Tênis - Com uma atuação sólida e arrasadora, João Fonseca derrubou o número 9 do mundo, o russo Andrey Rublev, ontem, no Aberto da Austrália. Em sua estreia numa chave principal de Grand Slam, a jovem promessa brasileira avançou à segunda rodada do torneio com uma vitória contundente pelo placar de 3 sets a 0, com as parciais de 7/6 (7/1), 6/3 e 7/6 (7/5). Seu próximo adversário é o italiano Lorenzo Sonego, entre hoje e amanhã. Tênis 2 - Também nesta terça, Bia Haddad bateu a argentina Julia Riera, por 2 sets a 1, com as parciais de 4-6, 7-5 e 6-2. Ela encara, entre hoje e amanhã, a russa Erika Andreeva. Os horários não foram definidos até o fechamento desta edição. Copa SP de Futebol Júnior - Nesta quarta-feira, pela 3ª fase, o Grêmio enfrenta o Goiás, às 15h. Corinthians - Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do clube, marcou a reunião de votação do impeachment do presidente do clube Augusto Melo. Os conselheiros vão definir na próxima segunda-feira, no Parque São Jorge, se concordam ou não com a destituição do mandatário corintiano. Gabriel Jesus - O atacante brasileiro está fora da temporada no Arsenal. Ele sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho na derrota do time para o Manchester United, no último domingo. O clube não divulgou a data da cirurgia ou o tempo de recuperação. A tendência é que o atleta fique ao menos seis meses sem atuar. Atlético-MG - O Galo tem negociações em andamento para contratar o atacante Júnior Santos, do Botafogo. A diretoria do clube se reuniu com o estafe do jogador e o Glorioso na segunda-feira para avançar em uma oferta de compra e tem buscado um acordo. Fluminense - O Tricolor das Laranjeiras recolocou Rony no radar após a entrevista de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Ela sugeriu que o ciclo do atacante no Alviverde acabou. Sem citar o Flu, a mandatária admitiu que havia liberado o atleta "para um clube carioca". O problema é que Rony recusou a transferência para continuar no Palmeiras. A notícia frustrou ambos os clubes. Agora, com a repercussão das fortes palavras da presidente, o time comandado por Mano Menezes imagina que o cenário pode mudar. A expectativa é que o jogador repense seu futuro.