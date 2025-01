Inter fica apenas no empate com o Guarany de Bagé na estreia do Gauchão

A estreia no Campeonato Gaúcho foi movimentada para o Inter, que empatou em 2 a 2 com o Guarany de Bagé, nesta quarta-feira (22), no Estádio Estrela D’Alva. Pela 1ª rodada da fase classificatória, o Colorado sofreu com as lesões de Bruno Gomes e Clayton Sampaio no sistema defensivo, mas soube se recompor e contornar a falta de ritmo de jogo, mesmo sem confirmar o claro favoritismo pela qualidade da equipe. Os gols do time de Roger Machado foram marcados por Alan Patrick e Victor Gabriel, enquanto Yan Philippe anotou dois tentos para os donos da casa.

Com a bola rolando, o goleiro Anthoni foi o primeiro a intervir, logo aos três minutos, no reflexo após uma finalização rasteira de Marcelinho. No lance, Bruno Gomes caiu de mau jeito e sentiu o joelho esquerdo no impacto, precisando ser substituído por Pablo e demonstrando dificuldades para caminhar.

Wanderson respondeu para os visitantes aos dez, arriscando de longe e parando no goleiro Jonathan. Aos 21, o árbitro foi ao VAR para assinalar um pênalti em Wesley, depois de deixar passar o lance com a bola rolando. Na cobrança, Alan Patrick bateu rasteiro e no meio, abrindo o placar no Interior. Antes da bola voltar a rolar, o zagueiro Clayton Sampaio também deixou o campo, com um problema no tornozelo, dando lugar a Victor Gabriel.

A vantagem, no entanto, evaporou na reta final do primeiro tempo. O centroavante Yan Philippe foi o heroi do Índio com dois belos gols marcados. No primeiro, ele achou o espaço pela esquerda para bater rasteiro, contando com o toque da bola na trave antes de balançar a rede. No segundo, um clássico da posição: o camisa 9 aproveitou o cruzamento vindo da direita e testou com força rente ao travessão, garantindo a vantagem para o intervalo — antes do apito, o goleiro Jonathan ainda fez duas defesas importantes para evitar o empate colorado.

Na volta do vestiário, a felicidade do alvirrubro de Bagé durou pouco. Logo aos cinco, Victor Gabriel empatou de cabeça, em cobrança de falta alçada à área por Alan Patrick. Com mais volume, o Inter quase revirou o jogo aos 28, quando Wesley explodiu a trave em um chute da entrada da área. Mesmo em cima, os comandados de Roger sentiram a falta de ritmo e não conseguiram imprimir a pressão necessária para reassumir o controle do placar.

Guarany de Bagé (2) Jonathan; Talles, Saulo, Bruno Cardoso e João Victor (Vitor Oliveira); David Cunha, Murilo, Marcelinho (Sena) e David (Fábio Luís); Luiz Felipe, Jean Lucca e Yan Philippe (Jackson). Técnico: Márcio Nunes.

Inter (2) Anthoni; Bruno Gomes (Pablo), Clayton Sampaio (Victor Gabriel), Vitão e Braian Aguirre; Luis Otávio (Bruno Henrique), Thiago Maia e Alan Patrick; Wanderson (Vitinho), Borré e Wesley. Técnico: Roger Machado.

Arbitragem: Jonathan Benkenstein Pinheiro.