Grêmio anuncia Rogerio Dias como o preparador físico para 2025

No final da tarde desta quinta-feira (19), o Grêmio anunciou Rogerio Dias como o seu novo preparador físico. O profissional assumirá a função após a ampla lista de dispensas que acometeu a comissão técnica na última semana. Ocupando agora a cadeira deixada por Mário Pereira, o Rogerio voltou ao clube depois de cinco anos afastado e já participa do planejamento da pré-temporada.

Rogerio Dias chegou ao Tricolor pela primeira vez ao time principal em 2011, quando foi escalado como auxiliar de preparação física. A sua história com o Grêmio, no entanto, não começou aí. O profissional já trabalhava na base gremista. Em 2015, assumiu a liderança da preparação física do elenco e, a partir daí, construiu sua histórias de conquistas no clube. Em 2016, participou da Copa do Brasil e, em 2017, da Libertadores. Também teve convocações para trabalhar pela Seleção Brasileira em 2017 e 2019.