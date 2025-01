Notas esportivas

Campeonato Gaúcho - Fechando a 1ª rodada, o Caxias visita o Monsoon hoje, às 19h.

Copa SP de Futebol Júnior - Pela semifinal da Copinha, o Grêmio perdeu para o Corinthians, nesta quarta-feira, e está classificado para a grande final/eliminado da competição. Na decisão, marcada para sábado, o adversário será o São Paulo.

Liga dos Campeões - Resultados desta quarta-feira, pela 7ª rodada: RB Leipzig 2x1 Sporting, Shakhtar Donetsk 2x0 Stade Brestois, Sparta Praga 0x1 Inter, Feyenoord 3x0 Bayern, Arsenal 3x0 Dínamo, Milan 1x0 Girona, PSG 4x2 Manchester City, Real Madrid 5x1 RB Salzburg e Celtic 1x0 Young Boys.

Corinthians - O clube acertou os salários atrasados de janeiro, com elenco e comissão técnica, ontem, com o dinheiro da premiação do Campeonato Brasileiro de 2024. O time alvinegro conseguiu derrubar um bloqueio judicial que impedia o acesso ao dinheiro depositado pela Globo, referente à premiação pelo 7° lugar - cerca R$ 33,7 milhões.

Borussia Dortmund - Após quatro jogos, o clube alemão ainda não venceu em 2025. A sequência ruim de jogos tanto no Campeonato Alemão quanto na Liga dos Campeões culminou na demissão do técnico Nuri Sahin, nesta quarta-feira, um dia após novo tropeço, diante do Bologna por 2 a 1, pela competição continental.

Tênis - Jannik Sinner garantiu ontem sua vaga na semifinal do Aberto da Austrália com uma vitória rápida sobre o local Alex de Minaur por 3 sets a 0 (6/3, 6/2 e 6/1), em Melbourne. Sinner enfrentará agora o norte-americano Ben Shelton, na semifinal. O outro duelo será entre Novak Djokovíc e Alexander Zverev.

Tênis 2 - No feminino, a polonesa Iga Swiatek superou a norte-americana Emma Navarro, por 2 sets a 0 (6/1 e 6/2). Em busca da vaga na final, ela enfrentará a norte-americana Madison Keys, que superou nesta quarta a ucraniana Elina Svitolina por 3/6, 6/3 e 6/4. O outro confronto será entre Aryna Sabalenka e Paula Badosa.