Bruno Gomes tem ruptura no ligamento do joelho confirmada; veja o tempo de recuperação

A primeira má notícia do Inter dentro de campo se confirmou com a lesão do lateral-direito Bruno Gomes. Contra o Guarany de Bagé, na quarta (22), o atleta caiu de mau jeito ao subir para dividir uma bola áerea e sentiu o joelho. Os exames confirmaram uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA), conforme destacou o executivo de futebol, André Mazzuco, nesta quinta, durante a apresentação dos reforços Carbonero e Kaique Rocha. A tendência é que o defensor fique fora de ação por, ao menos, nove meses. Esse tipo de lesão exige cirurgia e a recuperação pode levar até um ano.

O goleiro Ivan sofreu a mesma contusão na estreia do Gauchão em 2024 e voltou a ficar à disposição apenas no final da temporada. Mercado, na reta final do ano passado, também está no departamento médico pelo mesmo problema. O jovem atacante Lucca Drummond fecha a lista dos atletas com o LCA rompido.

Com Bruno Gomes fora de praticamente toda a temporada, o Inter irá ao mercado para contratar um novo lateral. De momento, o técnico Roger Machado só conta com Braian Aguirre para atuar na posição. A direção segue, ainda, na busca por mais um zagueiro para ser titular ao lado de Vitão.