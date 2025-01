Copa SP de Futebol Junior - Pelas semifinais da competição, o Grêmio enfrenta o Corinthians nesta quarta-feira (22), às 17h.

Liga dos Campeões - Resultados desta terça-feira: Mônaco (1) x (0) Aston Villa, Atalanta (5) x (0) Sturm, Atlético de Madrid (2) x (1) Leverkusen, Benfica (4) x (5) Barcelona, Estrela Vermelha (2) x (3) PSV, Liverpool (2) x ( 1) Lille, Brugge (0) x (0) Juventus, Slovan Bratislava (1) x (3) VfB Stuttgart e Bologna (2) x (1) Borussia Dortmund. Nesta quarta-feira, pela 7ª rodada da fase de grupos, RB Leipzig x Sporting, Shakhtar Donetsk x Stade Brestois às 14h45min. Já às 17h, Sparta Praga x Inter, Feyenoord x Bayern, Arsenal x Dínamo, Milan x Girona, PSG x Manchester City, Real Madrid x RB Salzburg e Celtic x Young Boys.

Futebol internacional - O Manchester City anunciou a contratação do zagueiro Vitor Reis, ex-Palmeiras, nesta terça-feira. O jovem de 19 anos foi qualificado pela equipe inglesa como um "talento natural". A equipe inglesa fechou a contratação do zagueiro por 37 milhões de euros (R$ 232 milhões, aproximadamente) fixos, sem bônus, apurou o UOL. O atleta, ex-Palmeiras, vai compor o elenco do Manchester City já neste mês de janeiro, utilizando a camisa 22.

Seleção brasileira - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a cidade de Orlando têm conversas em andamento para que a seleção repita a Copa América 2024 e faça sua preparação para a Copa do Mundo 2026 na Flórida. Orlando não será sede da Copa, mas tem dois estádios no Super Mundial de Clubes deste ano. O Brasil fez toda a preparação para a Copa América na cidade e gostou da estrutura a que teve acesso. A seleção treinou no complexo ESPN Wide World of Sports.

Tênis - Deu Novak Djokovic no grande duelo das quartas de final do Aberto da Austrália. O sérvio de 37 anos derrotou o espanhol Carlos Alcaraz, de 21, e continuou sua caminhada na tentativa de erguer pela 11ª vez o troféu do Grand Slam disputado em Melbourne. Atual número sete no ranking masculino, ele superou dores na perna esquerda para chegar ao triunfo de virada sobre o número três do mundo. Com um tênis de alto nível na Rod Laver Arena, a partida terminou em 3 sets a 1, parciais de 4/6, 6/4, 6/3 e 6/4, em três horas e 37 minutos.