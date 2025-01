Em busca do auge físico, Inter estreia no Gauchão contra o Guarany de Bagé

Se aproxima a estreia oficial da temporada. Nesta quarta-feira (22), às 19h, o Inter visita o Guarany de Bagé pela 1ª rodada do Campeonato Gaúcho, no Estádio Estrela D’Alva. Com pouco mais de duas semanas de pré-temporada desde a reapresentação, no dia 6 de janeiro, o Colorado vai a campo em busca da condição física ideal, a ser adquirida com a competição em curso. O técnico Roger Machado ainda precisa contornar desfalques importantes e dosar o uso de veteranos neste primeiro momento da competição.

Isso é o que indicou o comandante na primeira atividade da semana, antes de encerrar a preparação nesta terça, no CT Parque Gigante. Sem Fernando no esboço de time, a tendência é que o jovem Luis Otávio, de 17 anos, assuma a função de primeiro volante.

O experiente camisa 5 já foi poupado do amistoso com o México, na quinta, atuando apenas no jogo-treino com o São José, no dia seguinte, sob menor intensidade. Caso confirmada a preservação, a tendência é que Fernando seja utilizado no compromisso seguinte, contra o Juventude, no sábado, no Beira-Rio.

Bernabei, anunciado no domingo, não fica à disposição Por lesão, Rochet, Bruno Tabata e Gabriel Carvalho desfalcam o Inter. Gustavo Prado e Ricardo Mathias defendem a seleção brasileira sub-20. Sem grandes novidades previstas em Bagé, Roger deve ir a campo com Anthoni; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Braian Aguirre; Luis Otávio (Fernando), Thiago Maia e Alan Patrick; Wanderson, Valencia e Wesley. O lateral-esquerdo. Já o centroavante Borré, titular absoluto, tende a ser poupado para encarar o Papo.. Gustavo Prado e Ricardo Mathias defendem a seleção brasileira sub-20.

A concentração se iniciou nesta terça, com o deslocamento à cidade do Interior. O Guarany, por sua vez, vive a expectativa de casa cheia. Os bons resultados nos amistosos preparatórios, como a goleada por 5 a 0 sobre o Cerro largo, time uruguaio que irá disputar a Sul-Americana, credenciam a equipe como um adversário indigesto nesta largada em que o físico deve pesar — mandantes voltaram aos treinos no dia 2 de dezembro. Outro ponto de preocupação para o clube da Capital está na condição do gramado do Estrela D’Alva, cujo relatos são de uma condição precária para o confronto.