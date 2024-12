Notas esportivas

Juventude - Na tarde de terça-feira, o clube anunciou a renovação de contrato com Nenê. O meia adiou a aposentadoria, permanecerá no Alfredo Jaconi até o final de 2025, completando três anos no time gaúcho. Aos 43 anos, o camisa 10 deve ter um contrato diferenciado em relação aos últimos anos. Isso porque, o novo vínculo será formado principalmente com gatilhos de produtividade e metas a serem alcançadas ao longo da temporada. Botafogo - "Gatito Fernández volta para casa". Foi assim que o Cerro Porteño, do Paraguai, anunciou nesta quarta-feira o retorno do experiente goleiro de 36 anos, que defendeu o alvinegro carioca nas últimas oito temporadas. Seu contrato com o atual campeão nacional e continental se encerra no próximo dia 31 e as partes negociavam a renovação do vínculo. Atlético-MG - Alvo do Bahia nas últimas semanas, o goleiro Everson acertou sua renovação com o Galo. O jogador, destaque da equipe mineira ao longo da temporada, estendeu seu vínculo até dezembro de 2027, com direito a uma valorização salarial. Everson ainda tinha contrato até o fim de 2025. Barcelona - Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o zagueiro Jonathan Tah será o primeiro reforço do clube para a temporada 2025/2026. O defensor tem contrato com o Bayer Leverkusen, da Alemanha, até junho de 2025 e, a partir do dia 1º de janeiro, poderá acertar um pré-contrato com qualquer equipe. Em julho, o alemão interessava o Bayern de Munique, que não conseguiu fechar sua contratação. Oscar - O meio-campista foi anunciado como presente de Natal do São Paulo para seu torcedor. Ele retorna ao clube que o formou 14 anos após tê-lo deixado em litígio. Joia da base, o jogador entrou na Justiça para rescindir contrato no final de 2009, quando tinha 18 anos. Ele alegava que havia sido coagido pelo clube, quando tinha 16, a se emancipar para assinar contrato, além de alegrar atrasos nos pagamentos de salários e de FGTS. Havia atuado apenas um ano pelo profissional, sem marcar gols. Coritiba - O Coxa oficializou na terça-feira, véspera de Natal, a contratação de Rafinha. O lateral de 39 anos, que rejeitou proposta para renovar com o São Paulo, faz seu retorno ao clube que o revelou para o futebol mundial com contrato de um ano.