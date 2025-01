Campeonato Gaúcho - Para fechar a 3ª rodada da fase de grupos, Pelotas x Avenida vão se enfrentar no Estádio Boca do Lobo, em Pelotas, às 20h desta quinta-feira (30).

Polêmica - Advogados de Leila Pereira protocolaram uma ação contra Dudu após xingamentos do atacante contra a presidente do Palmeiras. O processo corre na 11ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo e cobra R$ 500 mil do ex-palmeirense por danos morais. Como já havia feito publicamente, Leila acusa Dudu de ter sido machista e misógino nos ataques direcionados a ela.

Santos - Prevista inicialmente para esta quarta-feira, a chegada de Neymar ao Brasil foi adiada para a próxima sexta-feira. No mesmo dia, ele deverá ser apresentado pelo Santos em dois eventos, primeiro no estádio do Pacaembu, em São Paulo, e depois na Vila Belmiro, em Santos.

Futebol internacional - O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, criticou a constante troca de treinadores que marca o futebol brasileiro. No ano passado, somente na Série A, 20 técnicos foram demitidos ao longo da competição. Guardiola ressaltou que o tempo de trabalho é fundamental para um treinador desenvolver as suas ideias na equipe.

Flamengo - O clube carioca, enfim, oficializou a contratação do zagueiro Danilo. Ele rescindiu contrato com a Juventus e chega ao clube carioca com um vínculo de dois anos. Danilo chegou ao Rio de Janeiro na terça-feira e passou por exames médicos antes de assinar nesta quarta. O zagueiro é o segundo reforço do Flamengo para 2025. O jogador vai vestir a camisa 13 e será apresentado nesta quinta-feira, às 20h15, no Maracanã.

Mercado - O Chelsea está interessado na contratação do lateral-esquerdo Denner, do Corinthians, de apenas 16 anos. O atleta foi um dos destaques da equipe alvinegra no vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior. De acordo com Augusto Melo, presidente do clube, os valores circundariam os R$ 92 milhões.