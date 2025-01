Campeonato Gaúcho - Dando sequência a 3ª rodada, também jogam hoje: Ypiranga x São Luiz, às 19h, e Caxias x Brasil de Pelotas, às 21h30min.

Liga dos Campeões - Pela 8ª e última rodada da fase classificatória, hoje, às 17h, ocorrem todos os 18 jogos simultaneamente. São eles: PSV x Liverpool, Bayern x Slovan Bratislava, Dortmund x Shakhtar, Leverkusen x Sparta Praga, Girona x Arsenal, Barcelona x Atalanta, Brest x Real Madrid, City x Brugge, Young Boys x Estrela Vermelha, Lille x Feyenoord, Juventus x Benfica, Aston Villa x Celtic, Dínamo Zagreb x Milan, Inter de Milão x Mônaco, Sturm x Leipzig, Salzburg x Atlético Madrid, Sporting x Bologna e Stuttgart x PSG.

Cruzeiro - Após a demissão do técnico Fernando Diniz, na segunda, a Raposa estava otimista para contratar o técnico Renato Portaluppi, ainda ontem. As negociações, no entanto, emperraram, e as partes não chegaram a um acordo, encerrando as tratativas. A informação é do jornalista Gabriel Duarte, do GE. O clube mineiro avalia outros nomes para o cargo. O português Luís Castro é bem quisto. Recentemente, o comandante ex-Botafogo esteve acertado com o Atlético-MG, mas não conseguiu a rescisão junto ao Al Nassr, da Arábia Saudita, que o demitiu mas ainda paga seu salário por questões contratuais.

Flamengo - O meia-atacante Lorran está fora dos planos do técnico Filipe Luís para 2025. Por isso, passou a treinar com as categorias de base. O grupo de Cleber dos Santos se prepara para a Libertadores sub-20. O Rubro-Negro ainda não respondeu a proposta do CSKA, da Rússia, que ofereceu 8 milhões de euros (R$ 50 milhões) por 80% dos direitos econômicos do atleta e aguarda uma posição oficial.

Santos - O Peixe vai pagar R$ 15 milhões ao Palmeiras pelo volante Zé Rafael. A contratação foi fechada após quatro tentativas. O vínculo deve ser de três anos. O clube também chegou a um acordo com o Chelsea pelo retorno do atacante Deivid Washington, de 19 anos.