Copa SP de Futebol Júnior - Pela 3ª rodada, o São José venceu do Retrô por 2 a 0 nesta quinta-feira. O Juventude, por sua vez, perdeu para o Operário-AC por 1 a 0. Já na sexta-feira, o Inter, já eliminado, enfrentará o Flamengo-SP. O Grêmio fechará as partidas dos gaúchos no sábado, diante do Atlético Guaratinguetá, às 13h. Fluminense - Após não renovar com o Inter para a atual temporada, o lateral-esquerdo Renê foi anunciado oficialmente pelo tricolor carioca nesta quinta-feira. Por suas redes, ele se despediu do Colorado. Polêmica - Roberto Carlos se manifestou nas redes sociais para negar que esteja morando no CT do Real Madrid. A informação havia sido divulgada no programa "Fiesta", do canal espanhol Telecinco. O ex-lateral da seleção brasileira, que está se divorciando, afirma que está morando em residência privada e que sua equipe jurídica está analisando alegações da TV local para tomar "medidas apropriadas". Arbitragem - O Campeonato Carioca terá novidades no VAR. Dentre as alterações, está uma linha de impedimento com maior grossura e o cronômetro de jogo parado enquanto estiver acontecendo a checagem do lance. A espessura da linha de impedimento será de 12cm. O objetivo é privilegiar o atacante, evitando situações "extremamente ajustadas". Se essas linhas se sobreporem, o jogador atacante estará em posição legal e o gol será validado. Justiça - O empresário Giuliano Bertolucci acionou o Corinthians na Justiça para cobrar uma dívida de aproximadamente R$ 78 milhões. O valor é referente à transferências e comissões envolvendo a negociação de jogadores que passaram pelo clube nos últimos anos. Apesar das pendências, o clube destaca que mantém bom relacionamento com o agente. Tênis - João Fonseca vai disputar a chave de um Grand Slam como profissional pela primeira vez em sua carreira. Na madrugada desta quinta-feira, o brasileiro venceu a terceira partida no qualifying e assegurou presença na chave principal do Aberto da Austrália. O jovem tenista fará sua estreia contra o russo Andrey Rublev, atual número 9 do mundo. O brasileiro, número 113º do mundo, entrou na chave australiana ao superar o argentino Thiago Agustín Tirante por 2 sets a 0 em 1h14min de confronto. Foi a 13ª vitória consecutiva do brasileiro, que vem de dois títulos consecutivos.