Grêmio visita o Monsoon na expectativa por estreia de peso no meio-campo

O Grêmio encara o Monsoon nesta quarta-feira (29), às 22h, em busca de manter a liderança do grupo A do Campeonato Gaúcho. No Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, a partida é válida pela 3ª rodada da fase de grupos. De olho no embate, o Tricolor concluiu a preparação no CT Luiz Carvalho na manhã desta terça, na expectativa de um momento emblemático para a torcida: Gustavo Cuellar, que chegou na Arena com o status de maior contratação da temporada, pode fazer sua estreia pelo time gaúcho.

Recentemente, o colombiano foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está à disposição. Há, contudo, uma série de variáveis que podem ou não adiar a estreia do volante. Existe a possibilidade de ele ser guardado para o confronto com o São Luiz, no sábado, em casa, para ganhar mais tempo de preparação. Por outro lado, na coletiva pós-jogo contra o Caxias, o técnico Gustavo Quinteros apontou para a preservação de algumas peças na partida do meio da semana.

O lateral-direito João Pedro, o volante Villasanti e o atacante Pavón foram os indicados. Para dificultar ainda mais as previsões, o zagueiro Rodrigo Ely, preservado após forte pancada no pé direito na estreia do Estadual contra o Caxias, voltou a treinar e é opção para o onze incial. O lateral-esquerdo Mayk, em contrapartida, teve lesão no posterior da coxa direita confirmada e é carta fora do baralho.

Em suma, trata-se de um grande quebra-cabeça. A possibilidade de Cuellar ao menos entrar no decorrer do confronto, contudo, é grande. A provável escalação gremista, portanto, deve ser composta por Grando; João Lucas, Jemerson, Rodrigo Ely e Viery; Cuellar, Dodi (Villasanti), Edenilson, Cristaldo e Aravena; Braithwaite.

Apesar do anúncios recentes, o Tricolor segue em busca de reforços. O nome do lateral Lucas Esteves, do Vitória, veio à tona nesse contexto. Informações dão conta que o atleta está acertado com os gaúchos, que pagaram sua multa recisória — referente a US$ 1 milhão (cerca de R$ 6 milhões) — nesta segunda-feira. O clube baiano, entretanto, devolveu o dinheiro dos gaúchos, alegando que, em virtude de uma cláusula no contrato, não é obrigado a liberar o jogador. A equipe de Porto Alegre, por sua vez, não reconhece a legitimidade do recurso e tem convicção que este não será aceito pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF.