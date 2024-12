Renato Portaluppi - Disponível no mercado desde a saída do Grêmio, o treinador usou as redes sociais nesta quinta-feira para agradecer o interesse do Santos e do Vasco em seu trabalho. Sob a justificativa de que "precisa descansar", ele não pretende assumir nenhum clube no momento. Com a negativa, o clube carioca foi atrás de Fábio Carille que deve assinar um contrato até o final de 2025. Libertadores - A Conmebol realizou nesta quinta-feira, o sorteio das fases preliminares do torneio. Foi definido, assim, o caminho de Corinthians e Bahia, que precisarão superar dois adversários cada um para chegar até a fase de grupos. O Timão terá pela frente a Universidad Central, da Venezuela. Por ter melhor ranking, começará a disputa fora de casa, em Caracas, e decidirá a vaga em São Paulo. Já o Bahia vai enfrentar um representante da Bolívia que ainda será conhecido, também com a vantagem de jogar a segunda partida em seus domínios. A fase está prevista para as semanas de 19 e 26 de fevereiro. Justiça - A Polícia Civil do Ceará investiga acusação de que o Ceará utilizou um contrato com a casa de apostas Estrela Bet, patrocinadora do clube, para emitir mais de R$ 45 milhões em 85 notas frias em 2023. As notas eram canceladas até 72 horas depois de emitidas, após serem apresentadas a fundos de investimento como lastro para adiantar valores que o clube, na verdade, não fazia jus a receber. A Estrela Bet alegou que o clube cometia eventual crime com a prática e rompeu o contrato. Reeleito presidente do Ceará, João Paulo Silva e outras oito pessoas são investigadas sob suspeita de formação de quadrilha, apropriação indébita e lavagem de dinheiro na gestão da agremiação, que jogará a Série A no ano que vem. Dunga - "Depois do jogo contra a Argentina [na Copa de 1990], tudo que acontecia de ruim no Brasil, chovia muito, dava um desastre, o dólar subia, e se falava na 'era Dunga'. Foram quatro anos pesados." Na série documental "Brasil vs Dunga: futebol em pé de guerra", que estreou nesta quinta, no SporTV, o capitão do tetra fala de maneira sincera sobre o peso que a eliminação para a Argentina trouxe para sua vida, após ser eleito pela opinião pública o grande culpado pela queda precoce nas oitavas de final.