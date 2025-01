Inter recebe o Juventude de olho na primeira vitória da temporada

O Inter enfrenta neste sábado (25) seu primeiro adversário de Série A na temporada. Pela 2ª rodada do Campeonato Gaúcho, contra o Juventude, às 16h30min, no Beira-Rio, o Colorado vai em busca da primeira vitória na competição — na temporada também, já que perdeu o amistoso para o México —, após o empate com o Guarany de Bagé na estreia. Ainda em busca da melhor condição física, o grupo se reapresentou nesta quinta-feira, no CT Parque Gigante, para os dois treinos que antecedem o confronto.

Nesta sexta, o técnico Roger Machado define o time titular na expectativa de contar com reforços do departamento médico. O principal deles seria o volante Fernando, que está nas últimas etapas de conclusão da preparação física da pré-temporada”, como define o clube. O mesmo para Rogel, substituto imediato para Clayton Sampaio, que deixou o campo lesionado contra o Índio. Caso os dois estejam aptos, a tendência é que sejam titulares em Porto Alegre.

No ataque, Enner Valencia também pode estar de volta após um desconforto muscular na coxa esquerda, mas não está cotado para iniciar o jogo. A provável escalação alvirrubra, portanto, deve contar com Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Rogel (Victor Gabriel) e Pablo; Fernando (Luis Otávio), Thiago Maia, Wanderson, Alan Patrick e Wesley; Borré.

A primeira atividade após a estreia no Estadual ocorreu com a presença de Carbonero e Kaique Rocha, que trabalharam pela primeira vez com o restante do elenco. A dupla, no entanto, não deve estar em campo contra o Papo. A estreia pode ocorrer no jogo seguinte, contra o São José, na próxima terça.

No campo dos desfalques, Roger segue sem contar com o goleiro Rochet e os meias Bruno Tabata e Gabriel Carvalho. Além deles, o lateral-direito Bruno Gomes teve confirmada uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e está fora por, ao menos, nove meses. Ele se lesionou contra o Guarany.