extração de um dente e é dúvida, mas tem chances concretas de ir a campo. O volante Cuellar ainda em busca da melhor condição física, deve seguir no banco de reservas.

Já o Colorado tem, como informou Roger, a volta dos zagueiros Victor Gabriel e Juninho, que brigam por uma vaga no lugar de Rogel. Mais à frente, o atacante Wesley, poupado na quarta por conta de um desgaste muscular, também retoma seu posto. Ele não tem lesão constatada e, por isso, não é dúvida.