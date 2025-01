Inter promete fazer jogo duro por Vitão, que tem proposta tentadora do Flamengo

Atravessando um modesto mercado de transferências até o momento, o Inter corre o risco de perder um nome imprescindível para o time do técnico Roger Machado. Trata-se do zagueiro Vitão, que interessa o Flamengo. O Rubro-Negro está em cima do atleta de 24 anos e precisa apenas acertar a taxa de transferência junto aos gaúchos, já que chegou a um acordo com o defensor. A oferta é de cinco anos de contrato e salário na casa de R$ 1 milhão.

Para o Colorado, os cariocas ofereceram 7 milhões de euros mais o perdão da dívida referente à compra do volante Thiago Maia, no início de 2024, no valor de 4,5 milhões de euros. Vale ressaltar que o clube deve, até o momento, apenas algumas parcelas do montante — valor abatido na negociação seria total. A oferta, no entanto, deve ser recusada.

A direção alvirrubra, por sua vez, não tem interesse em vender seu principal zagueiro. Com Mercado no departamento médico até a metade do ano, restam apenas Clayton Sampaio e Rogel como opções concretas para o setor. Victor Gabriel e Pedro Kauan, da base, estão integrados ao profissional.

Outro ponto importante é que o Inter já vendeu o meio-campista Gabriel Carvalho ao futebol saudita por 22 milhões, arrecadando 80% do valor, e está próximo de selar a transferência de Rômulo ao Tigres, do México, por US$ 5 milhões — clube detém 65% do atleta e ficaria com cerca de R$ 19 milhões. Isso significa um fôlego nos cofres colorados e a possibilidade de fazer jogo duro frente ao Flamengo.

Por outro lado, a vontade de Vitão pode pesar. Além da proposta vantajosa em termos financeiros, ele estaria em um clube de maior projeção para o mercado internacional. No ano passado, em entrevista coletiva, o defensor também comentou que o jogador que não atua no eixo do País (Rio-São Paulo) precisa fazer o dobro para ser convocado para a seleção brasileira. Agora, com essa possibilidade de mudança, o novo camisa 4 do Colorado, conforme anunciou o clube na tarde desta quarta (22) — vestiu a 44 em 2024 —, pode se ver mais perto da Canarinho, seguindo sua própria lógica.