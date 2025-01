Bernabei treina pela primeira vez, mas não reforça o Inter contra o Guarany

No primeiro treino aberto à imprensa em 2025, nesta segunda-feira (20), no CT Parque Gigante, o Inter mostrou cartas novas e novidades promissoras para a estreia no Campeonato Gaúcho, nesta quarta, às 19h, contra o Guarany de Bagé, fora de casa. O foco estava majoritariamente voltado ao lateral-esquerdo Bernabei, anunciado no domingo. O argentino foi comprado junto ao Celtic, da Escócia, por R$ cerca de R$ 35 milhões, podendo chegar a R$ 37 milhões por bônus, e permanece em Porto Alegre após uma temporada de destaque vestindo vermelho, por empréstimo.

Entretanto, o jogador de 24 anos não será atração no Estádio Estrela D’alva. Ele realizou sua primeira atividade junto dos companheiros e deve precisar de tempo para readquirir a melhor condição física. O técnico Roger Machado já havia confirmado na quinta, após o amistoso com o México, que o defensor não iria a campo. Por outro lado, ressaltou que “Bernabei talvez seja um desses caras que se recupere rápido, o que pode encurtar a diferença de perder a pré-temporada”.

O zagueiro Rogel também marcou presença na primeira atividade da semana. Ainda com uma proteção na mão esquerda, a qual operou no início de dezembro, o uruguaio foi liberado pelo departamento médico e pode ser opção em Bagé. A tendência, no entanto, é que Clayton Sampaio permaneça no onze inicial.

Roger terá o trabalho desta terça para definir o time do primeiro compromisso oficial da temporada. Lidando com uma extensa lista de desfalques, o treinador deve manter o esboço que entrou em campo contra os mexicanos. A principal mudança deve ocorrer no ataque: Borré e Valencia não devem ser mantidos juntos.

Por enquanto, o equatoriano é quem parece levar a melhor. Isso porque o time titular do treino, sem a presença dos goleiros, que trabalharam separados — Anthoni deve ser o dono posição —, contou com Bruno Gomes, Clayton, Vitão e Braian Aguirre; Luis Otávio, Thiago Maia e Alan Patrick; Wanderson, Valencia e Wesley.

Vale ressaltar que o Colorado recebe o Juventude no sábado, e alguns nomes podem ser poupados frente ao Guarany, considerado um adversário mais frágil. Borré encerrou 2024 como peça chave no time, enquanto Valencia fechou o ano em baixa. Portanto, é difícil pensar que o camisa 13 ganhe sequência antes do colombiano.

Quanto às baixas, o Inter tem cinco desfalques para a estreia no Gauchão. Lesionados, estão fora Rochet, Bruno Tabata e Gabriel Carvalho. Já Gustavo Prado e Ricardo Mathias estão a serviço da seleção brasileira sub-20, na disputa do Sul-Americano da categoria. O primeiro jogo ocorre na sexta, contra a Argentina, às 20h30min, na Venezuela.