Notas esportivas

Copa SP de Futebol Júnior - O São José foi goleado pelo Santos por 3 a 0 neste domingo e deu adeus à Copinha. Já o Juventude bateu o XV de Jaú por 1 a 0 e segue vivo no torneio. No sábado, ainda pela 1ª fase, o Grêmio empatou em 1 a 1 com o o Atlético Guaratinguetá e garantiu a liderança do Grupo 21. NEsta segunda, às 11h, o Tricolor encara o Marcílio Dias-SC pelo mata-mata. Supercopa da Espanha - O Barcelona massacrou o Real Madrid para se sagrar campeão da competição. O time catalão venceu por 5 a 2, com gols de Lamine Yamal, Raphinha (2x), Lewandowski e Balde. Os atacantes Mbappé e Rodrygo descontaram para os merengues. Cruzeiro - O zagueiro Fabricio Bruno foi anunciado como novo reforço da Raposa para 2025. O defensor assinou por quatro temporadas após deixar o Flamengo por R$ 44 milhões. Ele já está em Orlando e realizou neste sábado o seu primeiro treino sob o comando do técnico Fernando Diniz, com quem teve uma longa conversa, acompanhado do CEO do clube, Alexandre Mattos. Gabriel Jesus - Substituído durante o duelo entre Arsenal e Manchester United, ontem, pela 3ª fase da Copa da Inglaterra, o atacante do Arsenal se machucou durante uma disputa de bola com Bruno Fernandes. Gabriel Jesus ficou caído Tênis - Começou na noite de sábado a disputa da chave principal do Australian Open. Quatro brasileiros participam do torneio: Bia Haddad Maia no feminino e João Fonseca, Thiago Monteiro e Thiago Wild no masculino. Monteiro, no sábado, foi eliminado para o japonês Kei Nishikori, por 3 sets a 2. Fonseca, de apenas 18 anos, terá pela frente o russo Andrey Rublev, nesta segunda, ainda sem horário definido. Bia Haddad enfrentará a argentina Julia Riera. A tendência é que a partida aconteça na madrugada de segunda para terça-feira. Gabriel Medina - O surfista está fora da temporada 2025 da Liga Mundial de Surfe. Ele foi submetido, no sábado, a uma cirurgia para reconstruir o tendão do músculo peitoral maior do ombro esquerdo, lesionado em um treino na praia de Maresias, em São Sebastião (SP), um dia antes. Ginástica - Maior nome da ginástica artística do Brasil e dono de um ouro e uma prata olímpica, Arthur Zanetti anunciou oficialmente neste domingo, aos 34 anos, a sua aposentadoria do esporte. O adeus já vinha sendo planejado, antes mesmo dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.