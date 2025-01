Tiago Volpi é anunciado como novo goleiro do Grêmio

Nesta segunda-feira (27), o Grêmio anunciou em seus veículos oficias a contratação do goleiro Tiago Volpi, de 34 anos. O atleta vem para substituir Marchesín, recentemente vendido para o Boca Juniors por cerca de R$ 10 milhões. O vínculo firmado entra as partes é válido até o final de 2026, ou seja, por duas temporadas. Apesar da repercussão negativa da torcida, a direção entendeu que, diante das limitações financeiras e da necessidade de reposição, o arqueiro era a melhor opção disponível no mercado.

LEIA MAIS: Grêmio goleia o Caxias por 4 a 0 no primeiro jogo da Arena na temporada

Informações dão conta que a vontade do jogador foi decisiva na transferência. Volpi se despediu do Toluca, do México (seu antigo clube), na última sexta-feira e já se direcionou para Porto Alegre. Agora, só depende da sua regularização no BID para estar à disposição de Gustavo Quinteros. Enquanto isso não ocorre, Gabriel Grando segue sendo o ficha um das redes tricolores.