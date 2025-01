Copa SP de Futebol Júnior - Nesta segunda-feira, o Grêmio venceu o Marcílio Dias-SC por 1 a 0 e se classificou para a 4ª fase do torneio. O Juventude, por sua vez, já está garantindo na etapa e vai a campo nesta terça em busca de vaga nas semis. Os caxienses, porém, precisarão superar o São Paulo para avançar. O duelo está marcado para as 18h30min. Palmeiras - O "início de uma era". Foi assim que o clube anunciou, nesta segunda-feira, a Sportingbet como nova patrocinadora máster pelos próximos três anos. A apresentação da parceria confirma o fim da 'Era Crefisa' após dez anos. O acordo prevê investimento fixo de R$ 100 milhões por temporada, engloba os times masculino e feminino, e pode ser renovado para 2028. O valor pago pela casa de apostas pode chegar a R$ 170 milhões no ano, em caso de metas atingidas. A substituição colocará ao menos R$ 19 milhões a mais nas contas do Palmeiras, apenas com o máster São Paulo - O clube acertou uma parceria com o Stuttgart, da Alemanha, de cooperação nas categorias de base visando intercâmbio de jogadores. O acordo é de intercâmbio de jogadores e troca de conhecimento entre os clubes. Ele inclui visitas dos atletas às instalações e eventuais trocas de atletas por períodos de treinamentos. A parceria será celebrada em um amistoso na Alemanha. O time sub-18 do São Paulo está em solo alemão para o jogo e chegou a disputar um torneio tradicional no país a convite dos novos parceiros. Campeonato Carioca - Após 51 anos, a primeira rodada da competição terminou sem vitória de nenhum dos quatro grandes do estado. A última vez que isso aconteceu foi em 1974. Mais do que isso: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco da Gama estão fora da zona de classificação para as semifinais. Tênis - Na primeira fase do Aberto da Austrália, os brasileiros passaram por maus bocados. Thiago Wild e Thiago Monteiro se despediram da competição na madrugada desta segunda-feira. Wild perdeu para o húngaro Fabian Marozsan por 3 sets a 2. Monteiro, por sua vez, caiu diante do japonês Kei Nishikori também por 3 a 2. Na competição, resta somente o jovem em ascensão, João Fonseca, que jogará contra Andrey Rublev, número nove do mundo, na madrugada desta terça-feira.