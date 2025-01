Confira quando Bernabei deve estrear pelo Inter na temporada

Anunciado pelo Inter no último domingo, o lateral-esquerdo Bernabei se reapresentou na segunda-feira, no CT Parque Gigante. Treinando com o grupo desde então, ele corre contra o tempo para atingir a condição física ideal e voltar a atuar pelo Colorado depois do ano de destaque em 2024, atuando por empréstimo. Comprado junto ao Celtic, da Escócia, o argentino é o principal reforço do clube na janela de transferências e pode dar as caras neste sábado (25), às 16h30min, no duelo com o Juventude, pela 2ª rodada do Campeonato Gaúcho, no Beira-Rio.

Com a lesão de Bruno Gomes, Braian Aguirre deve ser deslocado da esquerda para sua posição de origem, na lateral direita. Com isso, o jovem Pablo é a única opção para o lado canhoto. Outro ponto é que o Papo é um dos principais adversários do Estadual e a zaga já está desfalcada, sem Rochet e com Clayton Sampaio e Rogel como dúvidas.

A tendência é que Bernabei esteja em campo neste final de semana, seja como titular ou saindo do baco de reservas. Entretanto, caso o técnico Roger Machado opte por preservá-lo por conta do curto período de preparação, o lateral pode aparecer no time que encara o São José, na terça, pela 3ª rodada da competição.