Flamengo - David Luiz não será jogador do Flamengo em 2025 e, segundo ele, já tem outras propostas dentro e fora do Brasil para seguir a carreira aos 37 anos. Aposentadoria, por ora, está descartada. O zagueiro deixa o clube rubro-negro na bronca com a nova diretoria, em especial pela maneira como foi comunicado sobre a saída. Embora não tenha fechado completamente as portas para as outras equipes, ele entende que a história que construiu no Flamengo o deixa mais longe de defender um rival.

Botafogo - O Botafogo anunciou seu planejamento quanto ao elenco para o início de 2025. O time vai começar sua trajetória no Campeonato Carioca com jogadores da base, enquanto a equipe principal estreará na temporada somente na sexta rodada do Estadual. De acordo com a direção do clube alvinegro, o Botafogo será representado por jogadores que disputaram o Brasileirão Sub-23 e também por atletas da equipe sub-20, além de "reforços" que estão voltando ao time após períodos de empréstimos para outros clubes.

Crime - A SoccerGrass, empresa fornecedora do piso do campo do Allianz Parque, afirma que teve um prejuízo milionário na última semana após uma invasão em seu depósito. Uma grande quantidade de grama sintética foi furtada na madrugada da última segunda-feira, segundo informou a empresa. O valor de mercado dos cerca de 8.000 metros quadrados de material é de cerca de R$ 1,3 milhão. A quantidade é praticamente do tamanho do campo do estádio do Palmeiras. Os ladrões usaram três caminhões para invadir o depósito localizado na zona sul de São Paulo, e o crime durou quatro horas. A grama seria instalada no CT de Legado da Fifa em Balneário Camboriú, Santa Catarina.

Tênis - O Brasil encerrou a sua participação na United Cup na madrugada deste domingo, em Perth, na Austrália, ao ser derrotado por 3 a 0 pela Alemanha. O resultado veio com revés nos dois jogos de simples e no confronto de duplas mistas. Primeira a entrar em quadra, Bia Haddad Maia foi derrotada por Laura Siegemund por 2 sets a 1. No masculino, Thiago Monteiro caiu diante de Alexander Zverev em dois sets diretos. Por fim, Carol Meligeni e Rafael Matos amargaram um 2 a 0 diante de Laura Siegemund e Tim Puetz.