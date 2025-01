Valencia relata desconforto muscular e está fora da estreia do Inter no Gauchão

O Inter divulgou no fim da tarde desta terça-feira (21) a lista de jogadores relacionados para a partida contra o Guarany de Bagé, marcada para quarta (22), às 19h, pela 1ª rodada do Campeonato Gaúcho. No Estádio Estrela D’Alva, a equipe terá importantes desfalques entre os titulares, sendo o mais surpreendente o do equatoriano Enner Valencia, que apresentou desconforto muscular na coxa direita. Além dele, Rochet, Tabata, Fernando e Rogel também estão fora da partida.

O atacante era cotado para iniciar o jogo entre os titulares, atuando ao lado de Borré ou como seu substituto direto. Com os desfalques, a tendência é que o técnico Roger Machado opte por um esquema com três atacantes. Assim, o Colorado deve ser escalado com Anthoni; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Braian Aguirre; Luis Otávio, Thiago Maia e Alan Patrick; Wanderson, Borré e Wesley.

Gustavo Prado e Ricardo Mathias também desfalcam o Inter na estreia oficial da temporada, já que estão defendendo a Seleção Brasileira Sub-20.

Situação dos atletas no Departamento Médico do Inter

Fernando e Rogel: Nas últimas etapas de conclusão da preparação física da pré-temporada.

Tabata: Segue realizando trabalho de reforço muscular para garantir retorno em totais condições físicas.

Rochet: Em recuperação da tendinose no joelho esquerdo, identificada na reapresentação.

Enner Valencia: Apresentou desconforto muscular na coxa direita. Em alinhamento com o cuidado adotado nesta pré-temporada, foi decidido pela sua ausência como medida preventiva.