Inter x Juventude: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Em busca da primeira vitória da temporada, o Inter recebe o Juventude às 16h30min deste sábado (25), no Beira-Rio, pela 2ª rodada do Campeonato Gaúcho. É o primeiro confronto com uma equipe do primeiro escalão do futebol brasileiro na temporada e, para tanto, o técnico Roger Machado espera contar com o retorno de peças importantes do departamento médico. A transmissão fica por conta da RBS TV, do SporTV e do Premiere.

Depois de uma estreia movimentada na quarta, no empate por 2 a 2 com o Guarany de Bagé, o Colorado vai para seu primeiro compromisso oficial como mandante na temporada — enfrentou o México em um amistoso antes do Gauchão — com a expectativa de somar os três pontos. Com a preparação encerrada nesta sexta, a maior expectativa paira sobre o volante Fernando, que ainda não atuou este ano. Ele, assim como o zagueiro Rogel, estava na fase final do condicionamento físico da pré-temporada e, por isso, não foi a Bagé. Se estiver 100%, o meio-campista deve ser titular em Porto Alegre.

LEIA MAIS: Inter recebe o Juventude de olho na primeira vitória da temporada

Na defesa, sem Clayton Sampaio, que deixou o campo lesionado contra o Índio, com um problema no tornozelo, o jovem Victor Gabriel desponta como opção para ser titular. Rogel é incognita. Na lateral-direita, Bruno Gomes está praticamente fora da temporada por conta da ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, confirmada pelo clube na quinta. Braian Aguirre, antes escalado na esquerda, assume o posto.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Pablo; Fernando (Luis Otávio), Thiago Maia, Wanderson, Alan Patrick e Wesley; Borré. Técnico: Roger Machado.

Juventude - Juventude: Gustavo; Ewerthon, Abner, Cipriano e Felipinho; Kelvi, Jadson e Mandaca; Ênio, Erick Farias e Gilberto. Técnico: Fábio Matias.



Arbitragem: Rafael Klein, auxiliado por Maíra Moreira e Cassio Pires Dornelles. No VAR, estará Anderson da Silveira Farias.

SERVIÇO INTER X JUVENTUDE

Local: Beira-Rio;

Data e hora: sábado (25), às 16h30min;

Transmissão: RBS TV, SporTV e Premiere;

Ingressos: Os bilhetes podem ser adquiridos no Mundo Colorado. Já os ingresso no setor Coração do Gigante estão disponíveis no site www.coracaodogigante.com.br. A bilheteria física, localizada no andar térreo do Edifício-Garagem, funcionará no dia da partida, a partir das 10h, até o final do primeiro tempo do jogo.